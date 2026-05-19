Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Татьяна Арнтгольц отыщет «Потерянную жизнь»

19 мая
2026 год

Новости кино >>
19 мая 2026
На Первом канале 25 мая состоится премьера многосерийной психологической драмы «Потерянная жизнь» с Татьяной Арнтгольц и Андреем Фроловым в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

Потерянная жизнь (2023)
фото: "Потерянная жизнь"/Первый канал

Героиня Арнтгольц – владелица модной галереи Катерина Лавинская. Ее муж – успешный бизнесмен в исполнении Андрея Фролова. Однако даже самые близкие не знают, что в прошлом Катерины, когда она была юной Машей Зиминой, скрывается страшная тайна. Когда-то рисование спасло Машу, теперь искусство для Катерины – способ спрятаться.

Появление загадочной Жанны (Наталья Бергер) запускает цепочку событий, которые вынуждают Катерину вспомнить то, что она так старалась забыть. А когда из мест лишения свободы выходит ее отчим Болотов (Анатолий Кот) – жестокий и властный человек, – прошлое врывается в ее жизнь. На кону – брак, репутация, будущий ребенок и, возможно, сама жизнь Катерины.

«История, о которой рассказывается в сериале, мне показалась тёплой, семейной… о том, что загадочное прошлое всегда проявляется в настоящем. Об отношениях с близкими, о семейных ценностях – о чем сейчас не так много говорят в кино», – говорит Арнтгольц.

Съемки сериала проходили в Москве и Подмосковье, чтобы создать контраст между мирами героини. Современную картинную галерею Катерины воссоздали в Мытищах, а атмосферу провинциального городка из ее прошлого снимали в Волоколамске. Режиссером сериала выступила Анна Писаненко.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   19.05.2026 - 14:12
Сериал про семейные ценности - отчим-тиран, тюрьма, ложь, угрозы. Сейчас это считается ценностями. Ну и правда, столько лет снимать о этом. читать далее>>
№ 1
colybri   19.05.2026 - 13:52
Еслим сериал на Первом,то это с большой долей вероятности будет что-то мрачное,морализаторское с претензией на философию и с невнятным(либо с трагическим) финалом. Поэтому сериалы этого канала обхожу стороной. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Андрей Фролов столкнется с таинственной организацией в новой части «Изгоя»
Александр Ильин-младший и Дарья Савельева приступили к съемкам в «Общине»
Андрей Фролов возьмется за новое запутанное дело в продолжении «Изгоя»
Райком не поможет: «Радар» — советская фантастика захватывает мозг
Комедия «Кузя. Путь к успеху» с Виталием Гогунским стартует 4 мая
«Страх над Невой. Огненный круг»: Новая секта, яркий Ленинград и пара следователей
Ёжик в космосе, современный Робин Гуд и кошачье королевство: главные трейлеры за неделю
Пионеры против пришельцев: «Радар» с Викторией Исаковой стартует 24 апреля
Илья Лыков создаст свою партию в новом сезоне «Избранного»
Объявлена дата телепремьеры второго сезона «Страха над Невой» с Хабаровым и Фроловым
Смотреть онлайн: «Отпечатки», «Эйфория» и «В Хогвартс я не попал»
Ирина Темичева: «Я не увожу стрелки в сторону ретроградного Меркурия, а во всем ищу здравый смысл»
На неведомых дорожках: 6 жутких отечественных историй, основанных на фольклоре
Очень советские дела, инопланетный гость и Тимоти Шаламе: главные трейлеры за неделю
«Страх над Невой. Огненный круг»: Гори, гори ясно, чтобы не погасло
Экспедиция 33 по первым российским сериалам
Второй сезон сериала «Загляни ему в голову» с Кириллом Жандаровым стал доступен онлайн
Кирилл Жандаров научил дочь справляться с диссоциативным расстройством
Психиатр Кирилл Жандаров поработает с Ильей Любимовым во втором сезоне остросюжетной драмы «Загляни ему в голову»
В рамках осенней линейки «Лав Сторис» покажут мелодрамы с Андреем Фроловым и Елизаветой Ниловой
Поиск по меткам
Первый канал
персоны
Татьяна АрнтгольцНаталья БергерАнатолий КотАнна ПисаненкоАндрей Фролов
фильмы
Потерянная жизнь

фотографии >>
"Потерянная жизнь" (2023)
"Потерянная жизнь" (2023)
"Потерянная жизнь" (2023)
Татьяна Арнтгольц отыщет «Потерянную жизнь» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Устинов
17 мая ушёл из жизни художник-постановщик Юрий Устинов.

День рождения >>

Сергей Бехтерев
Майя Булгакова
Андрей Вальц
Михаил Горевой
Валерия Кудрявцева
Александр Песков
Елена Прудникова
Леонид Харитонов
Владимир Юматов
Матеуш Даменцки
Даниэль Желен
Даниэль МакДональд
Наталия Орейро
Микеле Плачидо
Полли Уокер
Ива Янжурова
все родившиеся 19 мая >>

Афиша кино >>

Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
драма, мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Американский маньяк
детектив, триллер
США, 2026
Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
драма, комедия, мистика, фэнтези
Япония, 1994
Обсессия
фильм ужасов
США, 2025
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Не одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Пока небо смотрит
драма, музыкальный фильм
Россия, 2026
Степные боги
драма
Россия, 2026
Тень
драма, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2025
Хранитель камфорного дерева
драма, приключения, экранизация
Япония, 2026
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
все фильмы в прокате >>

что почитать?