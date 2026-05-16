Якутский режиссер Степан Бурнашев снимет в Японии драму «Почти там»

Cloud11 Studios, Les films du Sillon и Saidam Baryl Ltd объединились для работы над новым полнометражным фильмом якутского режиссера Степана Бурнашева «Почти там» (Almost There). Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках кинорынка Marche du Film в Каннах, уточняет THR.
Японские, французские и якутские продюсеры объединились вокруг камерного роуд-муви, ориентированного на международную артхаусную аудиторию. Проект находится на стадии разработки: сценарий уже завершен, а производство запланировано на 2027 год.
фото: пресс-служба фильма
Действие разворачивается в Японии. История рассказывает о неожиданной встрече японца и мужчины из Республики Саха, которые, несмотря на совершенно разное происхождение, оказываются в схожем эмоциональном состоянии. Оба не могут отпустить свое прошлое и отправляются в место, где надеются наконец встретиться с ним лицом к лицу. Случайная встреча постепенно превращается в совместное путешествие: эмоциональная дистанция между героями начинает исчезать, уступая место всё более глубокой человеческой связи. По словам Бурнашева, картина представляет собой исследование мужской уязвимости, внутреннего конфликта и того, что чаще всего остается невысказанным.
«Это сдержанная, но при этом эмоционально напряженная мужская драма. Это история о двух мужчинах, которые на первый взгляд кажутся совершенно разными, но каждый из них носит в себе то, чему так и не научился по-настоящему давать выход. По мере их пути они начинают понимать друг друга на глубоко человеческом уровне — возникает связь, преодолевающая границы и придающая фильму универсальное звучание. Один скрывается за движением, уверенностью и привычкой всегда идти вперёд, тогда как другой живет в тишине, нерешительности и под тяжестью неразрешенных переживаний. Меня интересовала не только дорога, пролегающая между ними, но и та эмоциональная дистанция, которую они постепенно начинают преодолевать. Мне хотелось создать нечто сдержанное, человечное и точное — фильм, построенный на едва уловимых движениях, невысказанных чувствах и том моменте, когда люди постепенно начинают впускать друг друга в свой внутренний мир», — отмечает режиссер.
