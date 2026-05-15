Кейт Бекинсейл переживет встречу с живыми мертвецами

Кейт Бекинсейл получила главную роль в «Сумерках мертвецов» (Twilight Of The Dead), уверяет Deadline.

События картины развернутся на опустошенной Земле, где последние остатки человечества оказались в ловушке между враждующими фракциями и развивающейся угрозой со стороны зомби. Фильм поставит точку в культовой хоррор-серии Джорджа Ромеро. Режиссер написал сценарий незадолго до своей смерти в 2017 году.

Первые слухи о «Сумерках мертвецов» появились пять лет назад. Звездой ленты должна была стать Милла Йовович, а режиссерское кресло планировал занять Брэд Андерсон. Теперь постановку решили доверить израильским хоррормейкерам Дорону и Йоаву Пасам.

Ромеровская «Ночь живых мертвецов» вышла в 1968-м. Впоследствии вселенная обросла тремя сиквелами («Рассвет мертвецов», «День мертвецов», «Земля мертвецов») и двумя спин-оффами («Дневники мертвецов», «Выживание мертвецов»). У «Ночи живых мертвецов» есть несколько ремейков, включая ленты, снятые Томом Савини и Джеффом Бродстритом. Последний также причастен к созданию приквела «Ночь живых мертвецов: Начало». Зак Снайдер переснял «Рассвет мертвецов», а Стив Майнер — «День мертвецов», получивший также телевизионный ремейк. Кроме того, существуют спин-оффы Дэна О'Бэннона и Джона Руссо. Первый создал серию «Возвращение живых мертвецов» на основе романа Руссо, а тот по-своему интерпретировал события ромеровского первоисточника. Лучио Фульчи породил серию «Зомби», а в 2005-м вышел неофициальный приквел к «Дню мертвецов» под названием «День мертвецов 2: Эпидемия»..
№ 3
Vladislav [XzedX] (Москва)   16.05.2026 - 20:02
Хотелось бы отметить данный кино/сериальный проект в «Хочу посмотреть», но нет более никакой и чуть подробной инфы о нём, кроме данной статьи. Поэтому данный ... фильм (сериал) отмечается лишь здесь,... читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 12:31
Пережила встречу с оборотнями - переживет встречу с мертвецами. Проблем не вижу. читать далее>>
№ 1
Нильда Кунья   15.05.2026 - 17:41
Кейт классная читать далее>>
Всего сообщений: 3
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

