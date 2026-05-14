Анна Михалкова и Александр Робак вновь отправятся в «Убойный отпуск»

14 мая 2026
ON Студия совместно со студией LOOK FILM приступили к съемкам продолжения курортной комедии «Убойный отпуск». Брак энергичной семейной пары в исполнении Анны Михалковой и Александра Робака пройдет проверку очередным отдыхом, но на этот раз — в Алтайском крае. Режиссером выступила Анна Пармас. Сериал будет эксклюзивно доступен зрителям онлайн-кинотеатра «КИОН», сообщает пресс-служба платформы.

фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра «КИОН»

«С Аней Пармас нас связывает не только работа, но и многолетняя дружба. Нам легко в работе, мы понимаем друг друга с полуслова. Я была рада, когда узнала, что второй сезон будет снимать она. Этот жанр Аня чувствует как никто. Мне очень интересно, что получится в результате, потому что мою героиню в этом сезоне ждут еще более серьезные "испытания". Я уверена, что зрителю будет над чем посмеяться, поплакать, задуматься и сделать выводы», — рассказывает Анна Михалкова.

По сюжету у Ромы и Любы снова кризис, и они выбирают проверенный способ спасти отношения — совместный отпуск. На этот раз парочка отправляется в оздоровительное путешествие на Алтай. Как обычно, всё идет не по плану, и вместо детокс-процедур они ввязываются в полную приключений жизнь контрабандистов. Трудности, как известно, сближают. Вопрос лишь в том, переживёт ли их брак очередную опасную для жизни встряску?

«Когда ты снимаешь второй сезон успешного сериала, всегда есть опасность скатиться в повторение — те же герои, снова отпуск, только теперь не в Турции, а на Алтае. Мне кажется, что нам со сценаристами удалось избежать этого искушения — больше всего, наверное, зрители удивятся перемене в характере героини Анны Михалковой. Что же касается героя Саши Робака, то достаточно сказать, что в экологическом отеле на Алтае запрещен алкоголь — поэтому отдыхать семье придется довольно экзотическими способами. Вообще, мне кажется, что для комедии наш сериал получился по-настоящему остросюжетным. Тут намного больше авантюрных приключений. Героям встретятся добрые люди, страшные хищники, горные реки, и, конечно, золотодобытчики. Наши герои даже переболеют золотой лихорадкой, но в финале поймут, что настоящее сокровище — это семья», — говорит Анна Пармас.

К своим ролям также вернулись Любовь Аксёнова и Денис Кузнецов, а Максим Стоянов и Мадлен Джабраилова присоединились к яркому актерскому составу, воплотив харизматичного контрабандиста и хозяйку отеля. Новых персонажей также сыграют Ксения Теплова и Николай Шрайбер.

«Всегда тревожно приступать к новой роли. Первые съемочные дни для меня всегда сложные — нужно влиться в историю, поймать персонажа, найти общий язык с режиссером, коллегами и группой. Но в такой потрясающей компании мне было радостно и вдохновенно! Большое счастье работать с такими талантливыми партнерами, большими артистами, с таким замечательным режиссером. Сценарий великолепный — захватывающая, горячая, остроумна история! Я буду играть контрабандистку и соблазнительную аферистку Ирину — страстную, бесстрашную и горячую девчонку! Не роль, а подарок!», — добавляет Ксения Теплова.

Над сценарием работали Илья Шошин, Екатерина Сазонова, Алексей Артемов, Александр Собичевский.
№ 3
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 12:39
Не в обиду но Михалкова никакая, даже в простом сериале, как Убойный отпуск, где все так простенько, что поражаешься, кино снято с 4-5 актерами. Первый сезон тягали труп все серии). читать далее>>
№ 2
Sveta_21Ermolova   15.05.2026 - 21:48
Тепловой кстати больше идёт быть брюнеткой, чем блондинкой. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   14.05.2026 - 21:45
Как это Саша будет отдыхать на отпуске без алкоголя? Не сможет, по любому будут скандалы. читать далее>>
