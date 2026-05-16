Сэм Рэйми назначен режиссером ремейка «Магии»

Сэм Рэйми
возьмется за постановку ремейка хоррора 1978 года «Магия
», в котором солировал Энтони Хопкинс
. Об этом официально сообщает Deadline
.
О планах режиссера стало известно четыре года назад. Продюсером ленты студии Lionsgate выступит Рой Ли
. Сценарий написали Марк Свифт и Дамиэн Шэннон.
Оригинал Ричарда Аттенборо
, основанный на одноименном романе Уильяма Голдмана
, рассказывает про марионетку, которая постепенно захватывает власть над своим хозяином, фокусником-чревовещателем Корки, использующим ее на выступлениях. Она заставляет убивать людей. Но когда речь заходит об убийстве женщины (Энн-Маргрет
), которую чревовещатель некогда любил и которая любит его по-прежнему, он предпочитает покончить с собой. Марионетка, внезапно охваченная страхом смерти, умирает вместе с ним. Голдман лично адаптировал свой роман для фильма Аттенборо, а музыку к нему написал Джерри Голдсмит
. Компанию Хопкинсу и Энн-Маргрет составили Берджес Мередит
и Эд Лаутер
.
