Аскар Ильясов, Ира Горбачева и Татьяна Догилева снялись в драмеди «Паша»

«Мы хотели историю про обычного человека, с которым ничего сверхъестественного не происходит, и это нормально. Он просто живет свою жизнь и справляется с ежедневными проблемами. Добавив жизненного юмора, который подчеркивает драматичность героя, мы надеемся, что сериал станет для зрителя лиричной, смешной и теплой историей», — рассказывает режиссер и сценарист проекта Евгения Тамахина.
По сюжету Паша Белов (Аскар Ильясов) — коренной москвич, учился в Гнесинке, а еще он наполовину узбек с ярко выраженными восточными чертами. Но вот проблема — Паша ничего не знает про свою «узбекскую сторону». Он родился и вырос в русской семье. В свои 32 года Паша не стал музыкантом и работает настройщиком пианино, до сих пор живет с мамой (Юлианна Михневич), одалживает деньги у старшего брата (Михаил Тарабукин) и во всем слушается бабушку (Татьяна Догилева). Самого Пашу ничего не смущает, он плывет по течению.
«Паша — это современный герой, в каждом из нас есть Паша. Он так часто попадает в неловкие ситуации, будто жизнь хочет ему на что-то открыть глаза — меня это сразу привлекло в сценарии. Лично я очень не люблю оказываться в неловких ситуациях, а с Пашей я пережил их очень много, и это чистейшей воды арт-терапия. Благодаря этому сериалу я начал видеть юмор и иронию жизни в таких моментах, жить стало легче и веселее. Паша показал мне, как не туда может свернуть твоя жизнь, если пытаешься оправдать ожидания своей семьи, общества и к 30 годам не знаешь, чего хочешь в этой жизни на самом деле», — говорит Аскар Ильясов.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Амедиатека
Однажды вынужденный переезд к другу Толе (Сергей Соцердотский), сломанный зуб, финансовые проблемы и внезапное знакомство с неудавшейся актрисой Женей (Ира Горбачёва) заставляют его понять: настраивать пианино всё же легче, чем собственную жизнь. «Паша» — ироничное и теплое драмеди о жизни в большом городе, трудностях взросления и семейных ценностях. Это история о том, что не обязательно становиться кем-то, чтобы быть собой.
«Обаяние сериала в том, что это история про живых людей. Думаю, зрителям сейчас хочется видеть не только выдуманных героев, а настоящих, которых встречаешь в метро — с чудинкой, с заусенцами, несуразных, как слоны в посудной лавке. Мы ведь и в жизни такие. Здесь было важно не перегнуть в комикс, сохранить органику, бытовое, абсурдное и смешное одновременно. Надеюсь, у нас получилось», — добавляет Ира Горбачева.
