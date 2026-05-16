«Неудержимые» получат женскую версию

В Голливуде решили вернуться к идее женской версии боевика «Неудержимые
». По информации THR
, спин-оффом займутся студии Eclectic Pictures и Hollywood Ventures Group.
Слухи о фильме курсировали по сети в 2010-х годах. Над «Неудержимыми красавицами» (The Expendabelles) планировал работать режиссер Роберт Лукетич
, а в актерском ансамбле многие мечтали увидеть таких звезд, как Сигурни Уивер
, Камерон Диас
, Мерил Стрип
и Милла Йовович
. По сюжету женщинам-агентам пришлось бы выдавать себя за проституток ради спасения ученого-ядерщика, взятого в заложники. Однако Сильвестр Сталлоне
в конце концов отказался от этой затеи.
Новый фильм заявлен как предыстория. Действие приквела разворачивается в конце 1990-х, в разгар геополитической нестабильности.
Первый фильм популярной экшн-серии увидел свет в 2010-м, еще три — в 2012-м, 2014-м и 2022-м. В съемках приняли участие герои боевиков, среди которых Джейсон Стэйтем
, Джет Ли
, Дольф Лундгрен
, Микки Рурк
, Чак Норрис
, Жан-Клод Ван Дамм
, Брюс Уиллис
, Арнольд Шварценеггер
, Уэсли Снайпс
, Антонио Бандерас
, Рэнди Кутюр
и другие.
