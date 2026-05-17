Игры/кино: Аарон Пол в «Фоллауте», съемки сиквела «Майнкрафт в кино» и отмена ММО по «Властелину колец»

Продолжаем знакомить вас с новостями экранизаций игр и игроизаций. За прошедшую неделю появились подробности об актерском составе сериала по Fallout
, съемках сиквела фэнтези «Майнкрафт в кино
» и кассовых сборах второго «Мортача
».
Игры в кино
Аарон Пол
получил роль в третьем сезоне сериала «Фоллаут
», уверяет Deadline
.
Для актера это уже не первое сотрудничество с создателями шоу Джонатаном Ноланом
и Лизой Джой
— его можно увидеть в «Мире Дикого Запада
». Не новичок он и в игровой индустрии. В 2014 году на экраны вышла спортивная лента «Need for Speed: Жажда скорости
» с ним в главной роли, основанная на популярной гоночной серии. А осенью 2025-го свет увидело интерактивное приключение Dispatch
, в котором Пол подарил свой голос Мехамену, ставшему диспетчером в агентстве супергероев, где бывшие суперзлодеи ищут искупления.
Стартовали съемки продолжения картины «Майнкрафт в кино». Фотографией со съемочной площадки поделилась
в своих социальных сетях Кирстен Данст
, исполняющая роль Алекс. На снимке, лаконично подписанном «Началось...»
, запечатлены стулья с именами персонажей Джека Блэка
и самой Данст.
Во второй части к своим ролям также вернутся Джейсон Момоа
, Дженнифер Кулидж
и Дэниель Брукс
. Режиссерское кресло продолжения вновь займет Джаред Хесс
. Сиквел выйдет в мировой прокат 23 июля 2027 года.
«Мортал Комбат 2». Тизер на английском языке
А тем временем «Мортал Комбат 2
» с Карлом Урбаном
в образе Джонни Кейджа заработал за первый уик-энд 63 млн долларов в мире. Однако, ленте не удалось обойтись комедию «Дьявол носит Prada 2
», собравшую за вторую неделю проката $118,8 млн, уточняет Variety
.
По данным Box Office Mojo
, боевик с 80-миллионным бюджетом собрал 79 миллионов долларов. Что касается сиквела популярного фильма
20-летней давности, то на его счету уже $433,2 млн.
Кино в играх
В продажу поступила стратегия Battlestar Galactica: Scattered Hopes
, созданная компанией Alt Shift по вселенной сериала «Звездный крейсер "Галактика"
». Это тактический roguelite-симулятор управления флотом с высокой реиграбельностью, процедурной генерацией сюжета и космическими сражениями в реальном времени.
У игроков появился шанс командовать флотилией беглецов, преследуемых сайлонами. Можно отправлять экспедиции за ресурсами, распределять припасы и персонал для разрешения экстренных ситуаций, модернизировать корабли и обучать членов экипажа. Рейтинг у игры очень положительный.
Amazon отказался от разработки многопользовательской RPG по мотивам «Властелина колец
». Об этом глава игрового подразделения корпорации Джефф Граттис рассказал порталу Eurogamer
. О «приключении в открытом мире»
совместного производства Amazon и Embracer Group было известно с весны 2023-го. Но осенью 2025-го в корпорации прошла волна массовых увольнений, из-за чего работа над играми класса AAA была приостановлена. А MMO The Lord of the Rings, над которой работала всего пара человек, и вовсе пошла под нож.
По словам Граттиса, «творческая команда продолжает изучать захватывающий новый игровой опыт, который бы отдавал должное миру Толкина. Мы тесно сотрудничаем с Middle-earth и все еще полны энтузиазма в отношении франшизы».
Похоже, что в офисах Amazon все-таки что-то создают по классической фэнтези-вселенной. Возможно, это боевик от третьего лица от студии Crystal Dynamics, но это не точно.
Черно-белый ретрошутер Mouse: P.I. For Hire
от польской студии Fumi Games, вдохновленный классическим образом Микки Мауса, заработал $21,4 млн, тем самым покрыв все затраты на финансирование и маркетинг игры. При этом за первые четыре дня было продано 360 тысяч копий, а суммарные продажи на всех целевых платформах составили более 730 тысяч. Об этом рассказала
своим инвесторам компания PlaySide, выступающая издательством игры.
«Частный детектив Маус» повествует о герое войны Джеке Пеппере (Трой Бейкер
), работающем детективом в городе, где опасность может поджидать даже в мышиной норе. Простое дело о пропавшем человеке стремительно превращается в запутанную сеть интриг, где на повестке — коррупция, похищения и убийства.
Появились подробности о грядущей РПГ Star Wars: Fate of the Old Republic
по вселенной «Звездных войн
». По информации Bloomberg
, геймерам не стоит опасаться, что игра будет рассчитана на сотни часов. Наоборот, канадская студия Arcanaut сосредоточила свое внимание на нелинейности и уникальности повторных прохождений.
«Если я жду игру, а потом узнаю, что она на 200 часов — даже если не стремлюсь ее завершить, — то задумываюсь, смогу ли выбраться из первого акта за 20 часов. Многие игроки хотят проходить игры до конца», —
говорит глава студии Кейси Хадсон. Он также заверил собеседника, что в его новом творении не будет генеративного ИИ.
Свежие трейлеры
В сети появился анонсирующий трейлер интерактивного фантастического хоррор-приключения Directive 8020
с Лашаной Линч
в роли астронавта-первопроходца по имени Янг. По сюжету новой части антологии The Dark Pictures Anthology Земля умирает, и времени у человечества осталось немного. Тау Кита, что в 12 световых годах от дома, сулит призрачную надежду. Но когда корабль-колония «Кассиопея» терпит крушение, выясняется, что члены экипажа здесь не одни. Команду преследует инопланетное существо, способное принимать облик человека. Создатели игры вдохновлялись такими картинами, как «Нечто
», «Чужой
», «Сквозь горизонт
», «Пандорум
», «Прометей
» и «Спутник
» (!). Directive 8020 уже доступна в Steam.
Напоследок предлагаем вашему вниманию атмосферный рекламный ролик парфюма, придуманного чешским брендом Kintsugi Perfumes в коллаборации с игровой студией Warhorse. В ролике можно увидеть британского актера Люка Дэйла, сыгравшего Яна Птачека в средневековой РПГ-дилогии Kingdom Come: Deliverance
.
обсуждение >>