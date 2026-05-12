Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Не стало актера из «Папиных дочек» Вадима Александрова

12 мая
2026 год

Новости кино >>
12 мая 2026
В возрасте 87 лет ушел из жизни заслуженный артист РФ, актер Вадим Александров, известный по ролям в фильмах «Мы из джаза», «Экипаж», а также сериалах «Папины дочки» и «Каменская».

Не стало актера из «Папиных дочек» Вадима Александрова
фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Вадим Александров родился 3 мая 1939 года. В 1962 году он окончил курс Леонида Волкова в театральном училище имени Щепкина. До 1976 года выходил на сцену ЦДТ, а в 1988-2000 годы играл в Театре-студии под руководством Олега Табакова.

В кино дебютировал в 1967 году. Вадим Александров запомнился по ролям в фильмах «Усатый нянь», «Женщина, которая поет», «Тот самый Мюнхгаузен», «Экипаж», «Однажды, двадцать лет спустя» и других. Он также активно снимался в сериалах, среди которых «Марш Турецкого», «Каменская», «Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Воронины» и прочие.

В 1994 году был удостоен звания заслуженный артист России.
версия для печати

обсуждение >>
№ 6
Sveta_21Ermolova   15.05.2026 - 22:03
... Мне тоже...уходит старая гвардия, как говорится. читать далее>>
№ 5
sweet poison   15.05.2026 - 16:54
Ох... Безумно жалко, конечно. Талантливейший был человек. Светлая и добрая память. читать далее>>
№ 4
Матвей Брикун   14.05.2026 - 14:23
Вот это потеря. Мы из джаза -легендарный фильм, он там отлично сыграл. И в Экипаже запомнился. читать далее>>
№ 3
Птюч   13.05.2026 - 21:25
... А мне в Ворониных читать далее>>
№ 2
Angelika77   13.05.2026 - 20:58
А почему именно из "Папиных дочек"? Мне он больше по "Каменской" запомнился. Царствие небесное. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Экспедиция 33 по первым российским сериалам
«Мосфильм. Золотая коллекция» отметит 100-летие знаменитой киностудии
Тысяча и один самый кассовый советский фильм: мнения кинокритиков и зрителей (часть III)
Тысяча и один самый кассовый советский фильм: мнения кинокритиков и зрителей (часть II)
Тысяча и один самый кассовый советский фильм: мнения кинокритиков и зрителей (часть I)
персоны
Вадим АлександровЛеонид Волков
фильмы
ВорониныЖенщина, которая поётКаменская-1Марш Турецкого (1 сезон)Моя прекрасная няняМы из джазаОднажды, двадцать лет спустяПапины дочкиТот самый МюнхгаузенУсатый няньЭкипаж
театры
РАМТТеатр Олега Табакова

фотографии >>
Не стало актера из «Папиных дочек» Вадима Александрова фотографии
"Женщина, которая поёт" (1978)
"Ваши пальцы пахнут ладаном" (1993)
"Инспектор Купер" (2012)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

День рождения >>

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
все родившиеся 16 мая >>

Афиша кино >>

Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?