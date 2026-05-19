Татьяна Арнтгольц отыщет «Потерянную жизнь»

Героиня Арнтгольц – владелица модной галереи Катерина Лавинская. Ее муж – успешный бизнесмен в исполнении Андрея Фролова. Однако даже самые близкие не знают, что в прошлом Катерины, когда она была юной Машей Зиминой, скрывается страшная тайна. Когда-то рисование спасло Машу, теперь искусство для Катерины – способ спрятаться.
Появление загадочной Жанны (Наталья Бергер) запускает цепочку событий, которые вынуждают Катерину вспомнить то, что она так старалась забыть. А когда из мест лишения свободы выходит ее отчим Болотов (Анатолий Кот) – жестокий и властный человек, – прошлое врывается в ее жизнь. На кону – брак, репутация, будущий ребенок и, возможно, сама жизнь Катерины.
«История, о которой рассказывается в сериале, мне показалась тёплой, семейной… о том, что загадочное прошлое всегда проявляется в настоящем. Об отношениях с близкими, о семейных ценностях – о чем сейчас не так много говорят в кино», – говорит Арнтгольц.
Съемки сериала проходили в Москве и Подмосковье, чтобы создать контраст между мирами героини. Современную картинную галерею Катерины воссоздали в Мытищах, а атмосферу провинциального городка из ее прошлого снимали в Волоколамске. Режиссером сериала выступила Анна Писаненко.
обсуждение >>