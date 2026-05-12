Константин Белошапка и Павел Деревянко дадут «Клятву Гиппократа»

12 мая 2026
Стартовали съемки комедийного сериала «Клятва Гиппократа». За производство проекта отвечают кинокомпания 1-2-3 Production и M5 Production по заказу ТНТ. Главные роли исполняют Константин Белошапка, Александра Власова, Павел Деревянко, Юлия Топольницкая и другие. Сериал расскажет историю о самоуверенном враче, который считал себя гением медицины, пока не попал в выездную бригаду скорой помощи. Режиссером выступает Никита Андриенко, сообщает пресс-служба ТНТ.

фото: PR 1-2-3 Production

«Врачи — это самые лучшие юмористы на свете. Сериал "Клятва Гиппократа" мы делаем с командой авторов и сценаристов, которых я знаю еще со времен КВН, а это возможность вернуться в молодость и вспомнить, каким ты был с теми, с кем тебе интересно, весело и хорошо. В этом проекте нас также сопровождают несколько медицинских консультантов, на съемках будут представители медицины катастроф, люди, которые знают все о том, как правильно ставить уколы, подготавливать капельницы и осуществлять аортокоронарное шунтирование. Я категорически не люблю павильоны. В них редко можно создать настоящую фактуру. Поэтому я выбираю реальные объекты, стараюсь искать что-то новое, свежее, то, что зритель еще не видел. В этом проекте мы погоняем по речкам, побываем и в богатых роскошных домах, и в обычных квартирах, заглянем в аэропорт. В общем, каждая серия будет невероятным аттракционом, в котором мы будем спасать жизни людей», — рассказывает режиссер.

В центре сюжета — Виктор Живых (Константин Белошапка). Молодой талантливый хирург с самомнением, которое не пробить даже скальпелем, привык действовать импульсивно, не думая о последствиях. Спасая пациента, он нарушает все правила и, несмотря на субординацию, вмешивается в операцию Главврача (Павел Деревянко). Наказание за такую самовольную выходку хуже выговора: Виктора отправляют на скорую помощь.

«Сценарий я читал ночью, и вдруг понял: это не про медицину. Это про невозможность остаться человеком, когда от тебя требуют божественной точности. Мне кажется, сезон — о том, что медицина бессильна не перед болезнями, а перед одиночеством. Герои лечат тела, но никто не лечит их самих. Виктор — это я, но лишённый иллюзии, что после работы можно выключить свет и забыть. И различие вот ещё в чём — он ещё надеется, что правильный диагноз уравновесит вселенную. Я давно знаю: диагноз — это просто слово, а лечит пауза, которую делаешь перед тем, как его произнести. Виктор этой паузы почти не делает. Я пытаюсь. Мы все и пациенты, и врачи. Рецепта от страха нет. Если после просмотра вы станете спокойнее к тому, что не изменить, — мы сделали свою работу хорошо», — говорит Константин Белошапка.

фото: PR 1-2-3 Production

Работа в «неотложке» для главного героя унизительна: Виктор не признает ее «настоящей» медициной. С каждым новым вызовом его талант и самоуверенность сталкивается с реальной жизнью: не идеальными пациентами, нелепыми ситуациями, начальством, которое невозможно переспорить, и чувствами, с которыми не справиться, просто выписав рецепт. Сможет ли работа на скорой «приземлить» Виктора и сделать из высокомерного хирурга настоящего врача? И самое главное — поймет ли он, что медицина гораздо больше, чем только операционная?

«Когда я впервые прочитал сценарий, меня зацепила честность. У нас часто показывают либо богов в белых халатах, либо уставших циников. А тут живые люди. Моего героя воспринимают антагонистом, но он просто опытный врач, который знает: за желанием всех спасти стоит не только профессионализм, а опасный перекос — грань между «спасаю всех» и «я выгорел» — тоньше, чем кажется. Если зритель после нашего сериала хоть раз задумается, что на скорой помощи работают обычные люди — со своими переживаниями и человеческими эмоциями, — мы всё сделали правильно», — добавляет Павел Деревянко.

В сериале также сыграли Андрей Федорцов, Александр Дзюба, Ольга Тумайкина, Егор Овчинников, Сергей Дьяков, Ольга Петрова.
№ 3
Sveta_21Ermolova   15.05.2026 - 22:02
Смотрю на Деревянко и смеяться хочется - ему вообще не идёт медицинский халат и чепчик. читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   13.05.2026 - 17:43
... С языка сняли. Решили чуть обновить старых Интернов. Вижу один плюс - убрали противного оХлоБыстина. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   12.05.2026 - 21:38
Так не поняла, намечается очередной медицинский сериал по типу Интернов "с юморком" или очередная "Скорая помощь"? читать далее>>
Никита АндриенкоКонстантин БелошапкаАлександра ВласоваПавел ДеревянкоАлександр Дзюба (II)Сергей ДьяковЕгор ОвчинниковОльга Петрова (IV)Юлия ТопольницкаяОльга ТумайкинаАндрей Федорцов
Константин Белошапка и Павел Деревянко дадут «Клятву Гиппократа» фотографии
Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
