Анна Михалкова и Александр Робак вновь отправятся в «Убойный отпуск»

ON Студия совместно со студией LOOK FILM приступили к съемкам продолжения курортной комедии «Убойный отпуск». Брак энергичной семейной пары в исполнении Анны Михалковой и Александра Робака пройдет проверку очередным отдыхом, но на этот раз — в Алтайском крае. Режиссером выступила Анна Пармас. Сериал будет эксклюзивно доступен зрителям онлайн-кинотеатра «КИОН», сообщает пресс-служба платформы.
«С Аней Пармас нас связывает не только работа, но и многолетняя дружба. Нам легко в работе, мы понимаем друг друга с полуслова. Я была рада, когда узнала, что второй сезон будет снимать она. Этот жанр Аня чувствует как никто. Мне очень интересно, что получится в результате, потому что мою героиню в этом сезоне ждут еще более серьезные "испытания". Я уверена, что зрителю будет над чем посмеяться, поплакать, задуматься и сделать выводы», — рассказывает Анна Михалкова.
По сюжету у Ромы и Любы снова кризис, и они выбирают проверенный способ спасти отношения — совместный отпуск. На этот раз парочка отправляется в оздоровительное путешествие на Алтай. Как обычно, всё идет не по плану, и вместо детокс-процедур они ввязываются в полную приключений жизнь контрабандистов. Трудности, как известно, сближают. Вопрос лишь в том, переживёт ли их брак очередную опасную для жизни встряску?
«Когда ты снимаешь второй сезон успешного сериала, всегда есть опасность скатиться в повторение — те же герои, снова отпуск, только теперь не в Турции, а на Алтае. Мне кажется, что нам со сценаристами удалось избежать этого искушения — больше всего, наверное, зрители удивятся перемене в характере героини Анны Михалковой. Что же касается героя Саши Робака, то достаточно сказать, что в экологическом отеле на Алтае запрещен алкоголь — поэтому отдыхать семье придется довольно экзотическими способами. Вообще, мне кажется, что для комедии наш сериал получился по-настоящему остросюжетным. Тут намного больше авантюрных приключений. Героям встретятся добрые люди, страшные хищники, горные реки, и, конечно, золотодобытчики. Наши герои даже переболеют золотой лихорадкой, но в финале поймут, что настоящее сокровище — это семья», — говорит Анна Пармас.
«Всегда тревожно приступать к новой роли. Первые съемочные дни для меня всегда сложные — нужно влиться в историю, поймать персонажа, найти общий язык с режиссером, коллегами и группой. Но в такой потрясающей компании мне было радостно и вдохновенно! Большое счастье работать с такими талантливыми партнерами, большими артистами, с таким замечательным режиссером. Сценарий великолепный — захватывающая, горячая, остроумна история! Я буду играть контрабандистку и соблазнительную аферистку Ирину — страстную, бесстрашную и горячую девчонку! Не роль, а подарок!», — добавляет Ксения Теплова.
