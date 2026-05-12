Константин Белошапка и Павел Деревянко дадут «Клятву Гиппократа»

Стартовали съемки комедийного сериала «Клятва Гиппократа». За производство проекта отвечают кинокомпания 1-2-3 Production и M5 Production по заказу ТНТ. Главные роли исполняют Константин Белошапка, Александра Власова, Павел Деревянко, Юлия Топольницкая и другие. Сериал расскажет историю о самоуверенном враче, который считал себя гением медицины, пока не попал в выездную бригаду скорой помощи. Режиссером выступает Никита Андриенко, сообщает пресс-служба ТНТ.
«Врачи — это самые лучшие юмористы на свете. Сериал "Клятва Гиппократа" мы делаем с командой авторов и сценаристов, которых я знаю еще со времен КВН, а это возможность вернуться в молодость и вспомнить, каким ты был с теми, с кем тебе интересно, весело и хорошо. В этом проекте нас также сопровождают несколько медицинских консультантов, на съемках будут представители медицины катастроф, люди, которые знают все о том, как правильно ставить уколы, подготавливать капельницы и осуществлять аортокоронарное шунтирование. Я категорически не люблю павильоны. В них редко можно создать настоящую фактуру. Поэтому я выбираю реальные объекты, стараюсь искать что-то новое, свежее, то, что зритель еще не видел. В этом проекте мы погоняем по речкам, побываем и в богатых роскошных домах, и в обычных квартирах, заглянем в аэропорт. В общем, каждая серия будет невероятным аттракционом, в котором мы будем спасать жизни людей», — рассказывает режиссер.
В центре сюжета — Виктор Живых (Константин Белошапка). Молодой талантливый хирург с самомнением, которое не пробить даже скальпелем, привык действовать импульсивно, не думая о последствиях. Спасая пациента, он нарушает все правила и, несмотря на субординацию, вмешивается в операцию Главврача (Павел Деревянко). Наказание за такую самовольную выходку хуже выговора: Виктора отправляют на скорую помощь.
«Сценарий я читал ночью, и вдруг понял: это не про медицину. Это про невозможность остаться человеком, когда от тебя требуют божественной точности. Мне кажется, сезон — о том, что медицина бессильна не перед болезнями, а перед одиночеством. Герои лечат тела, но никто не лечит их самих. Виктор — это я, но лишённый иллюзии, что после работы можно выключить свет и забыть. И различие вот ещё в чём — он ещё надеется, что правильный диагноз уравновесит вселенную. Я давно знаю: диагноз — это просто слово, а лечит пауза, которую делаешь перед тем, как его произнести. Виктор этой паузы почти не делает. Я пытаюсь. Мы все и пациенты, и врачи. Рецепта от страха нет. Если после просмотра вы станете спокойнее к тому, что не изменить, — мы сделали свою работу хорошо», — говорит Константин Белошапка.
Работа в «неотложке» для главного героя унизительна: Виктор не признает ее «настоящей» медициной. С каждым новым вызовом его талант и самоуверенность сталкивается с реальной жизнью: не идеальными пациентами, нелепыми ситуациями, начальством, которое невозможно переспорить, и чувствами, с которыми не справиться, просто выписав рецепт. Сможет ли работа на скорой «приземлить» Виктора и сделать из высокомерного хирурга настоящего врача? И самое главное — поймет ли он, что медицина гораздо больше, чем только операционная?
«Когда я впервые прочитал сценарий, меня зацепила честность. У нас часто показывают либо богов в белых халатах, либо уставших циников. А тут живые люди. Моего героя воспринимают антагонистом, но он просто опытный врач, который знает: за желанием всех спасти стоит не только профессионализм, а опасный перекос — грань между «спасаю всех» и «я выгорел» — тоньше, чем кажется. Если зритель после нашего сериала хоть раз задумается, что на скорой помощи работают обычные люди — со своими переживаниями и человеческими эмоциями, — мы всё сделали правильно», — добавляет Павел Деревянко.
