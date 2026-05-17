Софья Зайка и Екатерина Копанова возьмутся за новые расследования

По сюжету, талантливый лингвист Даниил Талич (Виктор Михайлов), переехавший из Москвы в тихий заштатный Всеславск, ведёт в городской библиотеке занятия для проблемной молодежи. Одного из его подопечных, Алексея Попова, находят мертвым в собственном доме. Старшему следователю Гликерии Давыдовой (Софья Зайка), подруге Талича, предстоит разобраться, скончался Попов в результате несчастного случая или же это дело рук бывших дружков покойного. Собственное расследование приводит Талича в местный поэтический клуб. Но состоящие в нём поэты далеко не так безобидны, как может показаться.
«Я очень люблю своего персонажа, следователя Гликерию, за четыре года съемок, мы с ней уже так "сроднились". Хотя, когда меня еще только пригласили на пробы, мне казалось, что это совсем не моя роль. А как оказалось, очень даже моя! Я полюбила за это время всю нашу историю и персонажей. За это большое спасибо сценаристам, которые придумали этот проект. И я очень благодарна его создателям за то, что они взяли меня на главную роль. Изначально для меня многое было в новинку: мой первый детектив, да еще и героиня – капитан полиции, столько всего нового я об этой профессии узнала. Хотя, если посмотреть на мое детство, то я росла на детективных сериала: с нетерпением ждала каждую новую серию "Каменской" и "Улиц разбитых фонарей"», — говорит Софья Зайка.
«Сериал "Чувство правды" близок зрителям, потому что он про людей. Он про человеческие отношения, про то, как люди совмещают свою личную жизнь и работу, как они общаются на службе – словом, про обычных людей, про женщин, которые стараются совмещать работу и воспитание детей. Как например, это происходит у моей героини. И у нее это хорошо получается. Этот сериал – наш первый совместный проект с моим партнером Алексеем Макаровым. И вот уже пятый сезон! Скажу, что мне очень комфортно сниматься вместе с Алексеем. Он профессионал и прилежно работает на площадке, учит текст. И мне кажется, на этом проекте отлично сработал кастинг-директор. Зрители действительно любят наших героев, им искренне интересно наблюдать за взаимоотношениями персонажей», — рассказывает Екатерина Копанова.
Сначала главным героям предстоит понять, кто убил мелкого коммерсанта Манохина. Пистолет брошен на месте преступления – в бане. Остается выяснить: кто это сделал. Подозреваемых несколько. И, как всегда, версии Олега Юрченко (Алексей Макаров) и Наташи Ласточкиной (Екатерина Копанова) кардинально расходятся. Дело осложняется ещё и тем, что среди свидетелей — бывшая жена Юрченко, которая вызывает в душе матерого опера бурю эмоций. Затем Ласточкина берётся за раскрытие убийства пенсионерки, которая подрабатывала перепродажей вещей на местной барахолке. Тело женщины было найдено в подъезде пятиэтажки. Казалось бы, кому она могла перейти дорогу? Но выясняется, что очень многим. Разбираться с этим запутанным делом Наташе приходится на фоне перемен в личной жизни, да таких, что на работе сосредоточиться совсем не просто.
