Сергей Безруков станет отцом Петруши Гринёва в «Капитанской дочке»

19 мая
2026 год

19 мая 2026
Сергей Безруков сыграет роль отца Петруши Гринёва в сериале «Капитанская дочка» по мотивам одноименной повести Пушкина, сообщает пресс-служба проекта, наl которым работают ON Студия, при участии кинокомпании Star Media, телеканала «Россия» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре «КИОН», телепремьера в эфире телеканала «Россия».

фото: Съемки сериала "Капитанская дочка"/ON Студиия, Star Media, телеканал «Россия»

По решению отца шестнадцатилетний дворянин Пётр Гринёв (Олег Савостюк) вместо столичной гвардии едет служить в Белогорскую крепость. По дороге во время лютого бурана он встречает незнакомого казака — Емельяна Пугачёва (Евгений Ткачук). Не подозревая, кто это, Гринёв, тронутый жалостью и по простоте сердца, делится с ним своим заячьим тулупом. Прибыв в крепость, Пётр влюбляется в дочь коменданта Машу (Евгения Леонова). Его чувство оказывается взаимным. Однако у Пети есть соперник — Алексей Швабрин (Егор Корешков), подпоручик, разжалованный и сосланный в Белогорскую за дуэль. Из ревности Швабрин всеми силами старается навредить Гринёву. Тем временем Пугачёв объявляет себя императором Петром Третьим, чудом спасшимся от смерти, и собирает разношерстное войско. Восстание Пугачёва стремительно набирает силу, бунтовщики берут одну крепость за другой. Захват Белогорской крепости войском Пугачёва переворачивает судьбы Гринёва и Маши. Впереди выбор — честь или жизнь, горькое взросление и жертвы ради любви.

В сериале также снимаются Фёдор Добронравов, Антон Лапенко, Александр Мизёв, Никита Павленко. Режиссером выступает Дима Литвиненко, работавший над сериалом «Дайте шоу» и фильмом «Василий». Сергей Безруков сам ставил «Капитанскую дочку» в Московском Губернском театре, где роль Петра Гринёва тоже играл Олег Савостюк.
№ 3
Мичманъ   19.05.2026 - 18:30
В последние годы стали что-то чаще снимать экранизации классики. «Мастер и Маргарита», «В августе 44-го», «Онегин», и т.д. Интересно, что дальше? «Тарас Бульба» или «Тихий Дон»? читать далее>>
№ 2
valerik61   19.05.2026 - 17:29
Вроде бы неплохой кастинг! Будем ждать премьеры!)) читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   19.05.2026 - 17:10
Ну и чего ждем господа! Провала или нет! читать далее>>
Всего сообщений: 3
Сергей Безруков станет отцом Петруши Гринёва в «Капитанской дочке» фотографии
