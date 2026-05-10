Игры/кино: «Фоллаут» в Российском рейтинге сериалов и адаптации «Звездных войн» и «Чужих»

10 мая
2026 год

10 мая 2026
Продолжаем знакомить вас с новостями экранизаций игр и игроизаций. За прошедшую неделю появились подробности об адаптациях вселенных «Звездных войн» и «Чужого», а также свежие любопытные ролики.


Игры в кино

Фоллаут (2024-)
фото: кадр из сериала «Фоллаут» / Amazon

«Фоллаут» вошел в мартовский ТОП-30 Российского рейтинга сериалов за первый квартал 2026 года, итоги которого подвела «Медиалогия». Адаптация игры возглавила вторую десятку, затесавшись между «Великолепной пятеркой» и «Универом». А на 66-м месте «горячей сотни» оказался «Ведьмак».


«Мортал Комбат 2». Тизер на английском языке

А тем временем «Мортал Комбат 2» с Карлом Урбаном в образе Джонни Кейджа успел заработать 17 миллионов долларов за первый день американского проката. По миру, согласно данным Box Office Mojo, сиквел с 80-миллионным бюджетом собрал около девяти млн $. Предполагается, что за дебютный уик-энд в Северной Америке лента достигнет отметки $40 млн.

Зрители и критики в целом отнеслись к картине положительно. Профессиональный рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 65%, а на Metacrititc — 50 из 100 баллов. Лента может похвастаться абсолютным рекордом среди всех адаптаций игровой серии — по итогам первых предпоказов у нее 90-процентный зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes, основанный на 500 верифицированных оценках. Фильм обошел первую часть, на счету которой 85%, «Смертельную битву» с 58 процентами и другие экранизации Mortal Kombat.


Кино в играх


Издатель Daybreak Game Company и студия-разработчик Cold Iron Studios поделились трейлером кооперативного шутера Aliens: Fireteam Elite 2, основанного на вселенной «Чужих».

Теперь отряд будет состоять не из трех человек, а из четырех. Морпехи будут отправляться в самые опасные уголки ради борьбы за выживание. Геймерам предстоит «координировать действия, использовать уникальные способности классов и адаптироваться на ходу». Создатели также пообещали улучшение знакомых классов и один новый («Специалист»), умных врагов, разнообразие ксеноморфов и оружия, режим «Орда» на запуске и проработанные командные механики. Сиквел Aliens: Fireteam Elite выйдет летом на ПК и консолях, русский язык не заявлен.



Появились подробности о команде, работающей под руководством создателя первой KOTOR и трилогии Mass Effect Кейси Хадсона над РПГ Star Wars: Fate of the Old Republic. По информации PCGamer, игру создают ветераны BioWare, с которыми Хадсон сотрудничал на протяжении последних 20 лет.

Над игрой про Старую Республику потеют сооснователи студии Arcanaut Крис Бейн и Райан Хойл, занимавшийся геймдизайном Dragon Age: Inquisition Дэн Фессенден, отвечавшая за озвучку Mass Effect и Dragon Age Кэролайн Ливингстон и продюсер BioWare Мелани Фолкнор. В команде также числится арт-директор Паскаль Бланш, приложивший руку к созданию Assassin's Creed и Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction. Игроков ожидают абсолютно новые персонажи и сюжет, однако дух классической дилогии Star Wars: Knights of the Old Republic сохранится.



Между тем Epic и Disney открыли геймерам доступ к инструментарию для производства игр по «Звездным войнам» внутри игры-сервиса Fortnite. Благодаря этим творческим инструментам теперь любой желающий может создать что-то свое по культовой вселенной и даже продать получившийся результат на торговой площадке Creator Portal. Большую часть доходов получат, разумеется, компании, но и энтузиастам достанется приличная копеечка.


Свежие трейлеры

«Пак-Мэн: Перерывы на перекус». Тизер-трейлер на английском языке

В сети появился тизер мультсериала «Пак-Мэн: Перерывы на перекус» от Bandai Namco. По сюжету культовый персонаж покидает Пак-Виллидж и отправляется в динамичный, озаренный неоном мегаполис Нью-Пак-Сити, где повседневная жизнь превращается в стремительные приключения, подпитываемые лакомствами. Премьера намечена на 22 мая.



Условно-бесплатный ролевой экшен в открытом мире Wuthering Waves объединился c «Киберпанком: Бегущими по краю»: в игре появятся Ребекка и Люси. Китайская студия Kuro Games выпустит кроссовер в июне. Сама игра вышла в мае 2024 года на ПК и мобильных устройствах.



Российская Watt Studio представила публике пятиминутный геймплей балетного слэшера в жанре славянского темного фэнтези «Царевна: Эпоха сказок», в котором принимала участие прима‑балерина Большого театра Алёна Ковалёва. В ролике можно увидеть Царевну Лебедь. Обманув смерть, воительница бросает вызов прислужникам Тьмы и принимает участие в противостоянии славянских богов. Tsarevna. Age of Tales следует ожидать на ПК в 2027-м.


«Дьявол может плакать». 2 сезон. Трейлер на английском языке №2

В завершение нашего выпуска очередной ролик второго сезона аниме-сериала «Дьявол может плакать», основанного на культовой серии Devil May Cry от Capcom. На сей раз это музыкальный клип на песню See U in Hell в исполнении Papa Roach и Hanumankind. Премьера уже совсем скоро, 12 мая.
№ 4
sweet poison   15.05.2026 - 16:45
Ой, как надоели экранизации игр... Большинство этих экранизаций выглядят тупо. читать далее>>
№ 3
ДаринаКароль   12.05.2026 - 21:52
Вот сколько бы не переносили игры в кино, не могу смотреть их. Может потому что не люблю геймы. читать далее>>
№ 2
Мария_2191   11.05.2026 - 21:43
"Звёздные войны" и "Чужие" снова фигурируют в данном разделе. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   10.05.2026 - 21:43
Правильно, что подбивают статистику – надо же понимать, стоит ли вообще экранизировать игры или наоборот по фильмам творить гейм. читать далее>>
Всего сообщений: 4
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

