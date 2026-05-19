Дарья Урсуляк и Гела Месхи узнают «Когда горит огонь»

Мирную жизнь небольшого села переворачивает громкое преступление: местный житель Василий (Иван Фоминов) уходит на рыбалку со своей 12-летней дочкой Дашей (Вера Чернявская), а вскоре на берегу находят его тело. Девочка с ушибом головы лежит неподалеку, а рядом с ней – ружье. Все указывает на то, что Даша случайно застрелила отца. Однако эту версию не готовы принять мама Даши Анна (Урсуляк) и сельский фельдшер Лера (Феофанова). Лера берется не только выходить девочку, но и, заручившись поддержкой местного участкового Михаила (Малаков), защитить ее от страшного обвинения. Вместе они начинают свое расследование. Тем временем в Леру влюбляется хирург районной больницы Никита (Месхи). Сама Лера еще недавно была талантливым хирургом-ординатором в столичной клинике, но после пережитой личной трагедии сбежала и устроилась на непрестижную работу в глуши. Продолжая лечить местных жителей и все больше узнавая об отношениях между ними, героиня осознает, что смерти Василию мог желать буквально каждый из его соседей.
«Наша история мультижанровая: в первую очередь детективная, но при этом и медицинская, и лирическая, и мелодраматическая, и даже отчасти остросюжетная. Мне кажется, сериал «Когда горит огонь» будет интересен многим зрителям. Моя героиня Анна – женщина сложных чувств, непростая, неприятная. У нее есть проблемы не только в отношениях, но и с ее личными пристрастиями, слабостями. Ее выбор, мне кажется, ей самой не всегда понятен. Это сложная для исполнения вещь, но интересная, тонкая; мне хотелось попробовать! И я сама с интересом посмотрю в эфире, насколько это получилось», – говорит Дарья Урсуляк.
Проект снимался в Москве, а также в живописном Угличе Ярославской области и его окрестностях. Режиссером выступил Антон Борматов.
«Мы все трудились как сплоченная семья, без нервов: смех и веселье за кадром и абсолютная включенность уже в кадре. Впервые я совершенно не устал от своей работы: мы снимали в нескольких невероятно красивых деревнях Ярославской области, а также в Угличе – сам город, набережную и Волгу. По жанру наш проект – сочетание драмы, детектива и медицинского процедурала. Ну и, конечно, явная мелодраматическая линия – куда без этого? Я уже работал раньше с Нонной Гришаевой, а вот с Гелой Месхи, Дарьей Урсуляк, Ильёй Малаковым и Варварой Феофановой впервые встретились уже на пробах. Важно, чтобы актер идеально подходил на конкретную роль. И, надеюсь, зритель оценит, что у нас много таких попаданий», – отмечает режиссер.
