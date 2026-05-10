Игры/кино: «Фоллаут» в Российском рейтинге сериалов и адаптации «Звездных войн» и «Чужих»

Продолжаем знакомить вас с новостями экранизаций игр и игроизаций. За прошедшую неделю появились подробности об адаптациях вселенных «Звездных войн» и «Чужого», а также свежие любопытные ролики.
«Фоллаут» вошел в мартовский ТОП-30 Российского рейтинга сериалов за первый квартал 2026 года, итоги которого подвела «Медиалогия». Адаптация игры возглавила вторую десятку, затесавшись между «Великолепной пятеркой» и «Универом». А на 66-м месте «горячей сотни» оказался «Ведьмак».
А тем временем «Мортал Комбат 2» с Карлом Урбаном в образе Джонни Кейджа успел заработать 17 миллионов долларов за первый день американского проката. По миру, согласно данным Box Office Mojo, сиквел с 80-миллионным бюджетом собрал около девяти млн $. Предполагается, что за дебютный уик-энд в Северной Америке лента достигнет отметки $40 млн.
Зрители и критики в целом отнеслись к картине положительно. Профессиональный рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 65%, а на Metacrititc — 50 из 100 баллов. Лента может похвастаться абсолютным рекордом среди всех адаптаций игровой серии — по итогам первых предпоказов у нее 90-процентный зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes, основанный на 500 верифицированных оценках. Фильм обошел первую часть, на счету которой 85%, «Смертельную битву» с 58 процентами и другие экранизации Mortal Kombat.
Издатель Daybreak Game Company и студия-разработчик Cold Iron Studios поделились трейлером кооперативного шутера Aliens: Fireteam Elite 2, основанного на вселенной «Чужих».
Теперь отряд будет состоять не из трех человек, а из четырех. Морпехи будут отправляться в самые опасные уголки ради борьбы за выживание. Геймерам предстоит «координировать действия, использовать уникальные способности классов и адаптироваться на ходу». Создатели также пообещали улучшение знакомых классов и один новый («Специалист»), умных врагов, разнообразие ксеноморфов и оружия, режим «Орда» на запуске и проработанные командные механики. Сиквел Aliens: Fireteam Elite выйдет летом на ПК и консолях, русский язык не заявлен.
Появились подробности о команде, работающей под руководством создателя первой KOTOR и трилогии Mass Effect Кейси Хадсона над РПГ Star Wars: Fate of the Old Republic. По информации PCGamer, игру создают ветераны BioWare, с которыми Хадсон сотрудничал на протяжении последних 20 лет.
Над игрой про Старую Республику потеют сооснователи студии Arcanaut Крис Бейн и Райан Хойл, занимавшийся геймдизайном Dragon Age: Inquisition Дэн Фессенден, отвечавшая за озвучку Mass Effect и Dragon Age Кэролайн Ливингстон и продюсер BioWare Мелани Фолкнор. В команде также числится арт-директор Паскаль Бланш, приложивший руку к созданию Assassin's Creed и Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction. Игроков ожидают абсолютно новые персонажи и сюжет, однако дух классической дилогии Star Wars: Knights of the Old Republic сохранится.
Между тем Epic и Disney открыли геймерам доступ к инструментарию для производства игр по «Звездным войнам» внутри игры-сервиса Fortnite. Благодаря этим творческим инструментам теперь любой желающий может создать что-то свое по культовой вселенной и даже продать получившийся результат на торговой площадке Creator Portal. Большую часть доходов получат, разумеется, компании, но и энтузиастам достанется приличная копеечка.
В сети появился тизер мультсериала «Пак-Мэн: Перерывы на перекус» от Bandai Namco. По сюжету культовый персонаж покидает Пак-Виллидж и отправляется в динамичный, озаренный неоном мегаполис Нью-Пак-Сити, где повседневная жизнь превращается в стремительные приключения, подпитываемые лакомствами. Премьера намечена на 22 мая.
Российская Watt Studio представила публике пятиминутный геймплей балетного слэшера в жанре славянского темного фэнтези «Царевна: Эпоха сказок», в котором принимала участие прима‑балерина Большого театраАлёна Ковалёва. В ролике можно увидеть Царевну Лебедь. Обманув смерть, воительница бросает вызов прислужникам Тьмы и принимает участие в противостоянии славянских богов. Tsarevna. Age of Tales следует ожидать на ПК в 2027-м.
В завершение нашего выпуска очередной ролик второго сезона аниме-сериала «Дьявол может плакать», основанного на культовой серии Devil May Cry от Capcom. На сей раз это музыкальный клип на песню See U in Hell в исполнении Papa Roach и Hanumankind. Премьера уже совсем скоро, 12 мая.
