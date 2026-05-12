Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Юрий Колокольников, Настасья Самбурская и Арсений Попов сыграют в «Спящей красавице»

12 мая
2026 год

Новости кино >>
12 мая 2026
Стал известен актерский состав «Спящей красавицы». В фильме режиссера Анарио Мамедова сыграют Юрий Колокольников, Настасья Самбурская, Арсений Попов, Виталия Корниенко, Анастасия Талызина и другие. За производство отвечают кинокомпания «Сказка» и студия «Берг Саунд» при поддержке Art Pictures Distribution.

Юрий Колокольников, Настасья Самбурская и Арсений Попов сыграют в «Спящей красавице»
фото: Art Pictures Distribution

Art Pictures Distribution, как сообщает пресс-служба компании, привезет «Спящую красавицу» на Каннский кинорынок. Международным байерам и партнерам также представят новую экранизацию «Буратино» и фильмы «Хоттабыч», «Альпийская баллада», «Варвара-краса», «Пропасть», «Приключения мамонтенка» и другие.

«Семейное кино со сказочным сюжетом — жанр, который популярен среди зрителей по всему миру. Добавьте к этому звездный каст, уникальный, тщательно продуманный мир, красочных, притягательных и оригинальных сказочных персонажей и качественную графику, подчеркивающую и дополняющую художественный замысел. В итоге мы получили фильмы с большим экспортным потенциалом. С нетерпением ждём реакции зарубежных партнеров в Каннах!», — отмечает продюсер Михаил Погосов.

«Спящая красавица» — романтическое фэнтези-приключение, в котором избалованная царевна Любава впервые сталкивается с настоящими чувствами после встречи с инженером Иваном, а исчезновение героини приводит к опасному путешествию между реальностью и миром сновидений. Героям предстоит противостоять Шамаханской Царице и собственным страхам, чтобы найти путь назад и сохранить зарождающуюся любовь.
версия для печати

Самое интересное

тизер: «Буратино». Тизер >>
«Буратино»
«Буратино». Трейлер №2
«Буратино». Тизер на испанском языке
«Буратино». Фичуретка
«Буратино». Анонс

обсуждение >>
№ 15
Sveta_21Ermolova   15.05.2026 - 21:58
... Я вот смотрю на её игру - вообще никакой мимики, гримас, искренних эмоций. Просто на пятёрку отчеканенные реплики. читать далее>>
№ 14
Евгений любитель кино (Курск)   15.05.2026 - 19:22
... "Царевну Лягушку" не Андреасян ставил и даже не продюсировал. Шедевр получился? читать далее>>
№ 13
nord   14.05.2026 - 15:17
Хорошо,что не Андреасян-режиссёр. читать далее>>
№ 12
Жемчужина в перламутре   14.05.2026 - 14:19
... К сожалению, мир кино - максимально блатной. И эта девочка, наверное, какая надо девочка. И поэтому 135 проектов и нет почти других в 150-миллионной России((. Меня тоже вообще не впечатляет эта Корниенко.... читать далее>>
№ 11
Жемчужина в перламутре   14.05.2026 - 14:13
... Где классика, ностальгия и деньги, там тут как тут Андреасяны и Мамедовы.. читать далее>>
Всего сообщений: 15
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Грязные деньги» Гая Ричи, «Пропасть» с Марком Эйдельштейном, «Хокум» с Адамом Скоттом и еще 8 фильмов мая
«Это же тебе не золотая рыбка»: Федор Бондарчук исполняет желания в первом трейлере «Хоттабыча»
«Буратино»: Артисты погорелого театра
«Буратино» покажут в Бразилии и других странах Латинской Америки
Режиссер Анарио Мамедов приступил к работе над «Спящей красавицей»
персоны
Юрий КолокольниковВиталия КорниенкоАнарио МамедовМихаил ПогосовАрсений ПоповНастасья СамбурскаяАнастасия Талызина
фильмы
Альпийская балладаБуратиноВарвара-КрасаПриключения мамонтенка. В поисках мамыПропастьСпящая КрасавицаХоттабыч

анонс

Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

День рождения >>

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
все родившиеся 16 мая >>

Афиша кино >>

Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?