«Переходный возраст» стал триумфатором премии BAFTA TV

«Переходный возраст
» стал триумфатором телевизионной премии BAFTA TV Awards 2026, получив четыре награды. Проект Фила Барантини
называли лучшим мини-сериалом, а также отметили за актерские работы Стивена Грэма
, Кристины Тремарко
и Оуэна Купера
.
фото: Independent
Ранее «Переходный возраст» также отметился на BAFTA Television Craft Awards, взяв два приза за режиссуру и звук.
Лучшим драматическим сериалом на BAFTA TV назвалии «Кодекс молчания
», лучшим международным — «Киностудию
». Лучшей актрисой признали Наргес Рашиди
из проекта «Заключенная 951
».
