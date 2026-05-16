Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сэм Рэйми назначен режиссером ремейка «Магии»

16 мая
2026 год

Новости кино >>
16 мая 2026
Сэм Рэйми возьмется за постановку ремейка хоррора 1978 года «Магия», в котором солировал Энтони Хопкинс. Об этом официально сообщает Deadline.

Сэм Рэйми назначен режиссером ремейка «Магии»
фото: cine3.com

О планах режиссера стало известно четыре года назад. Продюсером ленты студии Lionsgate выступит Рой Ли. Сценарий написали Марк Свифт и Дамиэн Шэннон.

Оригинал Ричарда Аттенборо, основанный на одноименном романе Уильяма Голдмана, рассказывает про марионетку, которая постепенно захватывает власть над своим хозяином, фокусником-чревовещателем Корки, использующим ее на выступлениях. Она заставляет убивать людей. Но когда речь заходит об убийстве женщины (Энн-Маргрет), которую чревовещатель некогда любил и которая любит его по-прежнему, он предпочитает покончить с собой. Марионетка, внезапно охваченная страхом смерти, умирает вместе с ним. Голдман лично адаптировал свой роман для фильма Аттенборо, а музыку к нему написал Джерри Голдсмит. Компанию Хопкинсу и Энн-Маргрет составили Берджес Мередит и Эд Лаутер.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 16:48
Вот что нужно переделывать, сейчас куклу легко сделать ожившим существом. И смотреться будет на 10 балов. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Сэм Рэйми снимет ремейк хоррора «Магия»
Исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося сценариста Уильяма Голдмана
персоны
Ричард АттенбороУильям ГолдманДжерри ГолдсмитЭд ЛаутерРой ЛиБерджес МередитСэм РэймиЭнтони ХопкинсЭнн-Маргрет
фильмы
Магия

фотографии >>
Сэм Рэйми назначен режиссером ремейка «Магии» фотографии
«Магия»
«Магия»
«Магия»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

День рождения >>

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
все родившиеся 16 мая >>

Афиша кино >>

Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?