Екатерина Стулова, Александр Лыков и Елена Захарова снимаются в «Войне и мире» Сарика Андреасяна

Надежда Маркина, Екатерина Стулова, Александр Лыков и Елена Захарова присоединились к актерскому составу экранизации романа Льва Толстого «Война и мир», над которой работает Сарик Андреасян. Каст постановщик обнародовал в своих социальных сетях.

фото: Телеграм-канал «Сарик и Моряк»

Маркина предстанет в качестве Марьи Дмитриевны, Стуловой досталась роль мадам Шерер, Лыков играет Василия Курагина, а Захарова — Алину Курагину. Также в картине заняты Антон Момот (Федор Долохов), Поля Полякова (графиня Ростова), Алиса Кот (Лиза Болконская), Кристина Кукас (Бурьен), Николай Козак (князь Болконский), Игорь Черневич (граф Ростов) и Карен Бадалов (Багратион).

Адаптация была анонсирована в 2024 году, кастинг прошел весной 2025-го, однако актерский состав раскрывается постепенно. Ранее режиссер сообщил, что роль Андрея Болконского исполнит Станислав Бондаренко, Марью Болконскую — Лиза Климова. В образе Анатоля Курагина предстанет Матвей Лыков, а Елизавета Моряк заявлена в качестве Элен Курагиной. Таисья Калинина получила роль Сони Ростовой. Николаем Ростовым станет Александр Метёлкин. Наташу Ростову будет играть Полина Гухман. А Николаю Шрайберу досталась роль Пьера Безухова. Картина выйдет в прокат 18 февраля 2027-го.
Е.С.К. (Москва)   16.05.2026 - 19:38
... Окупаются такие фильмы в прокате благодаря рекламе, на которую тратится, чуть ли не больше, чем на сам фильм. "Ремесленный" режиссёр не должен снимать Толстого... читать далее>>
Дина Айсина   15.05.2026 - 21:59
Мне понравился его фильм "Онегин". Он хорошо снят, играют все прекрасно. Эпизод со сном вообще бомбический. "Простоквашино" не очень, а вот работа с классикой - лучше удается читать далее>>
Эльнинья   15.05.2026 - 19:15
Когда уже перестанут поганить нашу классику. читать далее>>
Ринн   15.05.2026 - 14:59
А где Вы там увидели, а ещё важнее УСЛЫШАЛИ Онегина? Что это за жанр такой новый - Пушкин без языка Пушкина? В этом и был подвох (фига в кармане). Хотите Пушкина? Нате вам - кушайте! тонко..тонко.. ... читать далее>>
Ринн   15.05.2026 - 14:56
Кто-нибудь остановит издевательство над РУССКОЙ культурой со стороны Сарика Андреасяна? Гухман - Наташа Ростова, а Лиза Моряк - Элен? За что нам всё ЭТО? читать далее>>
Сарик АндреасянКарэн БадаловСтанислав БондаренкоПолина ГухманЕлена ЗахароваТаисья КалининаЛиза КлимоваНиколай КозакАлиса КотКристина КукасАлександр ЛыковМатвей ЛыковНадежда МаркинаАлександр Метёлкин (II)Антон МомотЕлизавета МорякПоля ПоляковаЕкатерина СтуловаИгорь ЧерневичНиколай Шрайбер
Война и мир

Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
