«Танец этот должен видеть только ты»: премьера отрывка из фантастического аниме «ЧаО»

12 мая
2026 год

Кино-Театр.Ру представляет дублированный музыкальный фрагмент из эксцентричного ромкома «ЧаО» — полнометражного дебюта Ясухиро Аоки, созданного на легендарной Studio 4°CВоспоминания о будущем», «Железобетон»). В российский прокат фильм, получивший Приз жюри в Анси и награду за лучший полный метр на Большом фестивале мультфильмов, выйдет 28 мая. Покажут его в двух версиях: на японском языке с русскими субтитрами и в дубляже студии DEEP.

«Чао». Отрывок на русском языке

В опубликованном отрывке главная героиня устраивает импровизированный танцевальный номер на городской набережной: каскад брызг взмывает в такт её движениям, а случайные прохожие подхватывают танец, превращая будничный вечер в яркое шоу.

Действие разворачивается в футуристическом Шанхае, где небоскребы соседствуют с водными каналами, позволяя людям и морскому народу сосуществовать в общем пространстве. Стивен — амбициозный инженер, мечтающий разработать транспортное средство, которое не будет вредить жителям океана. Однако руководство судостроительной компании не спешит вкладываться в дорогостоящий стартап. Его жизнь летит кувырком, когда из подводных глубин является Чао — обаятельная принцесса-русалка с волосами, похожими на морскую пену. Она утверждает, что влюблена в Стивена с детства, и зовет его под венец. Поскольку начальство видит в браке возможность наладить контакт с королем-тестем, юноша соглашается.

В оригинале роли озвучивают:

💦 Чао — Анна Ямада (Асирпа из игрового «Золотого божества»).
💦 Стивен — Одзи Судзука (Тоно Каору из аниме «Тоннель в лето, выход прощаний»).
💦 Король Нептун — Кэнта Миякэ (Дагон из «Магической битвы»).
💦 Изобретатель РобертЮитиро Умэхара (Дзё Тогамэ из «Ветролома»).
💦 Мэйбэй — подруга Стивена — Кавка Сисидо (японская барабанщица и вокалистка).

Над нестандартным прочтением «Русалочки» Ханса Кристиана Андерсена команда работала семь лет, а аниматоры вручную отрисовали 100 000 иллюстраций. За визуальный стиль отвечает дизайнер персонажей и главный режиссер анимации Хирокадзу КодзимаЛазарь», «Страна чудес смертников»), сценарий написала Саку КоноханаДети моря»). Особую атмосферу создает музыка Такацугу Мурамацу, ранее работавшего над проектами студий GhibliВоспоминания о Марни») и PonocМэри и ведьмин цветок»).

№ 4
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 12:52
Не красивые персонажи. Мультик в целом должен получится.
№ 3
sweet poison   15.05.2026 - 16:56
Аниматоры вручную отрисовали 100 000 иллюстраций… Это же какой труд, респект!
№ 2
Angelika77   13.05.2026 - 20:57
... так тут походу танцуют обитатели подводного мира и в главной роли принцесса-русалка))
№ 1
ДаринаКароль   12.05.2026 - 21:45
Лица людям можно было нарисовать хоть немного лучше, а то выглядят какими-то чудовищами с клыками как у акулы.
Всего сообщений: 4
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

