Не стало телеведущего Владимира Молчанова

13 мая
2026 год

13 мая 2026
На 76-м году жизни после продолжительной болезни скончался академик Российской академии телевидения, член-корреспондент Российской академии естественных наук, телеведущий, сценарист и автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов. Печальную новость сообщил ТАСС со слов его друга, журналиста и писателя Юрия Роста.


Владимир Кириллович родился 7 октября 1950-го в Москве. В детстве и юности активно занимался теннисом, был чемпионом СССР среди юношей в парном разряде, в составе юношеской сборной Москвы побеждал на Спартакиаде. В 1973-м окончил филологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, изучал нидерландский язык и литературу. С 1973-го по 1986-й работал в редакции Западной Европы Агентства печати «Новости» редактором, старшим редактором, собственным корреспондентом в Нидерландах, обозревателем. Около пяти лет занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. В начале 80-х в «Политиздате» вышла его книга документальных очерков «Возмездие должно свершиться», за которую автор был удостоен литературной премии Максима Горького «За лучшую первую книгу молодого автора». В результате его журналистского расследования в конце 70-х годов в Нидерландах был арестован и приговорен к десяти годам тюрьмы нацистский преступник, мультимиллионер Питер Ментен.

В январе 1987-го пришел на телевидение, в редакцию программы «Время», а уже в марте того же года в эфир вышел первый выпуск его информационно-музыкальной программы «До и после полуночи» с участием Андрея Миронова. Именно за эту программу Молчанов был удостоен премии Союза журналистов СССР. В течение четырех лет, работая на телевидении и став политобозревателем, одновременно с «До и после полуночи» вел программы «Время» и «90 минут». В мае 1991-го по собственной инициативе покинул Гостелерадио СССР, став независимым журналистом. До начала 2000-го работал в частной телекомпании REN-TV, возродил еженедельную программу «До и после», создал цикл передач «Помню... Люблю...», посвященных памяти известных советских композиторов, снял около 15 документальных фильмов. В сентябре 2000-го в эфире появилась новая авторская программа «И дольше века», в рамках которой проводились встречи с нашими выдающимися современниками. С декабря 2003-го – ведущий ежедневного ток-шоу «Частная жизнь».

Сыграл телеведущих в фильмах «Сочинение ко Дню Победы» и «Черная комната», принимал участие в программе «Документальная камера». Лауреат премии «ТЭФИ», Ордена Почета и серебряного приза Чикагского международного телевизионного конкурса, номинант международных конкурсов документальных фильмов в Ницце и Берлине.
№ 6
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 12:46
Очень жаль. Помним.... читать далее>>
№ 5
Матвей Брикун   14.05.2026 - 14:20
было интересно слушать размышления. уходят не те люди. жаль. читать далее>>
№ 4
Paul_Atreides (Санкт-Петербург)   14.05.2026 - 12:17
... Уже этим сделал больше, чем 99 процентов коллег по цеху. читать далее>>
№ 3
olanatol   14.05.2026 - 06:14
Светлая память читать далее>>
№ 2
kinchevk (Нумеа)   14.05.2026 - 06:02
Как любили и боялись пропустить его передачу «До и после полуночи». Навернре, единственная передача в СССР , где показывали западные группы. R.I.P. читать далее>>
персоны
Андрей МироновВладимир МолчановЮрий Рост
фильмы
Документальная камераСочинение ко Дню ПобедыЧёрная комната (киноальманах)

Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

