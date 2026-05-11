Создатель мультсериала «Маша и Медведь» снимет по нему полнометражный фильм

11 мая
2026 год

11 мая 2026
Создатель мультсериала «Маша и Медведь» Олег Кузовков работает над перезапуском франшизы в виде полнометражного фильма, сообщает пресс-служба его новой независимой компании «МиМ Студия».

фото: "МиМ Студия"

Отмечается, что после завершения срока действия эксклюзивной лицензии, ранее предоставленной группе компаний «Анимаккорд», Олег Кузовков восстановил полный правовой и творческий контроль над персонажами Маша и Медведь. Полнометражный фильм с любимыми героями станет первой картиной в рамках новой серии анимационных фильмов.

«Для меня это, прежде всего, возможность наконец-то вывести мир "Маши" в формат большого кино, но это и большой вызов. У нас собралась потрясающая команда: ребята горят делом и хотят вернуть в проект тот самый драйв, юмор и, главное, душу, за которые когда-то все и полюбили наш сериал», – говорит Кузовков.

Творческая группа «МиМ Студии», которая работает над полным метром, «ставит перед собой цель сохранить международный технический уровень 3D-анимации, а также по-настоящему добрую комедию для всей семьи, которые сделали проект мировым культурным феноменом». Сейчас проект находится на стадии пре-продакшена. Предполагается, что картина будет завершена к концу 2028 года.

Анимационный сериал Маша и Медведь – один из самых популярных в мире. Он попал в Книгу рекордов Гиннеса, получил премию Kidscreen за лучшую анимацию и установил рекорд на YouTube: одна из серий набрала более 4,6 миллиардов просмотров, став самым просматриваемым не музыкальным видео в истории платформы.
№ 9
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 13:04
... За какие заслуги. В первые о этом слышу. Может в Книгу Рекордов России. читать далее>>
№ 8
Sveta_21Ermolova   15.05.2026 - 22:08
... Скажите это Кузькову, который решился на данную идею с фильмом. читать далее>>
№ 7
sweet poison   15.05.2026 - 16:45
О, конечно, давайте ещё раз выжмем всё из успешной франшизы вместо того, чтобы создать что&#8209;то принципиально новое. читать далее>>
№ 6
Матвей Брикун   14.05.2026 - 14:51
... меркантильные интересы и не более того. читать далее>>
№ 5
Angelika77   13.05.2026 - 21:07
Не знала, что у мультсериала "Маша и медведь" столько наград и премий. Оказывается мультик даже в книгу рекордов Гинеса попал. читать далее>>
что почитать?