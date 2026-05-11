Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Джерард Батлер спасет футбольных болельщиков

11 мая
2026 год

Новости кино >>
11 мая 2026
Джерард Батлер сыграет снайпера в новом боевике «Гнездо» (The Nest), сообщает Deadline. Издание описывает проект как «забавную картину в стиле ретро».

Джерард Батлер спасет футбольных болельщиков
фото: GQ

По сюжету главный герой получает анонимную угрозу: неизвестный планирует устроить теракт на чемпионате мира по футболу. Теперь снайпер должен как можно быстрее спасти свою семью, а заодно 70 000 болельшиков.

Поиски режиссера еще идут. Продюсирует ленту студия Thunder Road, отвечавшая за «Джона Уика». Фильм будет представлен на предстоящем Каннском кинорынке.
версия для печати

обсуждение >>
№ 8
Sveta_21Ermolova   15.05.2026 - 22:10
... Это да. Но лётать уже на скорости, бегать как бегун не по возрасту, а вот как раз стрелять вполне. читать далее>>
№ 7
sweet poison   15.05.2026 - 16:48
Джерард всегда снимается в офигенных фильмах. По крайней мере, я фигни с его участием не припомню. А тут ещё и огонь: теракт на чемпионате мира, спасение семьи и 70 000 болельщиков… Адреналин гарантирован! читать далее>>
№ 6
Матвей Брикун   14.05.2026 - 14:50
Бывших снайперов не бывает. Так и есть, навык не растеряешь, если практикуешься. читать далее>>
№ 5
ДаринаКароль   12.05.2026 - 21:47
Будут снимать на уровне Джона Уика это сто пудов. Только Батлеру реально придётся сильно попыхтеть над собой. читать далее>>
№ 4
Тульский парень   12.05.2026 - 15:02
Снимать придется на полных трибунах стадиона, значит нужно реальное спортивное событие. Похоже расчет на ЧМ по футболу 2026 проходящий в США, там и снимут основные сцены. читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Крушение»: Сбитый летчик
«Гренландия»: Когда мы уже все погибнем?
Сиквел «Бессмертной гвардии», восьмая «Миссия невыполнима», новый «Никто» и другие боевики 2025 года
Как приручить Этерну: 20 интригующих экранизаций 2025 года
«Мужчина нарасхват»: Джерард Батлер и горячие мамочки
«Падение Лондона»: Все умрут, а США останется
«Каскадеры», четвертые «Плохие парни» и другие боевики 2024 года
персоны
Джерард Батлер
фильмы
Джон Уик

анонс

Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

День рождения >>

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
все родившиеся 16 мая >>

Афиша кино >>

Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?