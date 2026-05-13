Документальный сериал «В Хогвартс я не попал» набрал более пяти миллионов просмотров

13 мая
2026 год

13 мая 2026
Документальный сериал «В Хогвартс я не попал», посвященный жизни людей с невербальным аутизмом, набрал более пяти миллионов просмотров на всех платформах и в социальных сетях спустя чуть больше месяца после премьеры.

Сериал, созданный кинокомпанией «Карелия Фильм» при поддержке Института развития интернета при экспертном сопровождении Центра проблем аутизма, вышел 2 апреля — во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма — сразу на пяти онлайн-платформах: CHILL, Okko, PREMIER, START и Wink — и вызвал большой отклик в социальных сетях и медиа. Зрители делились своими впечатлениями, публиковали рецензии и благодарили создателей за возможность по-новому увидеть и почувствовать мир людей с невербальным аутизмом.

«В Хогвартс я не попал» рассказывает о людях, которые почти не используют устную речь, но благодаря письменной коммуникации они смогли выйти на связь и рассказать о себе, своих чувствах, страхах, мечтах и отношениях с миром. Истории героев разворачиваются в формате наблюдения за их повседневной жизнью. Зрители знакомятся не только с самими героями, но и с их семьями, ежедневными трудностями и тем, как благодаря письменной коммуникации многие из них впервые получили возможность самостоятельно выражать свои мысли.

Автор идеи и креативный продюсер проекта — Семён Шомин. Режиссер сериала — Евгения Лёушкина, выпускница Школы документального кино и документального театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Генеральные продюсеры — Антон Калинкин и Жан Просянов. «Для документального проекта это действительно уникальные цифры. Мы очень рады, что сериал получил такой отклик у широкой аудитории. С самого начала нашей задачей было выйти за пределы узкой темы и сделать так, чтобы сериал посмотрели люди, которые раньше почти ничего не знали об аутизме. Нам хотелось показать, что за диагнозом находятся живые люди — глубокие, тонкие, талантливые, с огромным внутренним миром и потребностью быть услышанными. Для нас также важно, что в проекте участвовали авторы, связанные с фестивалем короткометражного и дебютного кино "Короче", который уже 14 лет открывает новые имена в индустрии»», — говорит генеральный продюсер проекта Антон Калинкин.

В озвучании приняли участие Никита Кологривый, Юрий Колокольников, Рузиль Минекаев, Алексей Онежен, Никита Ефремов, Саша Бортич, Светлана Иванова и Семён Шомин. «Когда мы начинали работать над проектом, нам было важно уйти от привычного разговора об аутизме как исключительно о диагнозе или наборе методик. Этот сериал вообще не про терапию и не про объяснение "как правильно". Он про людей — про их чувство юмора, отношения, взросление, одиночество, желания, внутреннюю свободу. И, наверное, зрители это почувствовали — потому что за каждой историей в сериале оказался огромный внутренний мир, в который хочется вслушиваться и которому невозможно не сопереживать», — отмечает Семён Шомин.

«Когда я познакомилась с героями сериала, меня очень сильно впечатлило, насколько они тонко чувствуют мир и насколько точно умеют выражать свои мысли — даже без привычной устной речи. Важно было помочь этому чувственному опыту проявиться в кино. Нам хотелось просто быть рядом с героями и честно наблюдать за их жизнью, за тем, как они шутят, спорят, переживают, общаются с близкими. А на такой дистанции с героями быстро исчезают любые страхи, предубеждения и остается самое главное — человек», — добавляет Евгения Лёушкина.

В сериале уникальным образом соединяются классическое документальное кино и художественная анимация. Все герои сериала являются его полноценными соавторами: все тексты в проекте написаны ими, а также они стали авторами слов песни группы «Сироткин» «Пиши» — официального саундтрека сериала. В проекте задействованы семь режиссеров-аниматоров и используются более пяти разных техник — рисованная анимация, ротоскопинг, 3D, стоп-моушн и другие. Каждая из них помогает по-своему передать внутренний мир героев.
№ 4
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 12:46
Отличная новость. Это не Инспекторы Гавриловы, Перевозчики и прочий шлак... Фильм о людях. Живое и настоящее. читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   15.05.2026 - 21:56
Что-то не заметно здесь ажиотажа в комментариях. Если судить по количеству просмотров, то и интерес должен быть к сериалу. читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   14.05.2026 - 21:52
Такие показатели не могут не радовать, наконец-то зритель потянулся к правильному кино. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   13.05.2026 - 17:22
Чудесно, люди еще не стали окончательно черствыми. читать далее>>
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
