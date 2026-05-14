Стартовали съемки сериала «Рыцари сорока островов» по роману Сергея Лукьяненко

14 мая 2026
В Москве стартовали съемки фантастического сериала «Рыцари сорока островов» по мотивам одноименного романа Сергея Лукьяненко. За производство проекта, который выйдет в онлайн-кинотеатре Wink, отвечают INEY Productions и GALA Production по заказу «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), сообщает пресс-служба ИРИ.

фото: пресс-служба ИРИ

Режиссером выступает Ким Дружинин. Главные роли исполняют Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей исполняют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

По сюжету современные подростки, пытаясь убежать от реальности, оказываются в мире, где каждый день нужно доказывать свое право на существование с мечом в руке. Главный герой Дима отправляется в мир Сорока Островов вслед за своей возлюбленной. Там всегда прекрасная погода, лазурное море, теплый песок и единственный минус — непрекращающаяся война всех против всех.

«Экранизация литературных героев — задача не из легких. Кастинг на этот проект длился больше года. Многие актеры пробовались на одни роли, а в результате мы увидели в них совершенно других персонажей. Надеюсь, наши зрители влюбятся в каждого из них», — говорит продюсер GALA Production Галина Стрижевская.

Большая часть съемок пройдет в новом павильоне на территории кинопарка Москино.
№ 3
Макс Милиан   15.05.2026 - 12:45
... А при чем здесь "дозоры"?) Да и к этой адаптации Василич уже не имеет никакого отношения, поскольку команда "специалистов" все переписала под свои нужды. читать далее>>
№ 2
Бибигуль (Вильнюс)   15.05.2026 - 10:26
По поводу Лукьяненко: по мере прочтения всех "дозоров" впечатление изменялось от "вау" до "ну и муть. никогда больше". Так что смотреть не буду. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   14.05.2026 - 21:43
И Жукову сюда пропихнули...ужас какой. Мне хватило её со времён Плаксы. читать далее>>
