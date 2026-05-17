Обри Плаза, Адам Драйвер и Ванесса Кирби снимутся в новом фильме режиссера «Манчестера у моря»

17 мая
2026 год

17 мая 2026
Спустя десять лет оскароносный режиссер «Манчестера у моря» Кеннет Лонерган возвращается в кино. В его новом фильме снимутся Обри Плаза, Адам Драйвер, Ванесса Кирби и Мэттью Бродерик, сообщает Variety.

фото: Variety

Картину Tomorrow Is a Drag режиссер поставит по собственному сценарию. Детали сюжета пока не раскрывают. Съемки должны начаться осенью в Нью-Йорке.

Это будет первая режиссёрская работа Лонергана после фильма «Манчестер у моря», получившего премию «Оскар» за лучшую мужскую роль Кейси Аффлека и за лучший оригинальный сценарий.
№ 1
Киноман1985   17.05.2026 - 13:49
Новая работа называется "Манчестер у моря - 2" . За очередными оскарами. читать далее>>
Скорбим

Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.

