В Москве пройдет первый в России независимый фестиваль вертикальных сериалов REALIST

С 10 по 20 июля в Москве пройдет международный фестиваль вертикальных сериалов REALIST, посвященный микродрамам и вертикальному контенту. Подать заявку можно с 12 мая по 20 июня на сайте фестиваля, как из России, так и со всего мира, сообщает пресс-служба смотра.
Фестиваль объединит зрителей, а также представителей платформ, правообладателей, продюсеров и авторов, работающих с одним из самых динамично развивающихся аудиовизуальных форматов в мире. В этом году REALIST значительно расширит международную программу, ориентируясь на опыт стран, где формат уже зарекомендовал себя. Планируется участие ведущих мировых платформ и продюсеров из Китая, Латинской Америки, Турции, Индии и Юго-Восточной Азии.
Перезапуск фестиваля REALIST происходит в момент, когда Россия становится новым перспективным рынком для данного формата, где наблюдается интерес со стороны аудитории, а экосистема для производства контента, ориентированного на вертикальный формат, еще только формируется. В этих условиях задача фестиваля REALIST – не только знакомить с контентом и стать «витриной» вертикального сторителлинга, но и помогать международным продюсерам, студиям и площадкам исследовать реакцию рынка, налаживать связи и изучать возможности дистрибуции в России и странах СНГ. Фестиваль пройдет в гибридном формате, объединив программу показов вертикальных сериалов на онлайн-платформе Chill с B2B-программой и мастер классами в очном формате для представителей индустрии в Москве. Также специально для проведения онлайн-фестиваля платформа Chill запускает вертикальное мобильное приложение. Планируется более 100 тайтлов в конкурсной программе и более 300 во внеконкурсной программе.
«Сегодня вертикальные сериалы — не экспериментальный контент, а полноценный глобальный рынок со своими звездами, бизнес-моделями и зрительскими привычками. В этом году мы сознательно делаем особый акцент на международном опыте стран, где формат уже стал частью массовой культуры, — прежде всего Китая, Южной Кореи и Латинской Америки. Мы хотим продемонстрировать, насколько разнообразным может быть вертикальный сторителлинг: от микродрам и жанровых вертикальных сериалов до анимации и реалити, а в деловой программе — создать пространство для диалога между ведущими мировыми игроками и представителями российской индустрии», — отмечает программный директор фестиваля Катерина Пшеницына.
К участию допускаются микродрамы, вертикальные художественные и анимационные сериалы всех жанров. К подаче принимаются проекты в составе не менее 6-ти эпизодов, длительностью не более 5-ти минут каждый. Общий хронометраж одного проекта не может превышать 30 минут. Победители основной конкурсной программы будут определены зрительским голосованием.
Также на фестивале в Москве пройдет деловая программа в очном формате для представителей индустрии, в рамках которой состоятся панельные дискуссии, посвященные будущему вертикального контента в России и СНГ, мастер-классы от ведущих игроков мирового рынка микродрамы и др. Организаторы позиционируют фестиваль как независимую международную площадку для обсуждения следующего этапа развития рынка вертикального сторителлинга.
