«Неудержимые» получат женскую версию

В Голливуде решили вернуться к идее женской версии боевика «Неудержимые». По информации THR, спин-оффом займутся студии Eclectic Pictures и Hollywood Ventures Group.

Слухи о фильме курсировали по сети в 2010-х годах. Над «Неудержимыми красавицами» (The Expendabelles) планировал работать режиссер Роберт Лукетич, а в актерском ансамбле многие мечтали увидеть таких звезд, как Сигурни Уивер, Камерон Диас, Мерил Стрип и Милла Йовович. По сюжету женщинам-агентам пришлось бы выдавать себя за проституток ради спасения ученого-ядерщика, взятого в заложники. Однако Сильвестр Сталлоне в конце концов отказался от этой затеи.

Новый фильм заявлен как предыстория. Действие приквела разворачивается в конце 1990-х, в разгар геополитической нестабильности.

Первый фильм популярной экшн-серии увидел свет в 2010-м, еще три — в 2012-м, 2014-м и 2022-м. В съемках приняли участие герои боевиков, среди которых Джейсон Стэйтем, Джет Ли, Дольф Лундгрен, Микки Рурк, Чак Норрис, Жан-Клод Ван Дамм, Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер, Уэсли Снайпс, Антонио Бандерас, Рэнди Кутюр и другие.
