Как стать Тарантино в 65: Kyoto Animation снимает драму «Титры заканчиваются там, где море» (есть тизер)

Вдохновляющая драма «Титры заканчиваются там, где море
» (Umi ga Hashiru Endroll) стартует в кинотеатрах в 2027 году. За адаптацию манги Джон Таратинэ
, в 2022-м возглавившую женский топ путеводителя Kono Manga ga Sugoi!
, взялась знаменитая студия Kyoto Animation
(«Форма голоса
», «Дракон-горничная госпожи Кобаяси
»). А вот дайджест минувшей недели
.
65-летняя Умико Тино только что похоронила мужа, с которым любила смотреть фильмы. Впервые за несколько десятилетий она отправляется в кинотеатр и там знакомится с Каем Хамаути — студентом художественного вуза, изучающим кино. Юноша замечает, что женщина следит не только за происходящим на экране, но и за реакцией зрителей. Его вопрос, не хочет ли Умико снимать, помогает героине осознать собственный интерес к кинопроизводству. Вскоре она поступает в тот же вуз, что и Кай, и начинает путь в режиссуре.
Читать
«Голубой период» — вдохновляющая история о поиске цели в жизни
В дебютном ролике главная героиня, игнорируя брызги и песок, распласталась на рассветном берегу с камерой, чтобы запечатлеть водную гладь. За кадром звучит поэтичное напутствие о легкой ноше, попутном ветре и движении вперед. Режиссер Таити Исидатэ
(«Вайолет Эвергарден
», «Город
») обещает приложить максимум усилий, чтобы грядущее аниме позволило зрителям прочувствовать душу и старания человека, идущего к мечте.
Оригинальная манга выходила в журнале Mystery Bonita
с 2020 по 2025 год. Её номинировали на премии Manga Taisho
и Осаму Тэдзуки
. Джон Таратинэ в честь анонса нарисовала специальную иллюстрацию
и назвала экранизацию сбывшимся сном. Особенно мангаку тронула мысль, что Умико наконец окажется на большом экране, о котором так долго грезила.
