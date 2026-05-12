В Москве пройдет первый в России независимый фестиваль вертикальных сериалов REALIST

12 мая
2026 год

12 мая 2026
С 10 по 20 июля в Москве пройдет международный фестиваль вертикальных сериалов REALIST, посвященный микродрамам и вертикальному контенту. Подать заявку можно с 12 мая по 20 июня на сайте фестиваля, как из России, так и со всего мира, сообщает пресс-служба смотра.

фото: пресс-служба смотра

Фестиваль объединит зрителей, а также представителей платформ, правообладателей, продюсеров и авторов, работающих с одним из самых динамично развивающихся аудиовизуальных форматов в мире. В этом году REALIST значительно расширит международную программу, ориентируясь на опыт стран, где формат уже зарекомендовал себя. Планируется участие ведущих мировых платформ и продюсеров из Китая, Латинской Америки, Турции, Индии и Юго-Восточной Азии.

Перезапуск фестиваля REALIST происходит в момент, когда Россия становится новым перспективным рынком для данного формата, где наблюдается интерес со стороны аудитории, а экосистема для производства контента, ориентированного на вертикальный формат, еще только формируется. В этих условиях задача фестиваля REALIST – не только знакомить с контентом и стать «витриной» вертикального сторителлинга, но и помогать международным продюсерам, студиям и площадкам исследовать реакцию рынка, налаживать связи и изучать возможности дистрибуции в России и странах СНГ. Фестиваль пройдет в гибридном формате, объединив программу показов вертикальных сериалов на онлайн-платформе Chill с B2B-программой и мастер классами в очном формате для представителей индустрии в Москве. Также специально для проведения онлайн-фестиваля платформа Chill запускает вертикальное мобильное приложение. Планируется более 100 тайтлов в конкурсной программе и более 300 во внеконкурсной программе.

«Сегодня вертикальные сериалы — не экспериментальный контент, а полноценный глобальный рынок со своими звездами, бизнес-моделями и зрительскими привычками. В этом году мы сознательно делаем особый акцент на международном опыте стран, где формат уже стал частью массовой культуры, — прежде всего Китая, Южной Кореи и Латинской Америки. Мы хотим продемонстрировать, насколько разнообразным может быть вертикальный сторителлинг: от микродрам и жанровых вертикальных сериалов до анимации и реалити, а в деловой программе — создать пространство для диалога между ведущими мировыми игроками и представителями российской индустрии», — отмечает программный директор фестиваля Катерина Пшеницына.

К участию допускаются микродрамы, вертикальные художественные и анимационные сериалы всех жанров. К подаче принимаются проекты в составе не менее 6-ти эпизодов, длительностью не более 5-ти минут каждый. Общий хронометраж одного проекта не может превышать 30 минут. Победители основной конкурсной программы будут определены зрительским голосованием.

Также на фестивале в Москве пройдет деловая программа в очном формате для представителей индустрии, в рамках которой состоятся панельные дискуссии, посвященные будущему вертикального контента в России и СНГ, мастер-классы от ведущих игроков мирового рынка микродрамы и др. Организаторы позиционируют фестиваль как независимую международную площадку для обсуждения следующего этапа развития рынка вертикального сторителлинга.
№ 3
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 12:51
Спрашивается зачем тянуть моду Латинской Америки, Азии туда,. где она не появилась сама собой, а значит не нужна. Потому, что это не высшая математика, если бы в стране людям нравился вертикальный контент,... читать далее>>
№ 2
Angelika77   13.05.2026 - 20:03
Первый и последний. Я вообще не знаю, кому такое зайдёт, разве что молодёжи. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   12.05.2026 - 14:56
Вертикалки насколько помню Бондарчуку. У него интересные мысли в голове обитают, считает, что люди кинутся смотреть в телефоне кино, по дороге на работу. Точно не массовая тема. читать далее>>
Всего сообщений: 3
