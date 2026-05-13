Документальный сериал «В Хогвартс я не попал» набрал более пяти миллионов просмотров

Документальный сериал «В Хогвартс я не попал
», посвященный жизни людей с невербальным аутизмом, набрал более пяти миллионов просмотров на всех платформах и в социальных сетях спустя чуть больше месяца после премьеры.
Сериал, созданный кинокомпанией «Карелия Фильм» при поддержке Института развития интернета при экспертном сопровождении Центра проблем аутизма, вышел 2 апреля — во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма — сразу на пяти онлайн-платформах: CHILL, Okko, PREMIER, START и Wink — и вызвал большой отклик в социальных сетях и медиа. Зрители делились своими впечатлениями, публиковали рецензии и благодарили создателей за возможность по-новому увидеть и почувствовать мир людей с невербальным аутизмом.
«В Хогвартс я не попал» рассказывает о людях, которые почти не используют устную речь, но благодаря письменной коммуникации они смогли выйти на связь и рассказать о себе, своих чувствах, страхах, мечтах и отношениях с миром. Истории героев разворачиваются в формате наблюдения за их повседневной жизнью. Зрители знакомятся не только с самими героями, но и с их семьями, ежедневными трудностями и тем, как благодаря письменной коммуникации многие из них впервые получили возможность самостоятельно выражать свои мысли.
Автор идеи и креативный продюсер проекта — Семён Шомин
. Режиссер сериала — Евгения Лёушкина
, выпускница Школы документального кино и документального театра Марины Разбежкиной
и Михаила Угарова
. Генеральные продюсеры — Антон Калинкин
и Жан Просянов
. «Для документального проекта это действительно уникальные цифры. Мы очень рады, что сериал получил такой отклик у широкой аудитории. С самого начала нашей задачей было выйти за пределы узкой темы и сделать так, чтобы сериал посмотрели люди, которые раньше почти ничего не знали об аутизме. Нам хотелось показать, что за диагнозом находятся живые люди — глубокие, тонкие, талантливые, с огромным внутренним миром и потребностью быть услышанными. Для нас также важно, что в проекте участвовали авторы, связанные с фестивалем короткометражного и дебютного кино "Короче", который уже 14 лет открывает новые имена в индустрии»», —
говорит генеральный продюсер проекта Антон Калинкин.
В озвучании приняли участие Никита Кологривый
, Юрий Колокольников
, Рузиль Минекаев
, Алексей Онежен
, Никита Ефремов
, Саша Бортич
, Светлана Иванова
и Семён Шомин. «Когда мы начинали работать над проектом, нам было важно уйти от привычного разговора об аутизме как исключительно о диагнозе или наборе методик. Этот сериал вообще не про терапию и не про объяснение "как правильно". Он про людей — про их чувство юмора, отношения, взросление, одиночество, желания, внутреннюю свободу. И, наверное, зрители это почувствовали — потому что за каждой историей в сериале оказался огромный внутренний мир, в который хочется вслушиваться и которому невозможно не сопереживать», —
отмечает Семён Шомин.
«Когда я познакомилась с героями сериала, меня очень сильно впечатлило, насколько они тонко чувствуют мир и насколько точно умеют выражать свои мысли — даже без привычной устной речи. Важно было помочь этому чувственному опыту проявиться в кино. Нам хотелось просто быть рядом с героями и честно наблюдать за их жизнью, за тем, как они шутят, спорят, переживают, общаются с близкими. А на такой дистанции с героями быстро исчезают любые страхи, предубеждения и остается самое главное — человек», —
добавляет Евгения Лёушкина.
В сериале уникальным образом соединяются классическое документальное кино и художественная анимация. Все герои сериала являются его полноценными соавторами: все тексты в проекте написаны ими, а также они стали авторами слов песни группы «Сироткин» «Пиши» — официального саундтрека сериала. В проекте задействованы семь режиссеров-аниматоров и используются более пяти разных техник — рисованная анимация, ротоскопинг, 3D, стоп-моушн и другие. Каждая из них помогает по-своему передать внутренний мир героев.
