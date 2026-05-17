Продолжение скетчкома «СашаТаня» выйдет 25 мая

17 мая
2026 год

17 мая 2026
Продолжение скетчкома «СашаТаня» о семье Сергеевых выйдет в эфире ТНТ 25 мая. За производство проекта отвечает кинокомпания NORM PRODUCTION. В главных ролях по-прежнему Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян, а также Лариса Баранова, Шамиль Мухамедов, Андрей Свиридов, Александра Велескевич, Алина Ланина и другие, уточняет пресс-служба телеканала.

Продолжение скетчкома «СашаТаня» выйдет 25 мая
фото: пресс-служба ТНТ

«Каждый раз, когда возвращаюсь к роли Тани, я словно возвращаюсь домой, к людям, которых давно знаю и люблю. В новом сезоне ей, конечно, непросто: дети, работа, постоянная суета, и при этом нужно как-то удерживать баланс. Но мне в ней это и нравится — она может устать, сорваться, где-то схитрить, но всё равно остаётся очень настоящей, доброй, искренней и заботливой. Мне кажется, в новых сериях нашего сериала многие узнают себя — и в смешных моментах, и в тех, где уже не до смеха, но всё равно находишь силы смеяться и идти дальше», — отмечает Валентина Рубцова.

Привычная жизнь Сергеевых окончательно выходит из-под контроля, и тем смешнее становятся попытки эту жизнь упорядочить. Саша и Таня продолжают разбираться с родительством в режиме «на максималках»: Алёша взрослеет, спорит и ищет себя — то на футбольном поле, то в совсем неожиданных увлечениях, — а родители пробуют влиять на него самыми изобретательными и не всегда честными способами. Параллельно взрослые проблемы только множатся: ремонт, кредиты, работа и постоянная нехватка времени превращаются в череду недоразумений. Саша всё чаще оказывается заложником собственных импровизаций — будь то попытка помочь друзьям, разобраться с работой или скрыть очередную неловкую ситуацию.
Жизнь друзей тоже не даёт передышки: Миша и Лиля сталкиваются с бытовыми и финансовыми сюрпризами после покупки квартиры, а Гена и Зубова, готовясь к свадьбе, проверяют свои отношения на прочность — и не раз оказываются на грани катастрофы из-за недопонимания, ревности и чужих советов.

«В новом сезоне мы сознательно довели привычную жизнь Сергеевых до точки лёгкого хаоса — когда любая попытка всё контролировать оборачивается ещё более смешной катастрофой. Нам было важно показать, что в этой гонке за “идеальностью” герои остаются живыми, настоящими и близкими зрителю: они ошибаются, выкручиваются, иногда хитрят, но в итоге продолжают держаться друг за друга — и именно в этом, как нам кажется, и есть сердце нашего проекта», — говорит шоураннеры и продюсеры сериала Максим Шкаликов и Алексей Иванов.

«СашаТаня». 10 сезон. ТВ-ролик №5


Новые серии выстраиваются в цепочку абсурдных, но узнаваемых ситуаций: здесь и маленькая ложь, которая перерастает в большую проблему, и желание сделать «как лучше», которое оборачивается хаосом, и попытки быть идеальными — родителями, друзьями или партнёрами — которые порой дают сбой. Но именно в этих сбоях и проявляется главное: Сергеевы и их близкие продолжают держаться друг за друга, даже когда всё идёт не по плану.
обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   17.05.2026 - 13:53
Грустно.))) С 2008 года играть одно и тоже.)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
ТНТ
Лариса Баранова (II)Александра ВелескевичАндрей ГайдулянАлексей Иванов (VII)Алина ЛанинаШамиль МухамедовВалентина РубцоваАндрей СвиридовМаксим Шкаликов
СашаТаня

Скорбим

Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.

