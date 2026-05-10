Твигги, два деда и чудеса в Сибири: главные трейлеры за неделю

10 мая
2026 год

10 мая 2026
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Оливка, Игорёк и Рекс»
Уже 13 мая в онлайн-кинотеатрах START, Okko и «Иви» состоится премьера сериала, в котором не по годам эрудированная девочка, смешной мальчик и умная овчарка повеселят детей, растрогают их родителей и докажут, что доброта и справедливость помогают в любой, даже самой сложной ситуации. Главные роли в проекте исполнили Елизавета Арзамасова, Алексей Золотовицкий, Оливия Минц и Артур Искандарян.

«На деревню дедушке-2»
В сети появился тизер-трейлер продолжения семейного кинохита. В новом фильме Владик снова проводит каникулы у деда Юры (Юрий Стоянов), когда в деревне неожиданно появляется… Виктор (Фёдор Добронравов) — дед Владика (Ярослав Головнёв) по папе, бывший дипломат. Два деда соперничают за внимание внука, пока тайна из прошлого одного из них на даёт шанс второму избавиться от конкурента.

«Край чудес»
Анимационное приключение от режиссёра Дениса ЧерноваФинник-2») обрело тизер-трейлер. Юный художник Филипп попадает в скрытый в Сибири Край чудес, где знакомится с фантастическим народом иморов и их удивительными животными. Однако из-за вмешательства людей этому царству грозит гибель, и мальчику предстоит во что бы то ни стало спасти сказочный мир и своих новых друзей.

«После Фишера. Инквизитор»
Онлайн-кинотеатр Wink представил первый тизер нового сериала вселенной «Фишера» с новыми главными героями в исполнении Александра Петрова, Юлии Снигирь и Полины Гухман. Расследуя убийство дочери чиновника, связанное с незакрытым делом барнаульского маньяка, сыщики выходят на загадочную девушку-маугли, выросшую в тайге, которая оказывается ключом к раскрытию серии жестоких преступлений.

«Робоняня»
Компания «Атмосфера кино» показала трейлер новой семейной комедии, которая продолжает развитие киновселенной «Не одна дома» и рассказывает о приключениях девочки Златы (Ева Смирнова), ставшей главной героиней собственной истории. Мечтая попасть на школьный бал, Злата остаётся на каникулах под присмотром строгого ИИ-робота, однако её попытка перехитрить машину приводит к тому, что ситуация выходит из-под контроля.

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

«Побег из волшебного измерения»
Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала локализованный трейлер китайского мультфильма — очередной части приключений братьев-медведей Бриара и Брамбла. Они и представить не могли, что однажды встретятся с легендарным Нянем — чудищем из древних сказаний! Получив от него таинственные силы, медведи оказываются в скрытом от глаз людей волшебном измерении, где царит весёлый хаос, а воздух пропитан магией.

«Земля-снежок»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» поделился трейлером аниме-сериала в жанре научной фантастики, который рассказывает о сражении людей с галактическими монстрами и апокалипсисе, который случился после него. После гибели робота-напарника в бою с пришельцами и восьми лет криосна школьник Тэцуо просыпается на превратившейся в ледяную пустошь Земле, где ему предстоит выжить в суровом новом мире и узнать судьбу своих близких.

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Долина улыбок»
2 июля кинопрокатная компания «Уорлд Пикчерз» выпустит в кинотеатрах фильм-призёр Венецианского кинофестиваля режиссёра Паоло Стрипполи. По сюжету учитель физкультуры Серджо (Микеле Риондино) переезжает в деревню Ремис, где жители подозрительно безмятежны. Хозяйка отеля Микела (Романа Маджора Верджано) раскрывает тайну: местный подросток Маттео — проводник, который через объятия забирает людскую боль и связывает их с мёртвыми.

«Твигги»
В сети появился трейлер изящного документального кино о первой в мире супермодели, которая навсегда изменила моду, так же, как «Битлз» навсегда изменили музыку. Режиссёром ленты выступила актриса, кинопродюсер и дизайнер Сэди Фрост. Она взяла интервью у Дастина Хоффмана, Пола Маккартни, Сиенны Миллер, Брук Шилдс, модельера Стеллы МакКартни, фотомодели и актрисы Поппи Делевинь и других звёзд шоу-бизнеса.

«Обитель зла: Мутация»
Американский хоррор с Эшли Грин и Дэвидом Дастмалчяном обзавёлся дублированным трейлером. Жизнь Элли (Саманта Кокран) в семье биотехнологических магнатов кажется сказкой, пока она не узнаёт, что сама является частью чудовищного эксперимента. Теперь ей предстоит выяснить, кто она на самом деле и что скрывается за стенами её идеального дома. В прокате лента появится 28 мая.

«Беспечный возраст»
Вышел русскоязычный трейлер молодёжной комедии с Одессой ЭзайонМарти Великолепный») в главной роли. Лето, жара, самое время веселиться. Но Кеннеди на грани вылета из университета, и вместо того, чтобы взять себя в руки, она собирает компанию друзей-аутсайдеров и устраивает эпичную вечеринку, пытаясь сбежать от своих проблем. В российском прокате фильм стартует 4 июня.

№ 6
sweet poison   15.05.2026 - 16:43
Из нашего вообще ничего интересного нет... А вот касаемо западного, то я бы глянула «Долину улыбок» и «Твигги». читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   13.05.2026 - 18:06
«На деревню дедушке 2» - симпатичный, добродушный. Как раз после победобесия, чтобы голова отдохнула. читать далее>>
№ 4
ДаринаКароль   12.05.2026 - 21:54
Разве что про "двух дедов" и "Твигги" можно посмотреть, реально лучшее подметили в названии. читать далее>>
№ 3
Киноман1985   11.05.2026 - 15:01
Слабенько, в принципе рабочая подборка. Плюс-минус так всегда. читать далее>>
№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   11.05.2026 - 12:21
Итак: смотрим/читаем обзор-статью с подборкой из (казалось и хотелось бы, чтобы было по-другому, но нет, увы, не на этой неделе) неТОП «Лучших трейлеров» недели. И таки да, ... вновь смотреть из подборки... читать далее>>
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

