Про майские праздники снимут фильм

Про майские праздники снимут полнометражный фильм. К подготовке комедийного киноальманаха «Майские» приступила «Студия Видеопрокат», сообщает пресс-служба проекта.

фото: Art Pictures Motion

Проект из пяти новелл расскажет истории сотрудников одного небольшого столичного офиса, которых помимо работы и чата объединяет еще и то, что они – те самые приезжие «москвичи» из разных регионов России со своими планами на наступающие праздники. Продюсерами проекта выступают Сергей БондарчукАктрисы», «Балет») и Макар КожуховПлевако», «Подслушано в Рыбинске»), выступающий также автором идеи фильма.

«Майские праздники – это особенное время для каждого жителя нашей страны. В зависимости от региона, традиций, семейных устоев эти дни проходят совершенно по-разному. Кто-то едет на шашлыки, кто-то осваивает серфинг, кто-то отправляется в романтическое путешествие, а кто-то просто хочет побыть с семьей. Наш фильм покажет культурное многообразие страны через простые человеческие истории. "Майские" — это кино о том, что при всех наших различиях нас объединяет главное – стремление быть счастливыми, любить и быть любимыми, находить время для близких людей», — рассказывает Макар Кожухов.

Фильм «Майские» – это комедийный роуд-муви, вместе с героями которого зрители побывают в разных уголках нашей Родины – на Байкале, Камчатке, Кавказе, в Санкт-Петербурге и Карелии, в центральной России и Башкирии.

«"Майские" – это кино про нас. Про то, как мы ждем эти выходные весь год, строим грандиозные планы и отправляемся в путь – к родным, к друзьям, к морю, в горы или просто туда, где можно по-настоящему выдохнуть. Наша главная задача - создать доброе, светлое семейное кино, которое объединит зрителей из всех регионов России. Показать, что майские праздники – это не просто выходные, а время, когда каждый из нас возвращается к своим корням, к тому, что действительно важно. И возвращается обновленным, готовым жить дальше», — говорит Сергей Бондарчук.

Широкий кинопрокат комедии «Майские» запланирован на майские праздники 2027 года.
№ 5
sweet poison   15.05.2026 - 16:59
Крутая идея! Обожаю такие добрые комедии про жизнь обычных людей. Пять новелл — значит, будет много разных сюжетов, не заскучаешь. И локации крутые: Байкал, Камчатка, Кавказ… А ещё прикольно, что герои... читать далее>>
№ 4
Матвей Брикун   14.05.2026 - 14:22
Отравления шашлыками покажут? И горы мусора в лесах) Всю прелесть отдыха на природе. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   13.05.2026 - 17:45
Впереди Майские 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ии дальше не знаю. Могут не остановится. читать далее>>
№ 2
ДаринаКароль   12.05.2026 - 21:43
Дают себе год, чтобы снять фильм. Надеюсь времени будет предостаточно для этого. Хотя по сути тут только лето и осталось, чтобы картинка была правдоподобная, майская. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   12.05.2026 - 14:58
Типо Елок, несколько историй людей в разных уголках страны. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
