Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Анастасия Сиваева вновь хочет сбежать в продолжении «Папиных дочек»

14 мая
2026 год

Новости кино >>
14 мая 2026
СТС и START запустили съемки шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые». Премьера продолжения проекта состоится осенью в эфире телеканала и на платформе, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Анастасия Сиваева вновь хочет сбежать в продолжении «Папиных дочек»
фото: CТС, START

По сюжету нового сезона Даша (Анастасия Сиваева), случайно обнаружив в автодоме свою соперницу, психолога Татьяну (Ксения Теплова), наедине с Веником, сгоряча соглашается на работу во Владивостоке. Внезапное решение Даши вызывает ужас у Веника (Филипп Бледный), который не знает, как ее остановить. Тем временем Лиза (Вита Корниенко) меняется местами с Дианой (Ева Смирнова), Соня (Полина Денисова) подозревает Игоря (Тимофей Кочнев) в измене, а Арина (Полина Айнутдинова) исполняет заветную мечту олигарха Федотова (Александр Олешко).

«Рада приступить к съемкам нового сезона и вернуться на площадку. Все-таки финал пятого сезона подвесил интригу, разрешения которой ждут, как мне кажется, и сторонники возвращения Даши, и те зрители, которые пока не простили ей исчезновения. На сегодняшний день лично у меня сложилось впечатление, что пятый сезон разделил поклонников франшизы на два таких лагеря», — считает Анастасия Сиваева.

«Папины дочки. Новые-6»


«С появлением мамы, конечно, прибавилось тревог у Веника, ибо возникают ревность, попытки разобраться и примириться. В то же время у дочерей появились новые темы для споров, хитростей и размышлений, в общем, жизнь у Васильевых кипит. Сам я всегда жду сцен Веника с Тамарой и Борей, потому что каждый раз это попадание в немыслимые и нелепые ситуации, которые в итоге выглядят очень смешно», — говорит Филипп Бледный.

Старт съемок нового сезона совпал с началом личного года актера, который отметил, что почти половину жизни провел со своим персонажем. «Когда я начал исполнять роль Веника, мне было двадцать, а сейчас исполнилось тридцать восемь. Конечно, срок немалый, — признается Филипп. — Что бы я себе пожелал? Крепкого здоровья, как физического, так и ментального, сейчас это особенно важно. А Венику — то же самое, потому что в его мире сложных обстоятельств не меньше. Ну а спасение, как всегда, — в близких людях и семье. Это главное».
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Sveta_21Ermolova   15.05.2026 - 21:53
... Вы имеете в виду прям в самых первых? Ведь в "обновлённых" вроде 4 дочки. читать далее>>
№ 2
Иван Каланча   15.05.2026 - 12:47
Тут всепросто на самом деле старшая это любовница просто под дочку решила спрятаться посмотрите ну какая она дочь явно любовница папика ... читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   14.05.2026 - 18:36
Я уже запутался в этих новых персонажах. В первых сезонах все проще было: отец, пять дочек, и порядок. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Анастасия Сиваева вернулась к семейным будням в продолжении «Папиных дочек»
Ева Смирнова: «Я точно знаю, что мое развитие в киноиндустрии будет масштабным»
Анастасия Сиваева возвращается домой в пятом сезоне «Папиных дочек»
Полина Денисова: «Не нужно бояться своих странностей, иногда они оказываются самым ценным в нас»
Поиск по меткам
STARTСТС
персоны
Полина АйнутдиноваФилипп БледныйПолина ДенисоваВиталия КорниенкоТимофей КочневАлександр ОлешкоАнастасия СиваеваЕва СмирноваКсения Теплова
фильмы
Папины дочки. НовыеПапины дочки. Новые-5Папины дочки. Новые-6

фотографии >>
Анастасия Сиваева вновь хочет сбежать в продолжении «Папиных дочек» фотографии
Анастасия Сиваева вновь хочет сбежать в продолжении «Папиных дочек» фотографии
Анастасия Сиваева вновь хочет сбежать в продолжении «Папиных дочек» фотографии
Анастасия Сиваева вновь хочет сбежать в продолжении «Папиных дочек» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

День рождения >>

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
все родившиеся 16 мая >>

Афиша кино >>

Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?