Анастасия Сиваева вновь хочет сбежать в продолжении «Папиных дочек»

«Рада приступить к съемкам нового сезона и вернуться на площадку. Все-таки финал пятого сезона подвесил интригу, разрешения которой ждут, как мне кажется, и сторонники возвращения Даши, и те зрители, которые пока не простили ей исчезновения. На сегодняшний день лично у меня сложилось впечатление, что пятый сезон разделил поклонников франшизы на два таких лагеря», — считает Анастасия Сиваева.
«Папины дочки. Новые-6»
«С появлением мамы, конечно, прибавилось тревог у Веника, ибо возникают ревность, попытки разобраться и примириться. В то же время у дочерей появились новые темы для споров, хитростей и размышлений, в общем, жизнь у Васильевых кипит. Сам я всегда жду сцен Веника с Тамарой и Борей, потому что каждый раз это попадание в немыслимые и нелепые ситуации, которые в итоге выглядят очень смешно», — говорит Филипп Бледный.
Старт съемок нового сезона совпал с началом личного года актера, который отметил, что почти половину жизни провел со своим персонажем. «Когда я начал исполнять роль Веника, мне было двадцать, а сейчас исполнилось тридцать восемь. Конечно, срок немалый, — признается Филипп. — Что бы я себе пожелал? Крепкого здоровья, как физического, так и ментального, сейчас это особенно важно. А Венику — то же самое, потому что в его мире сложных обстоятельств не меньше. Ну а спасение, как всегда, — в близких людях и семье. Это главное».
