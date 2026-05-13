Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Александар Радойичич, Артём Быстров и Елизавета Боярская сбежали в «Желтугу»

13 мая
2026 год

Новости кино >>
13 мая 2026
Стартовали съемки десятисерийной исторической драмы «Желтуга» с Александаром Радойичичем, Артёмом Быстровым, Елизаветой Боярской, Виктором Добронравовым и Андреем Мерзликиным. Производством сериала занимается компания «ВайТ Медиа» при поддержке Института развития интернета, уточняют пресс-службы телеканала НТВ и онлайн-кинотеатров Иви и «КИОН».

Александар Радойичич, Артём Быстров и Елизавета Боярская сбежали в «Желтугу»
фото: пресс-служба телеканала НТВ и онлайн-кинотеатров Иви и «КИОН»

События разворачиваются в Российской империи в 1883 году. Студент-геолог Владимир Проскуряков (Радойичич) осужден за преступление, которое не совершал. Во время этапирования каторжников он совершает побег, примкнувши к банде рецидивиста по кличке Молот (Быстров). Через суровые леса тайги они добираются до Желтуги — золотодобывающей республики на границе империи, где среди лачуг и шатров нашли пристанище беглецы со всего света. В этом месте закон граничит с хаосом, а у каждого жителя – свои тайны и скрытые мотивы. По словам Артёма Быстрова, «"Желтуга" — потрясающая приключенческая история. Однако сценарий подразумевает некоторые допущения: такая территория действительно была, она не принадлежала ни одному из государств. В эту республику бежали люди как из Российской Империи, так и из Китайской».

«Когда я впервые прочитал сценарий "Желтуги", у меня возникло ощущение, словно я уже посмотрел сильный и качественный сериал. Проект оказался настолько кинематографичным и живым, что затянул с первых строк. Особенно зацепила сама история и атмосфера – герои попадают в мир без правил, где очень быстро становится понятно, кто они есть на самом деле. Этот сериал – про внутреннюю трансформацию человека, про то, что ради выживания и возможности стать сильнее, неизбежно приходится терять часть себя. И главный вопрос только в том, смогут ли герои заплатить эту цену», — говорит Александар Радойичич.

Александар Радойичич, Артём Быстров и Елизавета Боярская сбежали в «Желтугу»
фото: пресс-служба телеканала НТВ и онлайн-кинотеатров Иви и «КИОН»

В Желтуге Проскуряков сталкивается с главой республики — властным Корнеем Донатовичем (Мерзликин), который удерживает контроль над жителями с помощью показательной жестокости, и вольнолюбивой купчихой Морозовой (Боярская). Пока Молот стремится подчинить Желтугу своим правилам, напряжение внутри артели нарастает, а сам Владимир оказывается втянут в опасную игру, где любое решение имеет свою цену. Тем временем за беглецами начинает охоту следователь Светозаров (Добронравов) — человек с безупречной репутацией, у которого с Проскуряковым личные счеты. «В этом сериале сошлись очень важные для меня составляющие. Одна из них — наш замечательный режиссер, невероятно талантливый Игорь Твердохлебов, с которым я ранее уже работал на другом проекте. Он очень хороший человек и большой профессионал, его требования к материалу крайне глубоки и правдивы», — делится Андрей Мерзликин.

«Мою героиню зовут Морозова Устинья Панкратовна. И ее весомое имя уже говорит о ее характере. Морозова волею обстоятельств оказывается в мужском мире Желтуги. Когда-то она была беззаботной девушкой — озорной, легкой, любящей женой, играющей на фортепиано и поющей романсы. Поехав на каторгу за мужем, пережив его смерть, Морозова попадает в совершенно иной, жестокий мир, где правым всегда оказывается тот, кто сильнее. Оказавшись в Желтуге, на золотых приисках, Устинья была вынуждена научиться выживать. Для этого ей пришлось стать равной мужчинам, обрести власть и вес в обществе, чтобы к ее словам прислушивались и ей доверяли», — рассказала Елизавета Боярская.

Александар Радойичич, Артём Быстров и Елизавета Боярская сбежали в «Желтугу»
фото: пресс-служба телеканала НТВ и онлайн-кинотеатров Иви и «КИОН»

В сериале также снимаются Дарья Кукарских, Николай Шрайбер, Дмитрий Куличков, Елена Морозова, Владимир Селезнёв, Юрий Назаров, Виктор Раков и другие актеры. За визуальную составляющую отвечают оператор Глеб Вавилов и художник-постановщик Мария Турская. «"Желтуга" оказалась очень крутой, самобытной и мясистой историей с большим количеством колоритных персонажей. Даже сценарий оказался невероятно захватывающим. Не меньше самого проекта меня впечатляют и наши декорации: очень яркая и разнообразная площадка в "Москино»" и, конечно же, красоты нашей необъятной Родины — леса, ущелья, реки и овраги», — говорит Виктор Добронравов.
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Дина Айсина   15.05.2026 - 14:28
Боярская, Быстров и В. Добронравов - кино обещает быть мощным читать далее>>
№ 3
Yanina Sokolova   14.05.2026 - 21:50
... Вот тут вы правы, я смотрю вообще как что-то своё "эдакое" придумали, кто в чём. читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   14.05.2026 - 14:15
Мракобесие в новой обвертке. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   13.05.2026 - 17:14
Одежка никак не из конца 19 века. Из аниме, или фантастики. читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Объявлена дата телепремьеры второго сезона «Страха над Невой» с Хабаровым и Фроловым
Александр Устюгов, Оксана Акиньшина и Кирилл Кяро окажутся в «Константинополе» 30 октября
Николай Шрайбер, Максим Лагашкин, Андрей Мерзликин и Григорий Сиятвинда вступили в «ОПГ» Петра Буслова
Поиск по меткам
ИвиКИОННТВ
персоны
Елизавета БоярскаяАртём БыстровГлеб ВавиловВиктор ДобронравовДарья КукарскихДмитрий КуличковАндрей МерзликинЕлена МорозоваЮрий НазаровАлександар РадойичичВиктор РаковВладимир СелезнёвИгорь ТвердохлебовМария ТурскаяНиколай Шрайбер
фильмы
Желтуга

фотографии >>
Александар Радойичич, Артём Быстров и Елизавета Боярская сбежали в «Желтугу» фотографии
Александар Радойичич, Артём Быстров и Елизавета Боярская сбежали в «Желтугу» фотографии
Александар Радойичич, Артём Быстров и Елизавета Боярская сбежали в «Желтугу» фотографии
Александар Радойичич, Артём Быстров и Елизавета Боярская сбежали в «Желтугу» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

День рождения >>

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
все родившиеся 16 мая >>

Афиша кино >>

Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?