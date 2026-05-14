«Дорогой Вилли», «Хроники русской революции» и «Атом» номинированы на премию ТЭФИ

Фонд «Академия российского телевидения» назвал номинантов на Национальную телевизионную премию ТЭФИ 2026 года. Победителей объявят на церемониях награждения в Москве 8 и 9 июня. Полный список финалистов доступен на
сайте премии
.
фото: пресс-служба премии
В категории «Телефильм или мини-сериал (до 4 серий)» заявлены «
Дорогой Вилли
» (РЕН ТВ), «
Топор. Июль. 1945
» (НТВ), «
Изгой 3: Западня
» (Пятый канал), «
Наш спецназ: Ингушетия 2
» (Пятый канал), «
Белый лист
» («Dомашний»). В исторической сериальной категории заявлены «
Хроники русской революции
» («Россия 1»), «
Константинополь
» (НТВ), «
Государь
» (Первый канал), «
Душегубы. 1989
» (НТВ), «
Таганрог
» (НТВ). В драматической номинации представлены проекты «
Атом
» («Россия 1»), «
Хирург
» (НТВ), «
Смерш 3. Секретный истребитель
» (РЕН ТВ), «
Любовь Советского Союза
» (Первый канал), «
Оперативная память
» (НТВ).
Среди детективов на награду претендуют «
Первый отдел 4
» (НТВ), «
Тайны следствия 25
» («Россия 1»), «
Эльбрус
» (Пятый канал), «
Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш
» (Первый канал), «
Дуплет
» (Пятый канал). В номинации «Мелодраматический сериал» заявлены «
Склифосовский 12
» («Россия 1»), «
Скорая помощь 8
» (НТВ), «
Виноделы
» (СТС), «
Извините, я передумала умирать
» («Домашний»), «
Арбатские тайны
» (Первый канал). В комедийной категории представлены «
Мастодонт
» («Россия 1»), «
Подслушано в Рыбинске
» (НТВ), «
Праздники 3
» (ТНТ), «
Полярный 5
» (ТНТ), «
Казанова в бегах
» (Первый канал).
В актерских номинациях на награду претендуют
Юра Борисов
(«Хроники русской революции», «Россия 1»),
Сергей Маковецкий
(«Дорогой Вилли», РЕН ТВ),
Михаил Трухин
(«
Ивановы-Ивановы
», СТС),
Андрей Федорцов
(«
Следопыт
», Пятый канал),
Игорь Золотовицкий
(«
Улица Шекспира
», Первый канал),
Юлия Высоцкая
(«Хроники русской революции», «Россия 1»),
Вильма Кутавичюте
(«Дорогой Вилли», РЕН ТВ),
Мария Аронова
(«Праздники 3», ТНТ),
Агата Муцениеце
(«
Химкинские ведьмы
», СТС), Мария Аронова («
Олдскул
», ТНТ).
В режиссерской категории финалистами стали
Андрей Кончаловский
(«Хроники русской революции», «Россия 1»),
Владимир Щегольков
(«Дорогой Вилли», РЕН ТВ),
Вадим Островский
(«Топор. Июль. 1945», НТВ),
Мехрали Пашаев
,
Антон Федотов
(«Виноделы», СТС) и
Петр Тодоровский
(«Подслушано в Рыбинске», НТВ).
