София Коппола, Питер снова FM и настоящая история Джексона: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Мульт в кино. Выпуск 195: Билеты в лето»
16 мая кинокомпания «Вольга» выпустила на больших экранах новый выпуск киножурнала. Кеша
изобрёл суперудалялку, Хозяин кухни помогает Майе
спасти урожай яблок, а Сказочный патруль
отправился в Праздничное княжество. Также в выпуске зрителей ждут новые серии «Горошка и компании
», «Цветняшек
» и «Мини-мишек
». Сеанс, как обычно, длится комфортные для ребенка 45 минут.
«Цветняшки! Мультишкола»
«Космическая Машка»
Компания «Наше кино» опубликовала трейлер доброй, захватывающей комедии. 11-летняя Маша выросла с отцом-космонавтом на космодроме и понятия не имеет, как живут её сверстники. Чтобы найти друзей и адаптироваться к земной жизни, девочка отправляется в обычную петербургскую школу. Главные роли в картине исполнили Татьяна Догилева
, Михаил Тройник
, Константин Плотников
и Азарелль Сенлис Ляфёй
.
«Мира» с Татьяной Догилевой
«Фейерверки днём»
В сети появился трейлер драмы Нины Воловой
с Александром Робаком
и Олесей Судзиловской
в главных ролях. По сюжету китайский предприниматель Вэйхонг приезжает в Россию взыскать долг с бизнес-партнёра Виктора, но попытка забрать его дом в счёт оплаты сталкивается с отчаянным сопротивлением трёх взрослых дочерей бизнесмена, из-за чего семейный конфликт разрастается до катастрофических последствий.
«Питер FM»
К 20-летию фильма Оксаны Бычковой
дистрибьюторская компания К24 снова возвращает в летний прокат культовую лирическую комедию с Евгением Цыгановым
и Екатериной Федуловой
. Питерский диджей Маша и архитектор Максим, каждый из которых сомневается в своём жизненном выборе, случайно встречаются, когда он находит её потерянный телефон, и эта находка может изменить их судьбы.
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
«Дни Сакамото»
Кинопрокатная компания «Уорлд Пикчерз» показала трейлер игровую экранизацию популярной экшен-манги. Таро Сакамото — примерный муж, толстячок и владелец магазина. Но когда-то он был профессиональным киллером. Прошлая жизнь снова напоминает о себе, и теперь Таро придется применить все свои навыки, чтобы защитить свою семью. Главные роли исполнили Рэн Мэгуро
, участник популярной группы Snow Man, и Фумия Такахаси
.
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Зверолюция»
Кинопрокатная компания «Вольга» представила дублированный трейлер испанской анимационной комедии о дружбе, взрослении и человечности. После поедания инопланетных ягод девочка Зоуи получает звериные способности, а её питомцы обретают разум. Теперь героине предстоит сплотить свою пушистую команду, чтобы остановить аномальную эволюцию и спасти мир. Режиссёром выступил Хулио Сото Гурпиде
(«Подводная эра
»).
«Зловещие мертвецы: Пекло»
Кинопрокатная компания «Вольга» презентовала трейлер новой части легендарной франшизы. Среди создателей ленты — Сэм Рейми
и Роберт Таперт
. В центре сюжета — переживающая личную трагедию женщина, которая приезжает к родственникам, надеясь начать новую жизнь. Однако семейное воссоединение превращается в кошмар после появления древнего Некрономикона — зловещей «Книги Мёртвых», пробуждающей демонические силы.
«Майкл Джексон и его история»
В онлайн-кинотеатре «Амедиатека» вышел документальный проект о жизни короля поп-музыки
, навсегда изменившего жанр. От ранних выступлений и первых рекордов до мировых туров и культовых клипов: сериал показывает путь человека, чьё влияние вышло далеко за пределы сцены, а успех шёл рука об руку со скандалами, связанными с насилием и шокирующими пристрастиями.
«Омен. Обличье зла»
Кинокомпания «Наше кино» поделилась официальным тизер-трейлером к испанскому мистическому хоррору с Белен Руэда
(«Тело
») в главной роли. Переехав в уединённый дом после развода, Алисия узнаёт о его связи с чередой трагедий, которые преследуют жильцов из поколения в поколение, и загадочным синим платьем, и теперь ей предстоит раскрыть тёмные тайны жилища, чтобы спасти себя и дочь.
«Марк глазами Софии»
В сети состоялась премьера трейлера документального фильма Софии Копполы
. Это неформальный портрет Марка Джейкобса — одного из ключевых американских дизайнеров современности, прошедшего путь от гранжевой революции до работы в Louis Vuitton и собственного бренда. Режиссёр превращает закулисье показа весна–лето-2024, архивные съемки Нью‑Йорка 1970–90‑х и доверительные разговоры в фильм‑эссе о дружбе, вдохновении и моде как способе смотреть на мир.
«Мятеж»
Вышел русскоязычный трейлер боевика Жана-Франсуа Рише
(«Видок: Охотник на призраков
») с Джейсоном Стэйтемом
в главной роли. Коул Рид, некогда служивший в спецназе и полиции, теперь трудится в частной охране. Когда неизвестные убивают его босса-миллиардера, Рид становится главным подозреваемым. Ему приходится бежать от закона, но он решает выследить преступников и взять правосудие в свои руки.
«Курочка. Пух и прах»
Смелый и остроумный комедийный триллер Дьёрдя Пальфи
обзавёлся трейлером. Совершив решительный побег с птицефермы, курица породы леггорн находит убежище возле деревенской таверны. Здесь она узнает, что такое любовь, столкнётся с жёсткой иерархией двора и будет бороться за свои яйца. Премьера состоялась на кинофестивале в Торонто, где фильм получил почётное упоминание жюри.
«Оно. Ночной кошмар»
Кинокомпания «Экспонента Фильм» порадовала трейлером мистического хоррора от продюсера Леонардо ДиКаприо
. Когда детские кошмары Сары начинают прорываться в реальность и угрожать её сыну, ей приходится погрузиться в ночные видения, чтобы разгадать жуткую тайну прошлого и спасти ребёнка. Главные роли исполнили Хейден Панеттьер
, Джастин Чатуин
и Миша Бартон
.
«Звёздный сигнал»
Кинокомпания «Арна Медиа» анонсировала цифровую премьеру научно-фантастического триллера с Джошем Хатчерсоном
, Изабель Фурман
, Дэвидом Тьюлисом
и Деннисом Куэйдом
. Получив доступ к секретной технологии связи с внеземным разумом, IT-специалистка Анника узнаёт, что человечество слишком примитивно для понимания сигналов инопланетян, и её попытка ответить на них ставит под угрозу выживание всей планеты.
«День рождения»
Стал доступен локализованный трейлер драмы, основанной на одноимённом романе Паноса Карнезиса. Во время роскошной вечеринки по случаю дня рождения дочери миллиардера гости торжества пытаются решить свои проблемы за его счёт. Но и у именинницы, и у её отца свои планы на этот праздник. Ведущие роли в фильме сыграли Уиллем Дефо
, Виктория Кармен Сонне
, Джо Коул
и Эмма Суарес
.
