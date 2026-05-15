Юлия Серина, Александр Яценко и Александр Паль сыграли в ироничной комедии «Шик»

Подошли к концу съемки ироничной комедии Софьи Райзман «Шик», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
По сюжету Ане (Юлия Серина) почти 30 лет, она живет в Вышнем Волочке и воспитывает четырех братьев и сестер, за что и получает прозвище «Мамка». Главная героиня давно забыла о том, что значит жить для себя и в удовольствие, ведь главная ее забота — прокормить шесть ртов, включая непутевого отчима. Найти достойную работу в Волочке не так-то просто, поэтому «Мамка» — сотрудница местной конторы микрозаймов. Однако жизнь Ани круто меняется, когда на ее карту по ошибке банка «капают» совершенно немыслимые 100 миллионов рублей.
Семья у Ани большая — отчим (Александр Яценко), который, не смотря на вечное отсутствие денег, всегда свято верит в лучшее будущее, а еще — младшие братья и сестры: пацанка Серега (Александра Форд), бунтарь Сева (Фёдор Бычков), добряк Валик (Фёдор Кузовкин) и луч разума в семье Тарелкиных — шестилетняя Леночка (Кристина Сидорова). Главный объект воздыханий Ани — местный ППСник Витёк (Игорь Царегородцев). И хотя его по уши затянула непримечательная и размеренная жизнь Вышнего Волочка, он все же пытается оставаться в ней романтиком и мечтателем и вырывает «Мамку» из суровой реальности, заставляя забыть о тяготах жизни. Поэтому когда на ее карту падает несметное богатство, первой и самой важной «покупкой» Ани становится симпатия Витька.
В конторе микрозаймов «Мамка» работает на жадного Константина Георгиевича, известного как КГ (Александр Паль). Ему кажется, что в Вышнем Волочке он персона уважаемая и очень значимая, однако местные так не считают, ведь каждый из них рано или поздно оказывался в конторе КГ и становился чуть беднее из-за микрозаймов под огромные проценты. Кроме того, в жизнь Ани, помимо 100 миллионов рублей на банковской карте, внезапно вмешивается Ксения (Мария Камова) — самая красивая и самая невыносимая девушка Вышнего Волочка.
Производством «Шика» совместно занимаются кинокомпания Algorithm и онлайн-кинотеатры Иви и START. За сценарий отвечают Денис Артамонов и Алексей Казаков. Съемки прошли в городе Вышний Волочек в Тверской области.
