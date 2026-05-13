Не стало телеведущего Владимира Молчанова

На 76-м году жизни после продолжительной болезни скончался академик Российской академии телевидения, член-корреспондент Российской академии естественных наук, телеведущий, сценарист и автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов
. Печальную новость сообщил ТАСС
со слов его друга, журналиста и писателя Юрия Роста
.
Владимир Кириллович
родился 7 октября 1950-го в Москве. В детстве и юности активно занимался теннисом, был чемпионом СССР среди юношей в парном разряде, в составе юношеской сборной Москвы побеждал на Спартакиаде. В 1973-м окончил филологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, изучал нидерландский язык и литературу. С 1973-го по 1986-й работал в редакции Западной Европы Агентства печати «Новости» редактором, старшим редактором, собственным корреспондентом в Нидерландах, обозревателем. Около пяти лет занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. В начале 80-х в «Политиздате» вышла его книга документальных очерков «Возмездие должно свершиться», за которую автор был удостоен литературной премии Максима Горького «За лучшую первую книгу молодого автора». В результате его журналистского расследования в конце 70-х годов в Нидерландах был арестован и приговорен к десяти годам тюрьмы нацистский преступник, мультимиллионер Питер Ментен.
В январе 1987-го пришел на телевидение, в редакцию программы «Время», а уже в марте того же года в эфир вышел первый выпуск его информационно-музыкальной программы «До и после полуночи» с участием Андрея Миронова
. Именно за эту программу Молчанов был удостоен премии Союза журналистов СССР. В течение четырех лет, работая на телевидении и став политобозревателем, одновременно с «До и после полуночи» вел программы «Время» и «90 минут». В мае 1991-го по собственной инициативе покинул Гостелерадио СССР, став независимым журналистом. До начала 2000-го работал в частной телекомпании REN-TV, возродил еженедельную программу «До и после», создал цикл передач «Помню... Люблю...», посвященных памяти известных советских композиторов, снял около 15 документальных фильмов. В сентябре 2000-го в эфире появилась новая авторская программа «И дольше века», в рамках которой проводились встречи с нашими выдающимися современниками. С декабря 2003-го – ведущий ежедневного ток-шоу «Частная жизнь».
Сыграл телеведущих в фильмах «Сочинение ко Дню Победы
» и «Черная комната
», принимал участие в программе «Документальная камера
». Лауреат премии «ТЭФИ», Ордена Почета и серебряного приза Чикагского международного телевизионного конкурса, номинант международных конкурсов документальных фильмов в Ницце и Берлине.
