Не стало актера из «Папиных дочек» Вадима Александрова

В возрасте 87 лет ушел из жизни заслуженный артист РФ, актер Вадим Александров
, известный по ролям в фильмах «Мы из джаза
», «Экипаж
», а также сериалах «Папины дочки
» и «Каменская
».
фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Вадим Александров родился 3 мая 1939 года. В 1962 году он окончил курс Леонида Волкова
в театральном училище имени Щепкина. До 1976 года выходил на сцену ЦДТ
, а в 1988-2000 годы играл в Театре-студии под руководством Олега Табакова
.
В кино дебютировал в 1967 году. Вадим Александров запомнился по ролям в фильмах «Усатый нянь
», «Женщина, которая поет
», «Тот самый Мюнхгаузен
», «Экипаж», «Однажды, двадцать лет спустя
» и других. Он также активно снимался в сериалах, среди которых «Марш Турецкого
», «Каменская», «Моя прекрасная няня
», «Папины дочки», «Воронины
» и прочие.
В 1994 году был удостоен звания заслуженный артист России.
