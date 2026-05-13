«Инспектор Гаврилов» вернется к зрителям 15 мая

13 мая
2026 год

13 мая 2026
Третий сезон комедии «Инспектор Гаврилов» стартует в онлайн-кинотеатре START 15 мая. Согласно пресс-службе платформы, телевизионная премьера состоится на СТС.

фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

По сюжету в Усть-Шахтинске грядут выборы мэра. И кому-то очень выгодно, чтобы Гаврилов, он же Медный (Виктор Добронравов), в них участвовал. А еще в новом сезоне нам предстоит познакомиться с загадочным Вороном (Алексей Гуськов) — авторитетным вором в законе и, по совместительству, отцом Медного. Благодаря этому персонажу предыстория Саши Медного заиграет новыми красками.

В 13-серийном продолжении сериала к главным героям присоединятся Павел Савинков в роли врача Гарика Гупаленко и Софья Каштанова, которой достался образ младшего участкового Татьяны Аникеевой.
№ 3
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 12:44
... Увы!)))Задрали печатать мусор. Его и в первый раз невозможно смотреть, что говорить про пересмотр спустя время. Только после лоботомии. читать далее>>
№ 2
Sveta_21Ermolova   15.05.2026 - 21:55
Если бы не Добронравов был в главной роли, может бы и с первого сезона смотрела. читать далее>>
№ 1
Angelika77   13.05.2026 - 19:57
А может лучше не надо "возвращаться"? читать далее>>
