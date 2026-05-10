«Информатор» с Денисом Нурулиным стартует 12 мая

На НТВ 12 мая в 20:00 состоится премьера 12-серийного остросюжетного детектива Дениса Карро «Информатор». Главную роль в сериале исполнил Денис Нурулин, уточняет пресс-служба телеканала.

«Информатор». ТВ-ролик

Зрителям расскажут про Игоря Скобелева (Нурулин) – оперативника в одном из районных управлений полиции Санкт-Петербурга. Он жесткий и циничный профессионал, который действует в одиночку и следует личному своду правил. Игорь не отпускает опасных преступников, не берет взяток и порой использует служебное положение в личных целях. Однажды это играет с ним злую шутку: под угрозой расправы информатор Скобелева оговаривает его, утверждая, что оперативник снабжает того запрещенными веществами. Начальник отдела Лозовой (Антон Морозов) ставит его перед выбором: либо тот становится кротом в отделе по борьбе с оргпреступностью и узнает все о подозрительной гибели полковника Севастьянова, либо садится в тюрьму.

«Игорь Скобелев – отважный полицейский, который постоянно находится в зоне риска. Его можно охарактеризовать как достаточно жесткого и стойкого человека с внутренней силой и внушающего уверенность. Без этих качеств Игорь не смог бы провернуть всего того, что в итоге сделал. Также у него есть прекрасная черта характера – добиваться результата любой ценой. Про таких, как Игорь, можно смело сказать – человек дела. В какой-то степени Скобелев близок мне по внутренним ощущениям, но в тот же момент понимаю, что так, как он, я бы никогда не поступил. Однако его действия и манеры многим зрителям покажутся интересными. Лично мне было любопытно играть этого героя», — рассказал Денис Нурулин.

фото: пресс-служба телеканала НТВ

Работа Скобелева осложняется тем, что в списке подозреваемых – его бывший напарник и хороший друг Александр Чибисов (Владислав Чербаев). Также выясняется, что новым коллегой Скобелева станет и бывший сотрудник РУОП Тормозов (Иван Моховиков), который 20 лет назад расследовал убийство отца Скобелева. Дело так и не было завершено, да и сам Тормозов очевидно утаил важную информацию о смерти Скобелева-старшего. Игорю предстоит разыграть партию с коллегами, чтобы обезопасить себя, не повторить судьбу отца и защитить Настю Троянову (Дарья Осташевская), в которую влюбляется.

По словам Дениса Нурулина, проработка образа его героя началась за несколько месяцев до начала съемок. «Мы встретились с режиссером, чтобы обговорить сценарий от начала и до конца. Много что тогда придумали. В этом плане работать с Денисом Карро было очень комфортно и легко. Также у меня были встречи с костюмерами и гримерами: мы сразу сошлись на одном видении героя. Поскольку мой персонаж занимался боксом, то в дальнейшем сделали на этом факте акцент – в квартире, баре и многих других деталях всегда присутствовали отсылки к этому виду спорта», – добавил актер.
№ 5
Дмитрий А. Мишин   13.05.2026 - 18:41
Других вариантов сценариев нет? читать далее>>
№ 4
Тульский парень   12.05.2026 - 15:51
бррр, как бы хантавирус не подхватить от трейлера. читать далее>>
№ 3
Мария_2191   11.05.2026 - 21:49
Сколько однотипных похожих друг на друга сериалов снимают, что уже потерялась в них. Только названия меняют а сюжет почти везде одинаковый. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   11.05.2026 - 15:07
Типичный герой-одиночка, который не берёт взяток, но использует положение в личных целях. Звучит круто, но в жизни таких не бывает. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   10.05.2026 - 21:52
Нурулин прям как рембо махается кулаками - семеро на одного и всех раскидал по углам. Снова фантастика вырывается на ТВ. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
