Евгения Глотова вернулась из Москвы к маме в мелодраме «Новенькая»

По сюжету застенчивая и скромная Настя живет в своем уютном мирке — маленькой московской квартирке. Но однажды ее спокойная жизнь рушится: мама Людмила Петровна, с которой они не общались больше десяти лет, попадает в больницу с инсультом. Главная героиня срывается в родной город, однако Людмила Петровна совсем не рада ее приезду. Несмотря на это, девушка полна решимости остаться, пока мать не поправится, и устраивается на работу в местный банк. Настя осваивается на новом месте, ухаживать за мамой берется медсестра Тамара. Но здоровье матери ухудшается — требуется срочная операция. Роман, директор банка, где теперь работает Настя, предлагает неожиданное решение. В процессе подготовки к операции между ними зарождаются чувства. Однако счастье длится недолго: девушка узнает, что у Романа есть невеста, а Тамара срывает операцию и подталкивает Настю покинуть город.
«Моя героиня — настоящий Епиходов из "Вишневого сада", человек — "22 несчастья". С ней постоянно случается что-то нелепое: неприятности буквально притягиваются к Насте, куда бы она ни пошла. Окружающие считают ее чудачкой, "не от мира сего". При этом Настя очень закрыта. Она боится людей, избегает близкого контакта, и друзей у нее, по сути, нет — только растения, которым она доверяет. У Насти ярко выражен "синдром спасателя": хотя спасать чаще всего приходится ее саму, она не может пройти мимо чужой беды. Ее единственный близкий человек — мама. И даже понимая, что изменить мать невозможно, Настя продолжает надеяться на лучшее, терпит обиды и остается рядом. Мы не выбираем своих родных. Но, как бы ни было сложно, так важно пытаться находить общий язык, прощать, любить и помогать друг другу. Потому что семья — это основа человека. И пока внутри нас живут незажившие раны, нанесенные самыми близкими, двигаться дальше становится невыносимо трудно», — рассказала Евгения Глотова.
