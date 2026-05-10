Софи Тэтчер окажется в мире киберпанка

10 мая
2026 год

10 мая 2026
Софи Тэтчер получила главную роль в киберпанк-хорроре Дженнифер Кент «Девушка, подключенная к сети» (The Girl Who Was Plugged In), уверяет Deadline.

фото: deadline.com

Создательница «Бабадука» сама напишет сценарий на основе научно-фантастической повести 1973 года, написанной Элис Б. Шелдон под псевдонимом Джеймс Типтри-младший. Эта сюрреалистическая антиутопия, получившая премию «Хьюго» в 1974-м, рассказывает о женщине, потерявшей свою душу из-за технологий.

Тэтчер сыграет склонную к суициду молодую женщину. Ее нанимает мегакорпорация для того, чтобы виртуально управлять телом по имени Дельфи, выращенным в лаборатории с единственной целью — влиять на массы и продавать товары. Пока звезда Дельфи восходит, главная героиня погружается в технологический психоз.
№ 6
sweet poison   15.05.2026 - 16:36
Что-то мне сюжет уже не нравится... Но надо всё же трейлер дождаться, чтобы более менее мнение сложить. читать далее>>
№ 5
Матвей Брикун   14.05.2026 - 15:55
Будет реально жутко. Не для слабонервных. читать далее>>
№ 4
ДаринаКароль   12.05.2026 - 21:55
Сюжет не впечатлил если в двух словах, фильма ждать не буду. читать далее>>
№ 3
Макс Милиан   10.05.2026 - 22:27
... Так почти вся великая фантастика вышла лет 50-70 назад, а сам киберпанк возник в 80-е) читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   10.05.2026 - 21:54
Что-то крыша едет - история вроде как из прошлого, но о современных технологиях. читать далее>>
Всего сообщений: 6
