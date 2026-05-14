Как стать Тарантино в 65: Kyoto Animation снимает драму «Титры заканчиваются там, где море» (есть тизер)

14 мая
2026 год

14 мая 2026
Вдохновляющая драма «Титры заканчиваются там, где море» (Umi ga Hashiru Endroll) стартует в кинотеатрах в 2027 году. За адаптацию манги Джон Таратинэ, в 2022-м возглавившую женский топ путеводителя Kono Manga ga Sugoi!, взялась знаменитая студия Kyoto AnimationФорма голоса», «Дракон-горничная госпожи Кобаяси»). А вот дайджест минувшей недели.


65-летняя Умико Тино только что похоронила мужа, с которым любила смотреть фильмы. Впервые за несколько десятилетий она отправляется в кинотеатр и там знакомится с Каем Хамаути — студентом художественного вуза, изучающим кино. Юноша замечает, что женщина следит не только за происходящим на экране, но и за реакцией зрителей. Его вопрос, не хочет ли Умико снимать, помогает героине осознать собственный интерес к кинопроизводству. Вскоре она поступает в тот же вуз, что и Кай, и начинает путь в режиссуре.

Читать «Голубой период» — вдохновляющая история о поиске цели в жизни
В дебютном ролике главная героиня, игнорируя брызги и песок, распласталась на рассветном берегу с камерой, чтобы запечатлеть водную гладь. За кадром звучит поэтичное напутствие о легкой ноше, попутном ветре и движении вперед. Режиссер Таити ИсидатэВайолет Эвергарден», «Город») обещает приложить максимум усилий, чтобы грядущее аниме позволило зрителям прочувствовать душу и старания человека, идущего к мечте.

Оригинальная манга выходила в журнале Mystery Bonita с 2020 по 2025 год. Её номинировали на премии Manga Taisho и Осаму Тэдзуки. Джон Таратинэ в честь анонса нарисовала специальную иллюстрацию и назвала экранизацию сбывшимся сном. Особенно мангаку тронула мысль, что Умико наконец окажется на большом экране, о котором так долго грезила.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о лучших премьерах 2025-го или главных шедеврах студии Kyoto Animation.
№ 3
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 12:41
Джон Таратинэ ))) Почти что Тарантино. читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   14.05.2026 - 21:47
В 65 лет поступить в институт и учиться - это большой и сложный шаг, тем более ещё и после смерти супруга. читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   14.05.2026 - 14:12
Главная героиня после похорон мужа идёт в кинотеатр и знакомится со студентом. А я после работы просто падаю на диван и листаю ТикТок. )) читать далее>>
