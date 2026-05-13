«Чудо-доктор» с Соней Присс и Артёмом Ткаченко стартует 18 мая

По сюжету сериала производства Арт Пикчерс Вижн выпускница московской медицинской академии Надя Чудова (Присс) решает после окончания вуза работать в больнице родного города, где однажды ее спас хирург Андрей Крылов (Ткаченко). Девушка производит впечатление чудачки, но на самом деле обладает уникальным даром видеть болезнь с помощью синестезии — нейрологического феномена, который появился после пережитой аварии. Необычные способности хоть и помогают ей в работе, но вызывают иронию и насмешки окружающих. «Мне кажется, сериал будет интересен ещё и потому, что здесь не столько про медицину и постановку диагнозов, сколько про отношения и героиню со способностями, которые преподносятся не с мистической стороны, а как научно объяснимый факт», — считает Соня Присс.
Перед съемками актриса вместе с коллегами посещала действующую больницу и консультировалась с хирургами. «У меня есть опыт съемок в медицинском сериале, поэтому многое знала. К тому же мой дедушка работал врачом, поэтому для меня это большая честь — играть медика», — добавляет Соня.
Артём Ткаченко также снимался в медицинских сериалах, но на съемках «Чудо-доктора» столкнулся с трудностями. «Во-первых, много терминологии, которую приходилось учить. Во-вторых, мои предыдущие роли врачей не требовали сцен, где нужно оперировать. Здесь такие сцены есть, поэтому посещал больницу и наблюдал, как вскрывают грудные клетки, в общем, поприсутствовал на настоящих операциях», — вспоминает актер.
В работе над сценарием авторы консультировались с медиками, которые также присутствовали на съемочной площадке. «У нас очень трепетное отношение к медицинским фактам, хотелось быть правдивыми, поэтому обращались к разным консультантам», — признается режиссер Станислав Либин.
