Стартовали съемки сериала «Рыцари сорока островов» по роману Сергея Лукьяненко

В Москве стартовали съемки фантастического сериала «Рыцари сорока островов» по мотивам одноименного романа Сергея Лукьяненко. За производство проекта, который выйдет в онлайн-кинотеатре Wink, отвечают INEY Productions и GALA Production по заказу «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), сообщает пресс-служба ИРИ.
По сюжету современные подростки, пытаясь убежать от реальности, оказываются в мире, где каждый день нужно доказывать свое право на существование с мечом в руке. Главный герой Дима отправляется в мир Сорока Островов вслед за своей возлюбленной. Там всегда прекрасная погода, лазурное море, теплый песок и единственный минус — непрекращающаяся война всех против всех.
«Экранизация литературных героев — задача не из легких. Кастинг на этот проект длился больше года. Многие актеры пробовались на одни роли, а в результате мы увидели в них совершенно других персонажей. Надеюсь, наши зрители влюбятся в каждого из них», — говорит продюсер GALA Production Галина Стрижевская.
Большая часть съемок пройдет в новом павильоне на территории кинопарка Москино.
обсуждение >>