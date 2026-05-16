Дэйкр Монтгомери составит компанию Донни Йену в спин-оффе «Джона Уика»

Звезда «Очень странных дел
» Дэйкр Монтгомери
и певица Рина Саваяма сыграют в спин-оффе «Джона Уика
», уверяет Deadline
.
«Каин» продолжит историю слепого киллера, с которым герой Киану Ривза
пересекся в четвертой части
. Донни Йен
не только вернется к титульному образу, но и займет режиссерское кресло картины. Саваяма вновь предстанет в качестве Акиры, а о роли Монтгомери пока информации нет.
Создатель киносерии Чад Стахелски
взял на себя продюсирование «Каина». За прокат отвечает Lionsgate, релиз намечен на 2027 год.
