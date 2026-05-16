Евгения Глотова вернулась из Москвы к маме в мелодраме «Новенькая»

16 мая
2026 год

16 мая 2026
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Валерия Ибрагимова «Новенькая». Главные роли в мини-сериале исполнили Евгения Глотова, Валерий Лаппо и Елена Симонова, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

Евгения Глотова вернулась из Москвы к маме в мелодраме «Новенькая»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету застенчивая и скромная Настя живет в своем уютном мирке — маленькой московской квартирке. Но однажды ее спокойная жизнь рушится: мама Людмила Петровна, с которой они не общались больше десяти лет, попадает в больницу с инсультом. Главная героиня срывается в родной город, однако Людмила Петровна совсем не рада ее приезду. Несмотря на это, девушка полна решимости остаться, пока мать не поправится, и устраивается на работу в местный банк. Настя осваивается на новом месте, ухаживать за мамой берется медсестра Тамара. Но здоровье матери ухудшается — требуется срочная операция. Роман, директор банка, где теперь работает Настя, предлагает неожиданное решение. В процессе подготовки к операции между ними зарождаются чувства. Однако счастье длится недолго: девушка узнает, что у Романа есть невеста, а Тамара срывает операцию и подталкивает Настю покинуть город.

«Моя героиня — настоящий Епиходов из "Вишневого сада", человек — "22 несчастья". С ней постоянно случается что-то нелепое: неприятности буквально притягиваются к Насте, куда бы она ни пошла. Окружающие считают ее чудачкой, "не от мира сего". При этом Настя очень закрыта. Она боится людей, избегает близкого контакта, и друзей у нее, по сути, нет — только растения, которым она доверяет. У Насти ярко выражен "синдром спасателя": хотя спасать чаще всего приходится ее саму, она не может пройти мимо чужой беды. Ее единственный близкий человек — мама. И даже понимая, что изменить мать невозможно, Настя продолжает надеяться на лучшее, терпит обиды и остается рядом. Мы не выбираем своих родных. Но, как бы ни было сложно, так важно пытаться находить общий язык, прощать, любить и помогать друг другу. Потому что семья — это основа человека. И пока внутри нас живут незажившие раны, нанесенные самыми близкими, двигаться дальше становится невыносимо трудно», — рассказала Евгения Глотова.
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

