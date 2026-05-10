Софи Тэтчер окажется в мире киберпанка

Софи Тэтчер
получила главную роль в киберпанк-хорроре Дженнифер Кент
«Девушка, подключенная к сети
» (The Girl Who Was Plugged In), уверяет Deadline
.
Создательница «Бабадука
» сама напишет сценарий на основе научно-фантастической повести 1973 года, написанной Элис Б. Шелдон под псевдонимом Джеймс Типтри-младший. Эта сюрреалистическая антиутопия, получившая премию «Хьюго» в 1974-м, рассказывает о женщине, потерявшей свою душу из-за технологий.
Тэтчер сыграет склонную к суициду молодую женщину. Ее нанимает мегакорпорация для того, чтобы виртуально управлять телом по имени Дельфи, выращенным в лаборатории с единственной целью — влиять на массы и продавать товары. Пока звезда Дельфи восходит, главная героиня погружается в технологический психоз.
