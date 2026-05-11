Джерард Батлер спасет футбольных болельщиков

Джерард Батлер сыграет снайпера в новом боевике «Гнездо» (The Nest), сообщает Deadline. Издание описывает проект как «забавную картину в стиле ретро».
По сюжету главный герой получает анонимную угрозу: неизвестный планирует устроить теракт на чемпионате мира по футболу. Теперь снайпер должен как можно быстрее спасти свою семью, а заодно 70 000 болельшиков.
Поиски режиссера еще идут. Продюсирует ленту студия Thunder Road, отвечавшая за «Джона Уика». Фильм будет представлен на предстоящем Каннском кинорынке.
