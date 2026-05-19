Дарья Урсуляк и Гела Месхи узнают «Когда горит огонь»

19 мая
2026 год

19 мая 2026
В эфире телеканала «Россия» 25 мая состоится премьера многосерийной детективной мелодрамы «Когда горит огонь», главные роли в которой исполнили Дарья Урсуляк, Гела Месхи, Варвара Феофанова, Илья Малаков и Нонна Гришаева, сообщает пресс-служба канала.

Когда горит огонь (2026)
фото: "Когда горит огонь"/телеканал "Россия"

Мирную жизнь небольшого села переворачивает громкое преступление: местный житель Василий (Иван Фоминов) уходит на рыбалку со своей 12-летней дочкой Дашей (Вера Чернявская), а вскоре на берегу находят его тело. Девочка с ушибом головы лежит неподалеку, а рядом с ней – ружье. Все указывает на то, что Даша случайно застрелила отца. Однако эту версию не готовы принять мама Даши Анна (Урсуляк) и сельский фельдшер Лера (Феофанова). Лера берется не только выходить девочку, но и, заручившись поддержкой местного участкового Михаила (Малаков), защитить ее от страшного обвинения. Вместе они начинают свое расследование. Тем временем в Леру влюбляется хирург районной больницы Никита (Месхи). Сама Лера еще недавно была талантливым хирургом-ординатором в столичной клинике, но после пережитой личной трагедии сбежала и устроилась на непрестижную работу в глуши. Продолжая лечить местных жителей и все больше узнавая об отношениях между ними, героиня осознает, что смерти Василию мог желать буквально каждый из его соседей.

«Наша история мультижанровая: в первую очередь детективная, но при этом и медицинская, и лирическая, и мелодраматическая, и даже отчасти остросюжетная. Мне кажется, сериал «Когда горит огонь» будет интересен многим зрителям. Моя героиня Анна – женщина сложных чувств, непростая, неприятная. У нее есть проблемы не только в отношениях, но и с ее личными пристрастиями, слабостями. Ее выбор, мне кажется, ей самой не всегда понятен. Это сложная для исполнения вещь, но интересная, тонкая; мне хотелось попробовать! И я сама с интересом посмотрю в эфире, насколько это получилось», – говорит Дарья Урсуляк.

Проект снимался в Москве, а также в живописном Угличе Ярославской области и его окрестностях. Режиссером выступил Антон Борматов.

«Мы все трудились как сплоченная семья, без нервов: смех и веселье за кадром и абсолютная включенность уже в кадре. Впервые я совершенно не устал от своей работы: мы снимали в нескольких невероятно красивых деревнях Ярославской области, а также в Угличе – сам город, набережную и Волгу. По жанру наш проект – сочетание драмы, детектива и медицинского процедурала. Ну и, конечно, явная мелодраматическая линия – куда без этого? Я уже работал раньше с Нонной Гришаевой, а вот с Гелой Месхи, Дарьей Урсуляк, Ильёй Малаковым и Варварой Феофановой впервые встретились уже на пробах. Важно, чтобы актер идеально подходил на конкретную роль. И, надеюсь, зритель оценит, что у нас много таких попаданий», – отмечает режиссер.
Нонна Гришаева, Илья Малаков, Гела Месхи, Дарья Урсуляк, Варвара Феофанова, Иван Фоминов, Вера Чернявская
Когда горит огонь

Юрий Устинов
17 мая ушёл из жизни художник-постановщик Юрий Устинов.

Сергей Бехтерев
Майя Булгакова
Андрей Вальц
Михаил Горевой
Валерия Кудрявцева
Александр Песков
Елена Прудникова
Леонид Харитонов
Владимир Юматов
Матеуш Даменцки
Даниэль Желен
Даниэль МакДональд
Наталия Орейро
Микеле Плачидо
Полли Уокер
Ива Янжурова
Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
драма, мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Американский маньяк
детектив, триллер
США, 2026
Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
драма, комедия, мистика, фэнтези
Япония, 1994
Обсессия
фильм ужасов
США, 2025
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Не одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Пока небо смотрит
драма, музыкальный фильм
Россия, 2026
Степные боги
драма
Россия, 2026
Тень
драма, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2025
Хранитель камфорного дерева
драма, приключения, экранизация
Япония, 2026
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
