Аниме по манге «Гигант» от автора «Ганца»: звезда фильмов для взрослых спасает Токио

Готовимся к фантастическому безумию в грядущем аниме «Гигант
» (GIGANT), основанном на манге Хирои Оку
— автора хитов «Ганц
» и «Инуясики
». Проект объявили на 79-м Каннском международном фестивале: за производство и финансирование отвечает амбициозная японская кинокомпания K2 Pictures
— для нее фильм станет первым опытом в анимации. А вот дайджест минувшей недели
.
Старшеклассник Рэй Ёкоямада мечтает снимать кино и ищет актрису для любительской короткометражки. Так он знакомится с Тихо «Папико» Юханссон — звездой фильмов для взрослых, которую из-за профессии затравили соседи и отвергли близкие. Завязавшаяся дружба быстро перерастает в роман, но вскоре их жизнь круто меняется. После встречи с загадочным незнакомцем девушка получает устройство, способное превращать её в невероятно сильную великаншу. Одновременно в сети набирает популярность зловещий сайт, превращающий самые жуткие пользовательские фантазии в реальность. Когда над Токио нависает угроза уничтожения, необычной паре приходится взять на себя защиту мегаполиса.
Анимационная студия и имена сэйю пока держатся в секрете. Ранее в официальном буктрейлере
манги роль Рэя озвучил Нацуки Ханаэ
(Кэн Такакура
из «Дандадана
», Кэйдзи Кирия
из «Всё, что тебе нужно, — это убивать
»). Хироя Оку назвал анонс прекрасной новостью для тех, кто уже отчаялся увидеть адаптацию, и призвал фанатов добраться до кинотеатров. Поклонники же надеются, что фильм сохранит бескомпромиссный тон первоисточника, где интимная драма переплетается с технохоррором, виртуальной жестокостью и угрозой мирового уровня.
Эпатажный сэйнэн
выходил в Японии с 2017-го по 2021-й на страницах журнала Big Comic Superior
издательства Shogakukan
и завершилась на десятом томе.
