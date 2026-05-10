Ольга Любимова и Михаил Швыдкой вновь вошли в состав попечительского совета Фонда кино

10 мая
2026 год

10 мая 2026
Состав попечительского совета Фонда кино на ближайшие три года не претерпел изменений. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

фото: filmofond.ru

В состав совета вновь включены министр культуры Ольга Любимова, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, вице-премьер Татьяна Голикова, президент «Сбербанка» Герман Греф и глава Минцифры Максут Шадаев.

Мишустин также подписал постановление о внесении изменений в документ «О Правительственном совете по развитию отечественной кинематографии». Теперь совет может принимать план своей деятельности путем проведения заочного голосования. Если за него проголосует большинство от общего числа членов совета, то он считается принятым.
№ 7
sweet poison   15.05.2026 - 16:38
Честно говоря, такое решение меня расстроило. Те же люди — те же подходы. Где представители независимого кино? Где молодые продюсеры, которые понимают запросы новой аудитории? Что за фигня вообще... читать далее>>
№ 6
Angelika77   13.05.2026 - 21:11
... Главное здесь Н - Неожиданность. Хотя сомневаюсь... читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   13.05.2026 - 18:37
Вот это выбор!. читать далее>>
№ 4
Тульский парень   12.05.2026 - 15:50
... )0 еще бы. кто такие режиссеры и актеры) должны чинуши все решать, даже в том, в чем не разбираются. читать далее>>
№ 3
Киноман1985   11.05.2026 - 15:04
В моё время попечительский совет - это звёзды были: актёры, режиссёры. А сейчас министры да банкиры. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

