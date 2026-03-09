Кино-Театр.Ру
Pixar работает над «Корпорацией монстров 3»

9 марта
2026 год

9 марта 2026
Студия Pixar разрабатывает третью полнометражную картину во франшизе «Корпорация монстров». Это следует из подробного материала The Wall Street Journal, посвященного выходу картины «Прыгуны» и дальнейшим планам Pixar.

Pixar работает над «Корпорацией монстров 3»
фото: Pixar

Детали работы пока держатся в секрете. «Корпорация монстров» Пита Доктера вышла в 2001 году и собрала более полумиллиарда долларов. В 2013-м вышел приквел «Университет монстров», заработавший 743 миллионов. Позднее во вселенной франшизы появился анимационный сериал «Монстры за работой».

Pixar активно разивает свои проверенные франшизы. Среди грядущих проектов — «История игрушек 5», третья часть «Суперсемейки» и продолжение «Тайны Коко».

Студия также работает над новыми оригинальными проектами, среди которых значатся «Призрачный рынок Оно» (Ono Ghost Market), вдохновленный азиатской мифологией, и мюзикл от режиссера «Я краснею» Доми Ши.
