Продолжение скетчкома «СашаТаня» выйдет 25 мая

«Каждый раз, когда возвращаюсь к роли Тани, я словно возвращаюсь домой, к людям, которых давно знаю и люблю. В новом сезоне ей, конечно, непросто: дети, работа, постоянная суета, и при этом нужно как-то удерживать баланс. Но мне в ней это и нравится — она может устать, сорваться, где-то схитрить, но всё равно остаётся очень настоящей, доброй, искренней и заботливой. Мне кажется, в новых сериях нашего сериала многие узнают себя — и в смешных моментах, и в тех, где уже не до смеха, но всё равно находишь силы смеяться и идти дальше», — отмечает Валентина Рубцова.
Привычная жизнь Сергеевых окончательно выходит из-под контроля, и тем смешнее становятся попытки эту жизнь упорядочить. Саша и Таня продолжают разбираться с родительством в режиме «на максималках»: Алёша взрослеет, спорит и ищет себя — то на футбольном поле, то в совсем неожиданных увлечениях, — а родители пробуют влиять на него самыми изобретательными и не всегда честными способами. Параллельно взрослые проблемы только множатся: ремонт, кредиты, работа и постоянная нехватка времени превращаются в череду недоразумений. Саша всё чаще оказывается заложником собственных импровизаций — будь то попытка помочь друзьям, разобраться с работой или скрыть очередную неловкую ситуацию.
Жизнь друзей тоже не даёт передышки: Миша и Лиля сталкиваются с бытовыми и финансовыми сюрпризами после покупки квартиры, а Гена и Зубова, готовясь к свадьбе, проверяют свои отношения на прочность — и не раз оказываются на грани катастрофы из-за недопонимания, ревности и чужих советов.
«В новом сезоне мы сознательно довели привычную жизнь Сергеевых до точки лёгкого хаоса — когда любая попытка всё контролировать оборачивается ещё более смешной катастрофой. Нам было важно показать, что в этой гонке за “идеальностью” герои остаются живыми, настоящими и близкими зрителю: они ошибаются, выкручиваются, иногда хитрят, но в итоге продолжают держаться друг за друга — и именно в этом, как нам кажется, и есть сердце нашего проекта», — говорит шоураннеры и продюсеры сериала Максим Шкаликов и Алексей Иванов.
«СашаТаня». 10 сезон. ТВ-ролик №5
Новые серии выстраиваются в цепочку абсурдных, но узнаваемых ситуаций: здесь и маленькая ложь, которая перерастает в большую проблему, и желание сделать «как лучше», которое оборачивается хаосом, и попытки быть идеальными — родителями, друзьями или партнёрами — которые порой дают сбой. Но именно в этих сбоях и проявляется главное: Сергеевы и их близкие продолжают держаться друг за друга, даже когда всё идёт не по плану.
