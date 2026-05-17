Нео-нуар «Навар» представили международным дистрибьюторам на Каннском кинорынке

17 мая
17 мая 2026
Во время 79-го Международного Каннского кинофестиваля на кинорынке Marché du Film российский фильм «Навар» (Gravy) был представлен международным байерам, сейлз- и дистрибьюторским компаниям для дальнейшего продвижения на мировом фестивальном и кинопрокатном рынке, сообщает пресс-служба проекта.

фото: пресс-служба проекта

В российский прокат «Навар» выйдет в ноябре 2026 года, дистрибьютором картины выступит компания «Леона». «Навар» описывают как криминальный нео-нуарный триллер в духе фильмов «Драйв» Николаса Виндинга Рефна и «Бумер» Петра Буслова. Главные роли в фильме исполнили Илларион Маров, Елизавета Базыкина, Евгений Сидихин, Анна Кротова, Геннадий Блинов и другие.

В центре сюжета — Шуст, мелкий вор и мошенник, чья жизнь меняется после встречи с бывшим чемпионом СССР по толканию ядра и его дочерью. Однако прошлое не отпускает главного героя, и он вовлекается в новое преступление, которое изменит его жизнь. Ошибки приводят к роковым последствиям, после которых бежать бессмысленно. Единственный выход — искупление, какой бы высокой ни была цена.

Фильм объединяет эстетику нео-нуара с атмосферой Петербурга и Бурятии, исследуя тему вины, выбора и неизбежности расплаты. Продюсерами картины выступили Тамара Богданова, Макар Кожухов, Антон Карпушкин. Автором и режиссером фильма стал выпускник МШНК, дебютант Артур Григорьев.

фото: пресс-служба проекта

Показ посетили представители международных дистрибьюторских и сейлз-компаний, включая REEL SUSPECTS, P.F.A. Films, Premiere Entertainment и House of Film.

Кинокомпания KINOKULT также представила на Marché du Film линейку кинопроектов совместно с кинокомпанией «Леона»: хоррор «Нишкината. Проклятие» режиссера Ангелины Никоновой, а также с компанией KISA FILMS фильмы режиссера и призера короткого метра Cinéfondacion Игоря Поплаухина «Сеанс» и «Пиксельный лес».
что почитать?