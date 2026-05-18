На «Ленфильме» расскажут историю первых кинопоказов

На «Ленфильме» 20 мая состоится презентация книги Алексея Дунаевского и Вячеслава Кокина «Первые киносеансы. Франция – Россия», в котором рассказывается история первых кинопоказов, сообщает пресс-служба студии. Первый публичный киносеанс в России состоялся 130 лет 4 мая, то есть 16 мая по новому стилю.
Вечером этого дня, в антракте между вторым и третьим актами водевиля «Альфред-паша в Париже» были показаны фильмы братьев Люмьер «Прибытие поезда», «Кормление ребенка», «Разрушение стены» и другие. Так, российская публика познакомилась с кинематографом.
Доподлинно известно, что до середины 1920-х годов на Каменноостровском проспекте – нынешнем месте расположения киностудии «Ленфильм» — работало популярное увеселительное заведение «Аквариум». Сад и театр под названием «Аквариум» были основаны купцом 1-й гильдии Георгием Александровым, который решил создать в России подобие лондонского театра и сада с таким же названием, где устраивались бы концерты, выставки, театральные представления. Для этого в середине XIX века он приобрел участок земли на Петербургской стороне, где в мае 1886 года открыл сад и ресторан «Аквариум». В конце XIX века к зданию ресторана пристроили помещение театра, рассчитанное на 2,5 тысячи человек, который сначала называли Театром Александрова, а затем нарекли «Аквариумом». В начале XX века перед «Аквариумом» по проекту архитектора Ивана Петрова возвели ограду, входной портал в виде полуротонды и открытую сцену. В 1904 году по проекту знаменитого архитектора Павла Мульханова на территории двора было построено здание Петербургского центрального рынка (ныне Пятый павильон). В 1905-1906 годах были сооружены два доходных дома – №10 и 12. Близ рынка тот же Мульханов выстроил часовню Иверской Божией Матери, в которой позднее отпевали основателя «Аквариума» Георгия Александрова. Эта часовня была закрыта в 1923 году и сейчас на ее месте пустырь.
В 1912 году в «Аквариуме» устроили «Дворец льда» с первым в России искусственным ледяным катком. После революции помещения «Аквариума» были переданы кинофабрике «Севзапкино» для организации кинопроизводственного городка. В 1956 году в глубине сада Георгий Петров возвел здание для
библиотеки, кинозала и кафе, выполненное в стиле классицизма с колонным портиком и треугольным фронтоном. В 1960-е годы «ротонду» и ограду, выходившие на Кировский проспект (ныне Каменноостровский), разобрали. Именно в театре «Аквариум» был устроен первый киносеанс в России, тут же, в саду, состоялся первый экспериментальный показ звукового кино – это фрагмент оперы Рубинштейна «Демон». Все знаменитости того времени, посещая Петербург, считали за честь выступить или побывать в заведении купца Александрова. В театре выступали Шаляпин, Утесов, а в ресторане нередко бывали банкиры, политики, сановники. За четыре десятилетия своей истории детище Александрова повидало многое, став приютом для оперы и оперетты, сольных выступлений певцов и шансонье, колыбелью российского кино и резиденцией «Ленфильма». История сада и театра «Аквариум» собрана в книге петербургского историка кино Александра Позднякова «Листья аканта».
