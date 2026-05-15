Кейт Бекинсейл переживет встречу с живыми мертвецами

Кейт Бекинсейл
получила главную роль в «Сумерках мертвецов» (Twilight Of The Dead), уверяет Deadline
.
События картины развернутся на опустошенной Земле, где последние остатки человечества оказались в ловушке между враждующими фракциями и развивающейся угрозой со стороны зомби. Фильм поставит точку в культовой хоррор-серии Джорджа Ромеро
. Режиссер написал сценарий незадолго до своей смерти в 2017 году.
Первые слухи о «Сумерках мертвецов» появились пять лет назад. Звездой ленты должна была стать Милла Йовович
, а режиссерское кресло планировал занять Брэд Андерсон
. Теперь постановку решили доверить израильским хоррормейкерам Дорону
и Йоаву Пасам
.
Ромеровская «Ночь живых мертвецов
» вышла в 1968-м. Впоследствии вселенная обросла тремя сиквелами («Рассвет мертвецов
», «День мертвецов
», «Земля мертвецов
») и двумя спин-оффами («Дневники мертвецов
», «Выживание мертвецов
»). У «Ночи живых мертвецов
» есть несколько ремейков, включая ленты, снятые Томом Савини
и Джеффом Бродстритом. Последний также причастен к созданию приквела «Ночь живых мертвецов: Начало
». Зак Снайдер
переснял «Рассвет мертвецов
», а Стив Майнер
— «День мертвецов
», получивший также телевизионный ремейк. Кроме того, существуют спин-оффы Дэна О'Бэннона
и Джона Руссо. Первый создал серию «Возвращение живых мертвецов
» на основе романа Руссо, а тот по-своему интерпретировал события ромеровского первоисточника. Лучио Фульчи
породил серию «Зомби
», а в 2005-м вышел неофициальный приквел к «Дню мертвецов» под названием «День мертвецов 2: Эпидемия
»..
