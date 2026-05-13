«Чудо-доктор» с Соней Присс и Артёмом Ткаченко стартует 18 мая

13 мая
2026 год

13 мая 2026
На СТС 18 мая в 15:00 состоится премьера 12-серийного медицинского драмеди «Чудо-доктор» с Соней Присс и Артёмом Ткаченко. Компанию им составили Мария Порошина, Анатолий Лобоцкий, Назим Ниязов, Александр Ревенко, Наталья Ноздрина, Александр Гришин и Аделина Гизатуллина, уточняет пресс-служба канала.

«Чудо-доктор». ТВ-ролик №2

По сюжету сериала производства Арт Пикчерс Вижн выпускница московской медицинской академии Надя Чудова (Присс) решает после окончания вуза работать в больнице родного города, где однажды ее спас хирург Андрей Крылов (Ткаченко). Девушка производит впечатление чудачки, но на самом деле обладает уникальным даром видеть болезнь с помощью синестезии — нейрологического феномена, который появился после пережитой аварии. Необычные способности хоть и помогают ей в работе, но вызывают иронию и насмешки окружающих. «Мне кажется, сериал будет интересен ещё и потому, что здесь не столько про медицину и постановку диагнозов, сколько про отношения и героиню со способностями, которые преподносятся не с мистической стороны, а как научно объяснимый факт», — считает Соня Присс.

Перед съемками актриса вместе с коллегами посещала действующую больницу и консультировалась с хирургами. «У меня есть опыт съемок в медицинском сериале, поэтому многое знала. К тому же мой дедушка работал врачом, поэтому для меня это большая честь — играть медика», — добавляет Соня.

фото: пресс-служба телеканала СТС

Артём Ткаченко также снимался в медицинских сериалах, но на съемках «Чудо-доктора» столкнулся с трудностями. «Во-первых, много терминологии, которую приходилось учить. Во-вторых, мои предыдущие роли врачей не требовали сцен, где нужно оперировать. Здесь такие сцены есть, поэтому посещал больницу и наблюдал, как вскрывают грудные клетки, в общем, поприсутствовал на настоящих операциях», — вспоминает актер.

В работе над сценарием авторы консультировались с медиками, которые также присутствовали на съемочной площадке. «У нас очень трепетное отношение к медицинским фактам, хотелось быть правдивыми, поэтому обращались к разным консультантам», — признается режиссер Станислав Либин.
№ 5
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 12:42
... не так как крминанал, который исправно выходит сразу на нескольких каналах. читать далее>>
№ 4
Елена Пахолкова   16.05.2026 - 10:29
Нравится,что показывают медицинские сериалы. Склифосовского немного смотрела Люблю корейские, китайские сериалы. Как красиво с больными обращаются, палаты удобные. читать далее>>
№ 3
Antea13 (Оренбург)   14.05.2026 - 17:58
Наконец-то за год доделали сериал. Только единственный ожидаемый мной сериал сезона это Золото скифов с нормальными актёрами, а эфир опять забивают ерундой. читать далее>>
№ 2
nord   14.05.2026 - 10:42
Медики уже надоели. читать далее>>
№ 1
Angelika77   13.05.2026 - 19:56
Ну неужели и СТС перекинется на медицинскую тематику? Нечего снимать уже что ли? читать далее>>
Всего сообщений: 5
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

