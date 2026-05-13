Екатерина Стулова, Александр Лыков и Елена Захарова снимаются в «Войне и мире» Сарика Андреасяна

Надежда Маркина
, Екатерина Стулова
, Александр Лыков
и Елена Захарова
присоединились к актерскому составу экранизации романа Льва Толстого «Война и мир
», над которой работает Сарик Андреасян
. Каст постановщик обнародовал в своих социальных сетях.
фото: Телеграм-канал «Сарик и Моряк»
Маркина предстанет в качестве Марьи Дмитриевны, Стуловой досталась роль мадам Шерер, Лыков играет Василия Курагина, а Захарова — Алину Курагину. Также в картине заняты Антон Момот
(Федор Долохов), Поля Полякова
(графиня Ростова), Алиса Кот
(Лиза Болконская), Кристина Кукас
(Бурьен), Николай Козак
(князь Болконский), Игорь Черневич
(граф Ростов) и Карен Бадалов
(Багратион).
Адаптация была анонсирована в 2024 году, кастинг прошел весной 2025-го, однако актерский состав раскрывается постепенно. Ранее режиссер сообщил, что роль Андрея Болконского исполнит Станислав Бондаренко
, Марью Болконскую — Лиза Климова
. В образе Анатоля Курагина предстанет Матвей Лыков
, а Елизавета Моряк
заявлена в качестве Элен Курагиной. Таисья Калинина
получила роль Сони Ростовой. Николаем Ростовым станет Александр Метёлкин
. Наташу Ростову будет играть Полина Гухман
. А Николаю Шрайберу
досталась роль Пьера Безухова. Картина выйдет в прокат 18 февраля 2027-го.
