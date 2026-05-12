«Танец этот должен видеть только ты»: премьера отрывка из фантастического аниме «ЧаО»

представляет дублированный музыкальный фрагмент из эксцентричного ромкома «ЧаО
» — полнометражного дебюта Ясухиро Аоки
, созданного на легендарной Studio 4°C
(«Воспоминания о будущем
», «Железобетон
»). В российский прокат фильм, получивший Приз жюри в Анси
и награду за лучший полный метр на Большом фестивале мультфильмов
, выйдет 28 мая. Покажут его в двух версиях: на японском языке с русскими субтитрами и в дубляже студии DEEP
.
«Чао». Отрывок на русском языке
В опубликованном отрывке главная героиня устраивает импровизированный танцевальный номер на городской набережной: каскад брызг взмывает в такт её движениям, а случайные прохожие подхватывают танец, превращая будничный вечер в яркое шоу.
Действие разворачивается в футуристическом Шанхае, где небоскребы соседствуют с водными каналами, позволяя людям и морскому народу сосуществовать в общем пространстве. Стивен
— амбициозный инженер, мечтающий разработать транспортное средство, которое не будет вредить жителям океана. Однако руководство судостроительной компании не спешит вкладываться в дорогостоящий стартап. Его жизнь летит кувырком, когда из подводных глубин является Чао
— обаятельная принцесса-русалка с волосами, похожими на морскую пену. Она утверждает, что влюблена в Стивена с детства, и зовет его под венец. Поскольку начальство видит в браке возможность наладить контакт с королем-тестем, юноша соглашается.

«ЧаО» — японская «Русалочка» в футуристическом Шанхае
В оригинале роли озвучивают:
💦 Чао — Анна Ямада
(Асирпа из игрового «Золотого божества
»).
💦 Стивен — Одзи Судзука
(Тоно Каору
из аниме «Тоннель в лето, выход прощаний
»).
💦 Король Нептун — Кэнта Миякэ
(Дагон
из «Магической битвы
»).
💦 Изобретатель Роберт
— Юитиро Умэхара
(Дзё Тогамэ
из «Ветролома
»).
💦 Мэйбэй — подруга Стивена — Кавка Сисидо
(японская барабанщица и вокалистка).
Над нестандартным прочтением «Русалочки
» Ханса Кристиана Андерсена
команда работала
семь лет, а аниматоры вручную отрисовали 100 000 иллюстраций. За визуальный стиль отвечает дизайнер персонажей и главный режиссер анимации Хирокадзу Кодзима
(«Лазарь
», «Страна чудес смертников
»), сценарий написала Саку Конохана
(«Дети моря
»). Особую атмосферу создает музыка Такацугу Мурамацу
, ранее работавшего над проектами студий Ghibli
(«Воспоминания о Марни
») и Ponoc
(«Мэри и ведьмин цветок
»).
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».
