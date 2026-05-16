Главные новости аниме за неделю: новый президент Ghibli, три кинопремьеры в России и триумф «Гатиакуты»

16 мая
2026 год

16 мая 2026
Студия Ghibli выбирает нового президента, на Бродвее ставят первый мюзикл по манге, а в российском прокате множатся премьеры: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о мотивирующей драме «Титры заканчиваются там, где море» или о визуальной феерии из «ЧаО»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Одной строкой


🔘 В российский прокат летом выйдут финал «Ателье колдовских колпаков» (середина июня), первые серии «Мир танцует» (начало июля) и игровые «Дни Сакамото» (16 июля).

🔘 23 июня в Анси покажут материалы перезапуска «Ван-Писа». Там вообще обширная аниме-программа.

🔘 C 22 июня президентом Ghibli станет Кэнъити Ёда из Nippon TV — медиахолдинга, купившего студию в 2023 году. С момента сделки пост занимал Хироюки Фукуда из NTV, который остается в совете директоров.

🔘 «Прощай, Лара», новая версия «Русалочки» от Kinema CitrusБаракамон»), выйдет 5 июля.

🔘 Ромком «Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности» ждет второй сезон, а пока — тизер:


🔘 LiSa выложила клип на песню Yes из фильма «Непутевый ученик в школе магии: Наследование Йоцубы».

🔘 18 мая свежий ваншот «Полиции будущего» представит Масами Юки — один из создателей меха-франшизы.

🔘 «Мемуары влюбленных джентльменов» Моёко Анно превратится в бродвейскую постановку. Это первая в истории манга, по которой поставят американский мюзикл на английском языке.

🔘 В возрасте 84 лет не стало композитора Юдзи Оно, подарившего звучание культовому «Люпену III».

🔘 На 62 году скончалась сэйю Вакана Ямадзаки, чей голос можно услышать в «Детективе Конане», «Ван-Писе», «Мононокэ», «Тригане», «Инуясе» и других известных аниме.

Трейлер и премьера нового «Призрака в доспехах»


«Призрак в доспехах» — новая адаптация киберпанк-шедевра Масамунэ Сиро — обзавелась датой мировой премьеры: она состоится 7 июля. Однако российские зрители увидят проект даже раньше: компания DEEP выпустит стартовые два эпизода в отечественный прокат уже в июне. За режиссуру отвечает Моко-тянСкотт Пилигрим жмет на газ», «Повесть о доме Тайра»), а за производство — студия Science SARUИну-о», «Дандадан»).


Майор Мотоко Кусанаги возглавляет элитный Девятый отдел, чья задача — борьба с киберпреступностью и международным терроризмом. В команду, сформированную шефом Арамаки при Министерстве внутренних дел, также входят громила Бато и детектив Тогуса. Им предстоит распутать масштабный заговор и выйти на след неуловимого хакера по прозвищу Кукловод.

Тизер новых «Вотомов»


«Бронированные воины Вотомы» возвращаются — и напоминают о себе торжественным роликом. Фильм с подзаголовком «Серая ведьма» разделят на две части — первая доберется до японских кинотеатров 20 ноября. Режиссурой занимается легендарный Мамору ОсииЯйцо ангела», «Призрак в доспехах»), а курирует процесс Рёсукэ Такахаси — один из демиургов знаковой меха-франшизы. За производство отвечают студии Production I.GПсихопаспорт») и SunriseКовбой Бибоп»).


В настоящий момент подробности сюжета держатся в секрете. Известно лишь, что дилогия планируется как возрождение и перезапуск оригинального сериала 1983 года. В нем звездные системы Гильгамеша и Баларанта вели бесконечную войну, где меха служили расходным материалом. Сериал прославился реалистичным и крайне мрачным сеттингом, породив мангу, несколько OVA и видеоигру. В дополнение к фильмам Bandai Namco анонсировала выпуск модели Scope Dog в обновленном дизайне (именно он фигурирует в видео).

Kodansha выбрала лучшую мангу года


Издательство Kodansha объявило победителей юбилейной, 50-й премии Manga Award. Финалистов представили еще в апреле: в шорт-лист вошли 13 тайтлов. Лауреаты получат именной сертификат, бронзовую статуэтку и денежный приз.

⚔️ Лучшая сёнэн-манга: «Гатиакута» — Кэй Урана и Хидэёси Андо

Сироту Рудо несправедливо обвиняют в убийстве и сбрасывают из парящего города на землю — в Бездну, которая служит вековой свалкой для хлама и неугодных людей. Выжив после падения, юноша открывает в себе суперсилы и начинает сражаться с монстрами, рожденными из отходов. Чтобы выжить, вернуться домой и отомстить, он примыкает к Мусорщикам — отряду, истребляющему этих чудовищ.

🌸 Лучшая сёдзё-манга: «Возвращение к школьной жизни в магической академии с бывшим возлюбленным после его смерти (Но он теперь меня не помнит)» — Гин Сиракава, Эйко Муцухана и Айка Югири

17-летняя Ориана трагически погибает вместе с возлюбленным Винсентом, но после смерти возвращается на десять лет назад. Сохранив память о прошлой жизни, девушка заново поступает в магическую академию ради новой встречи с юношей. Однако повзрослевший Винсент совершенно забыл о романтических чувствах. Теперь Ориане предстоит вновь завоевать его сердце и предотвратить грядущую катастрофу.

📚 Лучшая манга общего профиля: «Инцидент Дарвина» — Сюн Умэдзава

Чарли — уникальный гибрид человека и шимпанзе, рожденный в лаборатории после налета экорадикалов. Спустя 15 лет приемные родители отправляют его в обычную школу. Там чемпанзе пытается встроиться в человеческое общество и заводит дружбу с одноклассницей Люси. Однако экстремистский Союз спасения животных выслеживает юношу, чтобы использовать его в борьбе за права фауны.

Финал «Мононокэ» в мае


29 мая японские кинотеатры обовьет «Бог-змей» — финальная часть кинотрилогии «Мононокэ». За общее руководство отвечает Кэндзи НакамураРадости рыбалки»), а за постановку — Томоаки КосидаЗаботливая 800-летняя жена!»). Над анимацией трудятся студии KafkaТроецарствие Японии») и EOTA, работавшая над предыдущими главами цикла. Заглавную песню No Epilogue исполняет популярная певица Aina The EndМонолог фармацевта»).


Едва в женской половине замка Эдо утихли отголоски яростных битв с Каракасой и Огненной крысой, как мимолетное спокойствие вновь рушится. Внезапная смерть новорожденного наследника погружает его мать Сатико, жену императора, в пучину отчаяния и скорби. Её невыносимая боль запускает сокрушительное проклятие: дворец содрогается от неестественных землетрясений, а служанки гибнут от удушения. Чтобы раскрыть Форму, Истину и Причину нового мононокэ, Аптекарю придется распутать кровавый клубок заговоров и погрузиться на 150 лет назад, в мрачную историю возникновения Ооку.

В «Железном котелке Жана» — дата премьеры и видео


Как и обещали, «Железный котелок Жана» раскалится до предела уже 5 июля. В трейлере звучит фрагмент песни Hien группы Genin wa Jibun ni Aru. Безумную кулинарную комедию готовит режиссер Эй АокиID: Вторжение», «Альдноа.Зеро»). Производством заведует студия TROYCAСемерка идолов», «Обгон!»).


Жан Акияма убежден, что кулинария — не искусство, а беспощадная война, где важна лишь победа. Воспитанный дедом, легендарным «повелитель кухни Поднебесной», 16-летний гений устраивается в престижный токийский ресторан китайской кухни «Гобантё Хантэн». Однако его агрессивный стиль идет вразрез с философией Кирико — внучки хозяина заведения, уверенной, что еда должна нести людям радость и тепло. Чтобы доказать свое превосходство, юноша вступает в жесткие гастрономические поединки с лучшими шеф-поварами страны. Главные роли озвучивают Кикуносукэ Тоя (Дэндзи из «Человека-бензопилы») и Икуми Хасэгава (Кадзухо Ханэяма из «МГА: Вне закона»).

Бонус: Кацухиро Отомо, создатель легендарного «Акиры», основал новую анимационную студию OVAL GEAR. Главная цель начинания — передать уникальный визуального стиль и авторское видения мастера следующему поколению для работы над новыми международными проектами. Первый уже запущен в работу, но подробности держат в секрете. Зато открыт набор персонала — дерзайте!

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».
Vladislav [XzedX] (Москва)   16.05.2026 - 12:21
Итак: читаем/изучаем/смотрим новостной аниме-дайджест этой недели. Все аниме-проекты из новостного аниме-дайджеста этой недели принял к сведению. [Как избежать наказания за... «многабукафф»... >>]... читать далее>>
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
