Pixar работает над «Корпорацией монстров 3»

Студия Pixar разрабатывает третью полнометражную картину во франшизе «Корпорация монстров». Это следует из подробного материала The Wall Street Journal, посвященного выходу картины «Прыгуны» и дальнейшим планам Pixar.
фото: Pixar
Детали работы пока держатся в секрете. «Корпорация монстров» Пита Доктера вышла в 2001 году и собрала более полумиллиарда долларов. В 2013-м вышел приквел «Университет монстров», заработавший 743 миллионов. Позднее во вселенной франшизы появился анимационный сериал «Монстры за работой».
Студия также работает над новыми оригинальными проектами, среди которых значатся «Призрачный рынок Оно» (Ono Ghost Market), вдохновленный азиатской мифологией, и мюзикл от режиссера «Я краснею» Доми Ши.
обсуждение >>