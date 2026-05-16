Якутский режиссер Степан Бурнашев снимет в Японии драму «Почти там»

16 мая 2026
Cloud11 Studios, Les films du Sillon и Saidam Baryl Ltd объединились для работы над новым полнометражным фильмом якутского режиссера Степана Бурнашева «Почти там» (Almost There). Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках кинорынка Marche du Film в Каннах, уточняет THR.

Японские, французские и якутские продюсеры объединились вокруг камерного роуд-муви, ориентированного на международную артхаусную аудиторию. Проект находится на стадии разработки: сценарий уже завершен, а производство запланировано на 2027 год.

Действие разворачивается в Японии. История рассказывает о неожиданной встрече японца и мужчины из Республики Саха, которые, несмотря на совершенно разное происхождение, оказываются в схожем эмоциональном состоянии. Оба не могут отпустить свое прошлое и отправляются в место, где надеются наконец встретиться с ним лицом к лицу. Случайная встреча постепенно превращается в совместное путешествие: эмоциональная дистанция между героями начинает исчезать, уступая место всё более глубокой человеческой связи. По словам Бурнашева, картина представляет собой исследование мужской уязвимости, внутреннего конфликта и того, что чаще всего остается невысказанным.

«Это сдержанная, но при этом эмоционально напряженная мужская драма. Это история о двух мужчинах, которые на первый взгляд кажутся совершенно разными, но каждый из них носит в себе то, чему так и не научился по-настоящему давать выход. По мере их пути они начинают понимать друг друга на глубоко человеческом уровне — возникает связь, преодолевающая границы и придающая фильму универсальное звучание. Один скрывается за движением, уверенностью и привычкой всегда идти вперёд, тогда как другой живет в тишине, нерешительности и под тяжестью неразрешенных переживаний. Меня интересовала не только дорога, пролегающая между ними, но и та эмоциональная дистанция, которую они постепенно начинают преодолевать. Мне хотелось создать нечто сдержанное, человечное и точное — фильм, построенный на едва уловимых движениях, невысказанных чувствах и том моменте, когда люди постепенно начинают впускать друг друга в свой внутренний мир», — отмечает режиссер.
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

что почитать?