«Переходный возраст» стал триумфатором премии BAFTA TV

11 мая 2026
«Переходный возраст» стал триумфатором телевизионной премии BAFTA TV Awards 2026, получив четыре награды. Проект Фила Барантини называли лучшим мини-сериалом, а также отметили за актерские работы Стивена Грэма, Кристины Тремарко и Оуэна Купера.

фото: Independent

Ранее «Переходный возраст» также отметился на BAFTA Television Craft Awards, взяв два приза за режиссуру и звук.

Лучшим драматическим сериалом на BAFTA TV назвалии «Кодекс молчания», лучшим международным — «Киностудию». Лучшей актрисой признали Наргес Рашиди из проекта «Заключенная 951».
№ 6
sweet poison   15.05.2026 - 16:47
Я смотрела этот мини&#8209;сериал на одном дыхании, он такой душевный и правдивый про подростков. Не назову его топчиком, лично на мой взгляд, но всё же достойный проект. читать далее>>
№ 5
Angelika77   13.05.2026 - 21:03
Мощная остросюжетная картина, которую наградили по достоинству. Поздравляю триумфатора Премии. читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   13.05.2026 - 18:04
Расхвалили сериал до небес. Фильм хороший, эмоционально сильный, не затянутый на 10-12 серий. читать далее>>
№ 3
Алена Борзова (Екатеринбург)   12.05.2026 - 10:25
Отличный сериал! Скорее всего будет продолжен в виде антологии. читать далее>>
№ 2
Мария_2191   11.05.2026 - 21:42
Вот так реально завалили наградами, я в шоке. Да и все кто причастен к сериалу наверное тоже. читать далее>>
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

