«Тут без юмора не выжить»: Екатерина Вилкова, Эльдар Калимулин и Милош Бикович в тизер-трейлере «Адвокатов»

«Мне всегда была интересна комедия как форма разговора о серьезных вещах. Это жанр, в котором можно говорить и о боли, и о социальных конфликтах, не скатываясь в назидательность. Я люблю, когда зритель не только смеется над персонажем, но и вдруг узнает в нем себя. Наш сериал существует на стыке жанров, где комедия переплетена с драмой и имеет социальную подоплеку. А еще это формат бадди-муви: два юриста из разных миров, с разными подходами к профессии и жизни, которые учатся друг у друга. Такая же команда получилась и у нас с Анной Пармас. Мы оба чувствуем ритм диалога, умеем видеть в ситуации драму и комедию одновременно. Этот тот случай, когда два взгляда не мешают, а дополняют друг друга», — рассказывает Леонид Тележинский.
Соседская лошадь снесла забор? Шапочка из фольги не спасает от облучения? Адвокаты «Юстасс» разберутся и с этим. Людмила — лучший адвокат фирмы и худший наставник на свете. Поэтому, когда её ассистентом становится амбициозный новичок Артём, обоим приходится несладко. Вместе они распутывают самые разные дела, каждый день выбирая между совестью и стабильным гонораром.
«Идея проекта появилась после знакомства с сотрудниками реального адвокатского бюро. Они оказывают юридическую онлайн поддержку большому количеству граждан. Клиенты бюро — люди разного достатка и социального положения. И, как многие из нас, плохо ориентируются в законах. Юристы бюро героически вытаскивают своих клиентов из самых нелепых и, порой, откровенно анекдотических ситуаций. Нам захотелось написать про них сериал. Такой своеобразный ироничный процедурал про адвокатов-супергероев. Во время съемок мы изобразительно подчеркиваем тот самый "супергероизм" наших адвокатов за счет динамики камеры, стильных интерьеров и общей атмосферы активного мегаполиса», — говорит Анна Пармас.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра «КИОН»
«Я люблю работать с профессионалами, а еще больше люблю людей с чувством юмора. В Ане Пармас волшебным образом сочетается и то, и другое, и я просто обожаю с ней работать. В любое время, в любую пучину, мне кажется, кинусь, потому что это мой режиссер. Моя героиня Людмила веселая, с хорошей интуицией, с достаточным опытом. К решению задач она часто подходит нестандартно. В каком-то роде она "адвокатская лиса" и в каком-то смысле к успешному разрешению того или иного дела подходит с некой в хорошем смысле женской логикой — где-то может схитрить, где-то очень хорошо находит подход к людям. Мне кажется, она достаточно неплохой психолог. Но при всем при этом, как это периодически бывает в жизни, у неплохого психолога в его личной истории случается какая-то ерунда. Мне кажется, с Людой происходит то же самое», — добавляет Екатерина Вилкова.
