«Тут без юмора не выжить»: Екатерина Вилкова, Эльдар Калимулин и Милош Бикович в тизер-трейлере «Адвокатов»

12 мая
2026 год

12 мая 2026
В сети появился тизерный трейлер сериала «Адвокаты» — драмеди о народных заступниках от режиссеров Анны Пармас и Леонида Тележинского. Главные роли в сериале сыграли Екатерина Вилкова и Эльдар Калимулин. Проект производства ON Студии и студии LOOKFILM выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «КИОН», сообщает пресс-служба платформы.

«Адвокаты». Тизер-трейлер


«Мне всегда была интересна комедия как форма разговора о серьезных вещах. Это жанр, в котором можно говорить и о боли, и о социальных конфликтах, не скатываясь в назидательность. Я люблю, когда зритель не только смеется над персонажем, но и вдруг узнает в нем себя. Наш сериал существует на стыке жанров, где комедия переплетена с драмой и имеет социальную подоплеку. А еще это формат бадди-муви: два юриста из разных миров, с разными подходами к профессии и жизни, которые учатся друг у друга. Такая же команда получилась и у нас с Анной Пармас. Мы оба чувствуем ритм диалога, умеем видеть в ситуации драму и комедию одновременно. Этот тот случай, когда два взгляда не мешают, а дополняют друг друга», — рассказывает Леонид Тележинский.

Соседская лошадь снесла забор? Шапочка из фольги не спасает от облучения? Адвокаты «Юстасс» разберутся и с этим. Людмила — лучший адвокат фирмы и худший наставник на свете. Поэтому, когда её ассистентом становится амбициозный новичок Артём, обоим приходится несладко. Вместе они распутывают самые разные дела, каждый день выбирая между совестью и стабильным гонораром.

«Идея проекта появилась после знакомства с сотрудниками реального адвокатского бюро. Они оказывают юридическую онлайн поддержку большому количеству граждан. Клиенты бюро — люди разного достатка и социального положения. И, как многие из нас, плохо ориентируются в законах. Юристы бюро героически вытаскивают своих клиентов из самых нелепых и, порой, откровенно анекдотических ситуаций. Нам захотелось написать про них сериал. Такой своеобразный ироничный процедурал про адвокатов-супергероев. Во время съемок мы изобразительно подчеркиваем тот самый "супергероизм" наших адвокатов за счет динамики камеры, стильных интерьеров и общей атмосферы активного мегаполиса», — говорит Анна Пармас.

фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра «КИОН»

«Я люблю работать с профессионалами, а еще больше люблю людей с чувством юмора. В Ане Пармас волшебным образом сочетается и то, и другое, и я просто обожаю с ней работать. В любое время, в любую пучину, мне кажется, кинусь, потому что это мой режиссер. Моя героиня Людмила веселая, с хорошей интуицией, с достаточным опытом. К решению задач она часто подходит нестандартно. В каком-то роде она "адвокатская лиса" и в каком-то смысле к успешному разрешению того или иного дела подходит с некой в хорошем смысле женской логикой — где-то может схитрить, где-то очень хорошо находит подход к людям. Мне кажется, она достаточно неплохой психолог. Но при всем при этом, как это периодически бывает в жизни, у неплохого психолога в его личной истории случается какая-то ерунда. Мне кажется, с Людой происходит то же самое», — добавляет Екатерина Вилкова.

В сериале также сыграли Руслан Братов, Анна Котова, Сергей Романович, Ирина Розанова, Марина Васильева, Иван Добронравов, Егор Корешков, Милош Бикович, Александр Устюгов, Анна Михалкова, Любовь Толкалина, Михаил Трухин, Аглая Тарасова, Надежда Маркина, Олег Васильков и Анфиса Черных.
№ 5
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 12:49
Весь юмор портится тупостью. Как кому, а мне трейлера хватает понять чего ждать. читать далее>>
№ 4
Sveta_21Ermolova   15.05.2026 - 22:00
Прикольненький сюжет, много известных актёров, ролик мне зашёл так что по возможности обязательно гляну. читать далее>>
№ 3
Матвей Брикун   14.05.2026 - 14:21
Покупать специально подписку не стану. Если выложат на торрентах возможно посмотрю. читать далее>>
№ 2
ДаринаКароль   12.05.2026 - 21:41
А мне вот ролик зашёл, такой себе лёгкий, с юмором, много известных хороших актёров) читать далее>>
№ 1
Тульский парень   12.05.2026 - 17:11
Куда без преступности, портят любой фильм. Могло получится. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Милош БиковичРуслан БратовМарина ВасильеваОлег ВасильковЕкатерина ВилковаИван ДобронравовЭльдар КалимулинЕгор КорешковАнна Котова (II)Надежда МаркинаАнна МихалковаАнна ПармасИрина РозановаСергей РомановичАглая ТарасоваЛеонид ТележинскийЛюбовь ТолкалинаМихаил ТрухинАлександр УстюговАнфиса Черных
Адвокаты

анонс

Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

