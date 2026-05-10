Твигги, два деда и чудеса в Сибири: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Оливка, Игорёк и Рекс»
Уже 13 мая в онлайн-кинотеатрах START, Okko и «Иви» состоится премьера сериала, в котором не по годам эрудированная девочка, смешной мальчик и умная овчарка повеселят детей, растрогают их родителей и докажут, что доброта и справедливость помогают в любой, даже самой сложной ситуации. Главные роли в проекте исполнили Елизавета Арзамасова
, Алексей Золотовицкий
, Оливия Минц
и Артур Искандарян
.
«Оливка, Игорёк и Рекс». Трейлер №2
«На деревню дедушке-2»
В сети появился тизер-трейлер продолжения семейного кинохита
. В новом фильме Владик снова проводит каникулы у деда Юры (Юрий Стоянов
), когда в деревне неожиданно появляется… Виктор (Фёдор Добронравов
) — дед Владика (Ярослав Головнёв
) по папе, бывший дипломат. Два деда соперничают за внимание внука, пока тайна из прошлого одного из них на даёт шанс второму избавиться от конкурента.
«На деревню дедушке 2». Тизер-трейлер
«Край чудес»
Анимационное приключение от режиссёра Дениса Чернова
(«Финник-2
») обрело тизер-трейлер. Юный художник Филипп попадает в скрытый в Сибири Край чудес, где знакомится с фантастическим народом иморов и их удивительными животными. Однако из-за вмешательства людей этому царству грозит гибель, и мальчику предстоит во что бы то ни стало спасти сказочный мир и своих новых друзей.
«Край чудес». Тизер-трейлер
«После Фишера. Инквизитор»
Онлайн-кинотеатр Wink представил первый тизер нового сериала вселенной «Фишера
» с новыми главными героями в исполнении Александра Петрова
, Юлии Снигирь
и Полины Гухман
. Расследуя убийство дочери чиновника, связанное с незакрытым делом барнаульского маньяка, сыщики выходят на загадочную девушку-маугли, выросшую в тайге, которая оказывается ключом к раскрытию серии жестоких преступлений.
«После Фишера. Инквизитор». Тизер
«Робоняня»
Компания «Атмосфера кино» показала трейлер новой семейной комедии, которая продолжает развитие киновселенной «Не одна дома
» и рассказывает о приключениях девочки Златы (Ева Смирнова
), ставшей главной героиней собственной истории. Мечтая попасть на школьный бал, Злата остаётся на каникулах под присмотром строгого ИИ-робота, однако её попытка перехитрить машину приводит к тому, что ситуация выходит из-под контроля.
«Робоняня»
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
«Побег из волшебного измерения»
Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала локализованный трейлер китайского мультфильма — очередной части приключений
братьев-медведей Бриара и Брамбла. Они и представить не могли, что однажды встретятся с легендарным Нянем — чудищем из древних сказаний! Получив от него таинственные силы, медведи оказываются в скрытом от глаз людей волшебном измерении, где царит весёлый хаос, а воздух пропитан магией.
«Побег из волшебного измерения»
«Земля-снежок»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» поделился трейлером аниме-сериала в жанре научной фантастики, который рассказывает о сражении людей с галактическими монстрами и апокалипсисе, который случился после него. После гибели робота-напарника в бою с пришельцами и восьми лет криосна школьник Тэцуо просыпается на превратившейся в ледяную пустошь Земле, где ему предстоит выжить в суровом новом мире и узнать судьбу своих близких.
«Земля-снежок»
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Долина улыбок»
2 июля кинопрокатная компания «Уорлд Пикчерз» выпустит в кинотеатрах фильм-призёр Венецианского кинофестиваля режиссёра Паоло Стрипполи
. По сюжету учитель физкультуры Серджо (Микеле Риондино
) переезжает в деревню Ремис, где жители подозрительно безмятежны. Хозяйка отеля Микела (Романа Маджора Верджано
) раскрывает тайну: местный подросток Маттео — проводник, который через объятия забирает людскую боль и связывает их с мёртвыми.
«Долина улыбок»
«Твигги»
В сети появился трейлер изящного документального кино о первой в мире супермодели
, которая навсегда изменила моду, так же, как «Битлз» навсегда изменили музыку. Режиссёром ленты выступила актриса, кинопродюсер и дизайнер Сэди Фрост
. Она взяла интервью у Дастина Хоффмана
, Пола Маккартни
, Сиенны Миллер
, Брук Шилдс
, модельера Стеллы МакКартни
, фотомодели и актрисы Поппи Делевинь
и других звёзд шоу-бизнеса.
«Твигги». Трейлер с русскими субтитрами
«Обитель зла: Мутация»
Американский хоррор с Эшли Грин
и Дэвидом Дастмалчяном
обзавёлся дублированным трейлером. Жизнь Элли (Саманта Кокран
) в семье биотехнологических магнатов кажется сказкой, пока она не узнаёт, что сама является частью чудовищного эксперимента. Теперь ей предстоит выяснить, кто она на самом деле и что скрывается за стенами её идеального дома. В прокате лента появится 28 мая.
«Обитель зла: Мутация»
«Беспечный возраст»
Вышел русскоязычный трейлер молодёжной комедии с Одессой Эзайон
(«Марти Великолепный
») в главной роли. Лето, жара, самое время веселиться. Но Кеннеди на грани вылета из университета, и вместо того, чтобы взять себя в руки, она собирает компанию друзей-аутсайдеров и устраивает эпичную вечеринку, пытаясь сбежать от своих проблем. В российском прокате фильм стартует 4 июня.
«Беспечный возраст»
