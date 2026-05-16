Главные новости аниме за неделю: новый президент Ghibli, три кинопремьеры в России и триумф «Гатиакуты»

Студия Ghibli
выбирает нового президента, на Бродвее ставят первый мюзикл по манге, а в российском прокате множатся премьеры: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о мотивирующей драме
«Титры заканчиваются там, где море
» или о визуальной феерии
из «ЧаО
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 В российский прокат летом выйдут финал «Ателье колдовских колпаков
» (середина июня), первые серии «Мир танцует»
(начало июля) и игровые «Дни Сакамото
» (16 июля).
🔘 23 июня в Анси покажут материалы перезапуска «Ван-Писа
». Там вообще обширная аниме-программа
.
🔘 C 22 июня президентом Ghibli
станет Кэнъити Ёда
из Nippon TV
— медиахолдинга, купившего
студию в 2023 году. С момента сделки пост занимал Хироюки Фукуда
из NTV, который остается в совете директоров.
🔘 «Прощай, Лара
», новая версия «Русалочки» от Kinema Citrus
(«Баракамон
»), выйдет 5 июля.
🔘 Ромком «Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
» ждет второй сезон, а пока — тизер:
🔘 LiSa
выложила клип
на песню Yes
из фильма «Непутевый ученик в школе магии: Наследование Йоцубы
».
🔘 18 мая свежий ваншот «Полиции будущего
» представит Масами Юки
— один из создателей меха
-франшизы.
🔘 «Мемуары влюбленных джентльменов
» Моёко Анно
превратится в бродвейскую постановку. Это первая в истории манга, по которой поставят американский мюзикл на английском языке.
🔘 В возрасте 84 лет не стало композитора Юдзи Оно
, подарившего звучание культовому «Люпену III
».
🔘 На 62 году скончалась сэйю Вакана Ямадзаки
, чей голос можно услышать в «Детективе Конане
», «Ван-Писе
», «Мононокэ
», «Тригане
», «Инуясе
» и других известных аниме.
Трейлер и премьера нового «Призрака в доспехах»
«Призрак в доспехах
» — новая адаптация киберпанк
-шедевра Масамунэ Сиро
— обзавелась датой мировой премьеры: она состоится 7 июля. Однако российские зрители увидят проект даже раньше: компания DEEP выпустит
стартовые два эпизода в отечественный прокат уже в июне. За режиссуру отвечает Моко-тян
(«Скотт Пилигрим жмет на газ
», «Повесть о доме Тайра
»), а за производство — студия Science SARU
(«Ину-о
», «Дандадан
»).
Майор Мотоко Кусанаги
возглавляет элитный Девятый отдел, чья задача — борьба с киберпреступностью и международным терроризмом. В команду, сформированную шефом Арамаки
при Министерстве внутренних дел, также входят громила Бато
и детектив Тогуса
. Им предстоит распутать масштабный заговор и выйти на след неуловимого хакера по прозвищу Кукловод.
Тизер новых «Вотомов»
«Бронированные воины Вотомы
» возвращаются — и напоминают о себе торжественным роликом. Фильм с подзаголовком «Серая ведьма
» разделят на две части — первая доберется до японских кинотеатров 20 ноября. Режиссурой занимается легендарный Мамору Осии
(«Яйцо ангела
», «Призрак в доспехах
»), а курирует процесс Рёсукэ Такахаси
— один из демиургов знаковой меха-франшизы. За производство отвечают студии Production I.G
(«Психопаспорт
») и Sunrise
(«Ковбой Бибоп
»).
В настоящий момент подробности сюжета держатся в секрете. Известно лишь, что дилогия планируется как возрождение и перезапуск оригинального сериала
1983 года. В нем звездные системы Гильгамеша и Баларанта вели бесконечную войну, где меха служили расходным материалом. Сериал прославился реалистичным и крайне мрачным сеттингом, породив мангу, несколько OVA и видеоигру. В дополнение к фильмам Bandai Namco
анонсировала выпуск модели Scope Dog
в обновленном дизайне (именно он фигурирует в видео).
Kodansha выбрала лучшую мангу года
Издательство Kodansha
объявило победителей юбилейной, 50-й премии Manga Award
. Финалистов представили
еще в апреле: в шорт-лист вошли 13 тайтлов. Лауреаты получат именной сертификат, бронзовую статуэтку и денежный приз.
⚔️ Лучшая сёнэн-манга: «Гатиакута
» — Кэй Урана
и Хидэёси Андо
Сироту Рудо
несправедливо обвиняют в убийстве и сбрасывают из парящего города на землю — в Бездну, которая служит вековой свалкой для хлама и неугодных людей. Выжив после падения, юноша открывает в себе суперсилы и начинает сражаться с монстрами, рожденными из отходов. Чтобы выжить, вернуться домой и отомстить, он примыкает к Мусорщикам — отряду, истребляющему этих чудовищ.
🌸 Лучшая сёдзё-манга: «Возвращение к школьной жизни в магической академии с бывшим возлюбленным после его смерти (Но он теперь меня не помнит
)» — Гин Сиракава
, Эйко Муцухана
и Айка Югири
17-летняя Ориана трагически погибает вместе с возлюбленным Винсентом, но после смерти возвращается на десять лет назад. Сохранив память о прошлой жизни, девушка заново поступает в магическую академию ради новой встречи с юношей. Однако повзрослевший Винсент совершенно забыл о романтических чувствах. Теперь Ориане предстоит вновь завоевать его сердце и предотвратить грядущую катастрофу.
📚 Лучшая манга общего профиля: «Инцидент Дарвина
» — Сюн Умэдзава
Чарли — уникальный гибрид человека и шимпанзе, рожденный в лаборатории после налета экорадикалов. Спустя 15 лет приемные родители отправляют его в обычную школу. Там чемпанзе пытается встроиться в человеческое общество и заводит дружбу с одноклассницей Люси. Однако экстремистский Союз спасения животных выслеживает юношу, чтобы использовать его в борьбе за права фауны.
Финал «Мононокэ» в мае
29 мая японские кинотеатры обовьет «Бог-змей
» — финальная часть
кинотрилогии «Мононокэ
». За общее руководство отвечает Кэндзи Накамура
(«Радости рыбалки
»), а за постановку — Томоаки Косида
(«Заботливая 800-летняя жена!
»). Над анимацией трудятся студии Kafka
(«Троецарствие Японии
») и EOTA
, работавшая над предыдущими главами цикла. Заглавную песню No Epilogue
исполняет популярная певица Aina The End
(«Монолог фармацевта
»).
Едва в женской половине замка Эдо утихли отголоски яростных битв с Каракасой
и Огненной крысой
, как мимолетное спокойствие вновь рушится. Внезапная смерть новорожденного наследника погружает его мать Сатико, жену императора, в пучину отчаяния и скорби. Её невыносимая боль запускает сокрушительное проклятие: дворец содрогается от неестественных землетрясений, а служанки гибнут от удушения. Чтобы раскрыть Форму, Истину и Причину нового мононокэ
, Аптекарю
придется распутать кровавый клубок заговоров и погрузиться на 150 лет назад, в мрачную историю возникновения Ооку
.
В «Железном котелке Жана» — дата премьеры и видео
Как и обещали
, «Железный котелок Жана
» раскалится до предела уже 5 июля. В трейлере звучит фрагмент песни Hien
группы Genin wa Jibun ni Aru
. Безумную кулинарную комедию готовит режиссер Эй Аоки
(«ID: Вторжение
», «Альдноа.Зеро
»). Производством заведует студия TROYCA
(«Семерка идолов
», «Обгон!
»).
Жан Акияма убежден, что кулинария — не искусство, а беспощадная война, где важна лишь победа. Воспитанный дедом, легендарным «повелитель кухни Поднебесной», 16-летний гений устраивается в престижный токийский ресторан китайской кухни «Гобантё Хантэн». Однако его агрессивный стиль идет вразрез с философией Кирико — внучки хозяина заведения, уверенной, что еда должна нести людям радость и тепло. Чтобы доказать свое превосходство, юноша вступает в жесткие гастрономические поединки с лучшими шеф-поварами страны. Главные роли озвучивают Кикуносукэ Тоя
(Дэндзи
из «Человека-бензопилы
») и Икуми Хасэгава
(Кадзухо Ханэяма
из «МГА: Вне закона
»).
Бонус: Кацухиро Отомо
, создатель легендарного «Акиры
», основал новую анимационную студию OVAL GEAR
. Главная цель начинания — передать уникальный визуального стиль и авторское видения мастера следующему поколению для работы над новыми международными проектами. Первый уже запущен в работу, но подробности держат в секрете. Зато открыт набор персонала — дерзайте!
