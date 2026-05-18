Аскар Ильясов, Ира Горбачева и Татьяна Догилева снялись в драмеди «Паша»

18 мая 2026
В июле в онлайн-кинотеатре Амедиатека выйдет драмеди «Паша» с Аскаром Ильясовым, Ирой Горбачёвой и Татьяной Догилевой в главных ролях. Режиссерами и авторами сценария сериала стали Антон Коломеец и Евгения Тамахина. Также в сериале снялись Сергей Соцердотский, Михаил Тарабукин, Надежда Лумпова, Юлианна Михневич, Аглая Шиловская и другие, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Амедиатека

«Мы хотели историю про обычного человека, с которым ничего сверхъестественного не происходит, и это нормально. Он просто живет свою жизнь и справляется с ежедневными проблемами. Добавив жизненного юмора, который подчеркивает драматичность героя, мы надеемся, что сериал станет для зрителя лиричной, смешной и теплой историей», — рассказывает режиссер и сценарист проекта Евгения Тамахина.

По сюжету Паша Белов (Аскар Ильясов) — коренной москвич, учился в Гнесинке, а еще он наполовину узбек с ярко выраженными восточными чертами. Но вот проблема — Паша ничего не знает про свою «узбекскую сторону». Он родился и вырос в русской семье. В свои 32 года Паша не стал музыкантом и работает настройщиком пианино, до сих пор живет с мамой (Юлианна Михневич), одалживает деньги у старшего брата (Михаил Тарабукин) и во всем слушается бабушку (Татьяна Догилева). Самого Пашу ничего не смущает, он плывет по течению.

«Паша — это современный герой, в каждом из нас есть Паша. Он так часто попадает в неловкие ситуации, будто жизнь хочет ему на что-то открыть глаза — меня это сразу привлекло в сценарии. Лично я очень не люблю оказываться в неловких ситуациях, а с Пашей я пережил их очень много, и это чистейшей воды арт-терапия. Благодаря этому сериалу я начал видеть юмор и иронию жизни в таких моментах, жить стало легче и веселее. Паша показал мне, как не туда может свернуть твоя жизнь, если пытаешься оправдать ожидания своей семьи, общества и к 30 годам не знаешь, чего хочешь в этой жизни на самом деле», — говорит Аскар Ильясов.

Однажды вынужденный переезд к другу Толе (Сергей Соцердотский), сломанный зуб, финансовые проблемы и внезапное знакомство с неудавшейся актрисой Женей (Ира Горбачёва) заставляют его понять: настраивать пианино всё же легче, чем собственную жизнь. «Паша» — ироничное и теплое драмеди о жизни в большом городе, трудностях взросления и семейных ценностях. Это история о том, что не обязательно становиться кем-то, чтобы быть собой.

«Обаяние сериала в том, что это история про живых людей. Думаю, зрителям сейчас хочется видеть не только выдуманных героев, а настоящих, которых встречаешь в метро — с чудинкой, с заусенцами, несуразных, как слоны в посудной лавке. Мы ведь и в жизни такие. Здесь было важно не перегнуть в комикс, сохранить органику, бытовое, абсурдное и смешное одновременно. Надеюсь, у нас получилось», — добавляет Ира Горбачева.
№ 2
Гроза района   18.05.2026 - 15:35
Чисто из-за Горбачихи смотреть не буду. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   18.05.2026 - 13:39
Настройщик пианино, 32 года, живёт с мамой, одалживает у брата..Кажется решили показать обычную жизнь. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Ирина ГорбачёваТатьяна ДогилеваАскар ИльясовАнтон КоломеецНадежда ЛумповаЮлианна МихневичСергей СоцердотскийМихаил ТарабукинАглая Шиловская

