Ольга Любимова и Михаил Швыдкой вновь вошли в состав попечительского совета Фонда кино

Состав попечительского совета Фонда кино на ближайшие три года не претерпел изменений. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано
на официальном интернет-портале правовой информации.
В состав совета вновь включены министр культуры Ольга Любимова
, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
, вице-премьер Татьяна Голикова, президент «Сбербанка» Герман Греф и глава Минцифры Максут Шадаев.
Мишустин также подписал
постановление о внесении изменений в документ «О Правительственном совете по развитию отечественной кинематографии». Теперь совет может принимать план своей деятельности путем проведения заочного голосования. Если за него проголосует большинство от общего числа членов совета, то он считается принятым.
