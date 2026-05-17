Обри Плаза, Адам Драйвер и Ванесса Кирби снимутся в новом фильме режиссера «Манчестера у моря»

Спустя десять лет оскароносный режиссер «Манчестера у моря
» Кеннет Лонерган
возвращается в кино. В его новом фильме снимутся Обри Плаза
, Адам Драйвер
, Ванесса Кирби
и Мэттью Бродерик
, сообщает Variety.
Картину Tomorrow Is a Drag
режиссер поставит по собственному сценарию. Детали сюжета пока не раскрывают. Съемки должны начаться осенью в Нью-Йорке.
Это будет первая режиссёрская работа Лонергана после фильма «Манчестер у моря», получившего премию «Оскар» за лучшую мужскую роль Кейси Аффлека
и за лучший оригинальный сценарий.
