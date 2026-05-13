«Инспектор Гаврилов» вернется к зрителям 15 мая

Третий сезон комедии «Инспектор Гаврилов» стартует в онлайн-кинотеатре START 15 мая. Согласно пресс-службе платформы, телевизионная премьера состоится на СТС.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
По сюжету в Усть-Шахтинске грядут выборы мэра. И кому-то очень выгодно, чтобы Гаврилов, он же Медный (Виктор Добронравов), в них участвовал. А еще в новом сезоне нам предстоит познакомиться с загадочным Вороном (Алексей Гуськов) — авторитетным вором в законе и, по совместительству, отцом Медного. Благодаря этому персонажу предыстория Саши Медного заиграет новыми красками.
В 13-серийном продолжении сериала к главным героям присоединятся Павел Савинков в роли врача Гарика Гупаленко и Софья Каштанова, которой достался образ младшего участкового Татьяны Аникеевой.
обсуждение >>