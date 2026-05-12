Про майские праздники снимут фильм

Про майские праздники снимут полнометражный фильм. К подготовке комедийного киноальманаха «Майские» приступила «Студия Видеопрокат», сообщает пресс-служба проекта.
фото: Art Pictures Motion
Проект из пяти новелл расскажет истории сотрудников одного небольшого столичного офиса, которых помимо работы и чата объединяет еще и то, что они – те самые приезжие «москвичи» из разных регионов России со своими планами на наступающие праздники. Продюсерами проекта выступают Сергей Бондарчук («Актрисы», «Балет») и Макар Кожухов («Плевако», «Подслушано в Рыбинске»), выступающий также автором идеи фильма.
«Майские праздники – это особенное время для каждого жителя нашей страны. В зависимости от региона, традиций, семейных устоев эти дни проходят совершенно по-разному. Кто-то едет на шашлыки, кто-то осваивает серфинг, кто-то отправляется в романтическое путешествие, а кто-то просто хочет побыть с семьей. Наш фильм покажет культурное многообразие страны через простые человеческие истории. "Майские" — это кино о том, что при всех наших различиях нас объединяет главное – стремление быть счастливыми, любить и быть любимыми, находить время для близких людей», — рассказывает Макар Кожухов.
Фильм «Майские» – это комедийный роуд-муви, вместе с героями которого зрители побывают в разных уголках нашей Родины – на Байкале, Камчатке, Кавказе, в Санкт-Петербурге и Карелии, в центральной России и Башкирии.
«"Майские" – это кино про нас. Про то, как мы ждем эти выходные весь год, строим грандиозные планы и отправляемся в путь – к родным, к друзьям, к морю, в горы или просто туда, где можно по-настоящему выдохнуть. Наша главная задача - создать доброе, светлое семейное кино, которое объединит зрителей из всех регионов России. Показать, что майские праздники – это не просто выходные, а время, когда каждый из нас возвращается к своим корням, к тому, что действительно важно. И возвращается обновленным, готовым жить дальше», — говорит Сергей Бондарчук.
Широкий кинопрокат комедии «Майские» запланирован на майские праздники 2027 года.
