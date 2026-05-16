Дэйкр Монтгомери составит компанию Донни Йену в спин-оффе «Джона Уика»

16 мая
2026 год

16 мая 2026
Звезда «Очень странных дел» Дэйкр Монтгомери и певица Рина Саваяма сыграют в спин-оффе «Джона Уика», уверяет Deadline.


«Каин» продолжит историю слепого киллера, с которым герой Киану Ривза пересекся в четвертой части. Донни Йен не только вернется к титульному образу, но и займет режиссерское кресло картины. Саваяма вновь предстанет в качестве Акиры, а о роли Монтгомери пока информации нет.

Создатель киносерии Чад Стахелски взял на себя продюсирование «Каина». За прокат отвечает Lionsgate, релиз намечен на 2027 год.
Донни Йен, Дэйкр Монтгомери, Киану Ривз, Чад Стахелски
Джон Уик, Джон Уик 4, Очень странные дела

"Джон Уик 4" (2023)
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
