Александар Радойичич, Артём Быстров и Елизавета Боярская сбежали в «Желтугу»

События разворачиваются в Российской империи в 1883 году. Студент-геолог Владимир Проскуряков (Радойичич) осужден за преступление, которое не совершал. Во время этапирования каторжников он совершает побег, примкнувши к банде рецидивиста по кличке Молот (Быстров). Через суровые леса тайги они добираются до Желтуги — золотодобывающей республики на границе империи, где среди лачуг и шатров нашли пристанище беглецы со всего света. В этом месте закон граничит с хаосом, а у каждого жителя – свои тайны и скрытые мотивы. По словам Артёма Быстрова, «"Желтуга" — потрясающая приключенческая история. Однако сценарий подразумевает некоторые допущения: такая территория действительно была, она не принадлежала ни одному из государств. В эту республику бежали люди как из Российской Империи, так и из Китайской».
«Когда я впервые прочитал сценарий "Желтуги", у меня возникло ощущение, словно я уже посмотрел сильный и качественный сериал. Проект оказался настолько кинематографичным и живым, что затянул с первых строк. Особенно зацепила сама история и атмосфера – герои попадают в мир без правил, где очень быстро становится понятно, кто они есть на самом деле. Этот сериал – про внутреннюю трансформацию человека, про то, что ради выживания и возможности стать сильнее, неизбежно приходится терять часть себя. И главный вопрос только в том, смогут ли герои заплатить эту цену», — говорит Александар Радойичич.
В Желтуге Проскуряков сталкивается с главой республики — властным Корнеем Донатовичем (Мерзликин), который удерживает контроль над жителями с помощью показательной жестокости, и вольнолюбивой купчихой Морозовой (Боярская). Пока Молот стремится подчинить Желтугу своим правилам, напряжение внутри артели нарастает, а сам Владимир оказывается втянут в опасную игру, где любое решение имеет свою цену. Тем временем за беглецами начинает охоту следователь Светозаров (Добронравов) — человек с безупречной репутацией, у которого с Проскуряковым личные счеты. «В этом сериале сошлись очень важные для меня составляющие. Одна из них — наш замечательный режиссер, невероятно талантливый Игорь Твердохлебов, с которым я ранее уже работал на другом проекте. Он очень хороший человек и большой профессионал, его требования к материалу крайне глубоки и правдивы», — делится Андрей Мерзликин.
«Мою героиню зовут Морозова Устинья Панкратовна. И ее весомое имя уже говорит о ее характере. Морозова волею обстоятельств оказывается в мужском мире Желтуги. Когда-то она была беззаботной девушкой — озорной, легкой, любящей женой, играющей на фортепиано и поющей романсы. Поехав на каторгу за мужем, пережив его смерть, Морозова попадает в совершенно иной, жестокий мир, где правым всегда оказывается тот, кто сильнее. Оказавшись в Желтуге, на золотых приисках, Устинья была вынуждена научиться выживать. Для этого ей пришлось стать равной мужчинам, обрести власть и вес в обществе, чтобы к ее словам прислушивались и ей доверяли», — рассказала Елизавета Боярская.
В сериале также снимаются Дарья Кукарских, Николай Шрайбер, Дмитрий Куличков, Елена Морозова, Владимир Селезнёв, Юрий Назаров, Виктор Раков и другие актеры. За визуальную составляющую отвечают оператор Глеб Вавилов и художник-постановщик Мария Турская. «"Желтуга" оказалась очень крутой, самобытной и мясистой историей с большим количеством колоритных персонажей. Даже сценарий оказался невероятно захватывающим. Не меньше самого проекта меня впечатляют и наши декорации: очень яркая и разнообразная площадка в "Москино»" и, конечно же, красоты нашей необъятной Родины — леса, ущелья, реки и овраги», — говорит Виктор Добронравов.
