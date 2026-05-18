Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко столкнулись с нечистью калмыцкой мифологии

18 мая
2026 год

18 мая 2026
Завершились съемки сериала «Сергий против нечисти. Царь саранчи» — продолжения народного фэнтези о борце с темными силами Сергии и его напарнице, следовательнице Кате Земцовой. К своим ролям вернулись Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Ирина Розанова, Дмитрий Куличков и Артур Ваха, а Кирилл Полухин и Елена Ербакова присоединились к яркому актерскому составу, сыграв отца Сергия и Шаманку. Проект производства ON Студии выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «КИОН», сообщает пресс-служба платформы.

фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра КИОН

Режиссером юбилейного пятого сезона стал Илья Шеховцов. Сериал продолжает расширять свою географию, обращаясь к региональному фольклору. Новая глава переносит героев в Калмыкию, где те столкнутся с нечистью калмыцкой мифологии — Эрлик-ханом, Шулмусами, Донамом, Волколаками, а также с архидемоном Ада Абаддоном.

«В юбилейном пятом сезоне у нас новые режиссер и оператор, соответственно и сезон будет новый, ведь каждый приходящий человек привносит в проект свою энергию. Этот сезон, мне кажется, получается особенно живописным, особенно драматически наполненным. Просто бомба! Чему за пять сезонов меня научил Сергий? Чтобы победить всех бесов, нужно начать со своих собственных. Как только внутренние бесы будут повержены, все внешние начнут разбегаться. Так что научил он меня тому, что фокус внимания должен быть прежде всего на своем мироощущении, своем поведении, тогда и внешний мир начнет меняться», — говорит Роман Маякин.

Испытания в калмыцких степях повлияют на отношения Сергия и Кати, заставят их столкнуться с прошлым и пройти через один из самых серьезных этапов за всю историю сериала. У охотника за нечистью Сергия и капитана полиции Кати снова проблемы: в степях Калмыкии пробудился Абаддон — предводитель армии адской саранчи, готовой сожрать все живое.

фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра КИОН

Единственный шанс остановить апокалипсис — отправиться в путешествие во времени и уничтожить демона там. Правда, напарникам придется разобраться не только с нежитью, но и со своими чувствами друг к другу, которым предстоит пройти испытание самым близким для Сергия человеком.

«Этот сезон будет, мне кажется, очень сильно отличаться от предыдущих. Вас ждет такой постмодерн, много заимствований как у Тарантино, неожиданные для проекта кадры. Сезон будет очень красивым: и с операторской точки зрения, и с художественной вообще. Классная локация, классные костюмы. Например, Катя Земцова всегда выглядела как сотрудник полиции, более-менее в штатском, а сейчас у нее очень крутой, колоритный костюм с этническими вкраплениями. В общем, это будет классный сезон. И по содержанию, и по картинке, и по темпоритму, и по драйву», — добавляет Лукерья Ильяшенко.
№ 2
Гроза района   18.05.2026 - 16:42
Мне нравится калмыцкая мифология — как минимум звучит экзотично. Но я вполне уверена, что вместо осмысленного взаимодействия с фольклором нам покажут набор клише: «пробуждение древнего зла», «путешествие... читать далее>>
Тульский парень   18.05.2026 - 16:42
Нравится как без спроса народа приобщают кино, которое чуть больше обычного посмотрели. Называют "народное кино" читать далее>>
