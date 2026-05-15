Юлия Серина, Александр Яценко и Александр Паль сыграли в ироничной комедии «Шик»

15 мая
2026 год

15 мая 2026
Подошли к концу съемки ироничной комедии Софьи Райзман «Шик», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

фото: Иви / START

По сюжету Ане (Юлия Серина) почти 30 лет, она живет в Вышнем Волочке и воспитывает четырех братьев и сестер, за что и получает прозвище «Мамка». Главная героиня давно забыла о том, что значит жить для себя и в удовольствие, ведь главная ее забота — прокормить шесть ртов, включая непутевого отчима. Найти достойную работу в Волочке не так-то просто, поэтому «Мамка» — сотрудница местной конторы микрозаймов. Однако жизнь Ани круто меняется, когда на ее карту по ошибке банка «капают» совершенно немыслимые 100 миллионов рублей.

Семья у Ани большая — отчим (Александр Яценко), который, не смотря на вечное отсутствие денег, всегда свято верит в лучшее будущее, а еще — младшие братья и сестры: пацанка Серега (Александра Форд), бунтарь Сева (Фёдор Бычков), добряк Валик (Фёдор Кузовкин) и луч разума в семье Тарелкиных — шестилетняя Леночка (Кристина Сидорова). Главный объект воздыханий Ани — местный ППСник Витёк (Игорь Царегородцев). И хотя его по уши затянула непримечательная и размеренная жизнь Вышнего Волочка, он все же пытается оставаться в ней романтиком и мечтателем и вырывает «Мамку» из суровой реальности, заставляя забыть о тяготах жизни. Поэтому когда на ее карту падает несметное богатство, первой и самой важной «покупкой» Ани становится симпатия Витька.

В конторе микрозаймов «Мамка» работает на жадного Константина Георгиевича, известного как КГ (Александр Паль). Ему кажется, что в Вышнем Волочке он персона уважаемая и очень значимая, однако местные так не считают, ведь каждый из них рано или поздно оказывался в конторе КГ и становился чуть беднее из-за микрозаймов под огромные проценты. Кроме того, в жизнь Ани, помимо 100 миллионов рублей на банковской карте, внезапно вмешивается Ксения (Мария Камова) — самая красивая и самая невыносимая девушка Вышнего Волочка.

Производством «Шика» совместно занимаются кинокомпания Algorithm и онлайн-кинотеатры Иви и START. За сценарий отвечают Денис Артамонов и Алексей Казаков. Съемки прошли в городе Вышний Волочек в Тверской области.
№ 1
Sveta_21Ermolova   15.05.2026 - 21:44
Вот роль "мамки" прям под стать Сериной - отличный подбор актрисы. читать далее>>
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
