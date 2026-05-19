Сергей Безруков станет отцом Петруши Гринёва в «Капитанской дочке»

Сергей Безруков сыграет роль отца Петруши Гринёва в сериале «Капитанская дочка» по мотивам одноименной повести Пушкина, сообщает пресс-служба проекта, наl которым работают ON Студия, при участии кинокомпании Star Media, телеканала «Россия» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре «КИОН», телепремьера в эфире телеканала «Россия».
фото: Съемки сериала "Капитанская дочка"/ON Студиия, Star Media, телеканал «Россия»
По решению отца шестнадцатилетний дворянин Пётр Гринёв (Олег Савостюк) вместо столичной гвардии едет служить в Белогорскую крепость. По дороге во время лютого бурана он встречает незнакомого казака — Емельяна Пугачёва (Евгений Ткачук). Не подозревая, кто это, Гринёв, тронутый жалостью и по простоте сердца, делится с ним своим заячьим тулупом. Прибыв в крепость, Пётр влюбляется в дочь коменданта Машу (Евгения Леонова). Его чувство оказывается взаимным. Однако у Пети есть соперник — Алексей Швабрин (Егор Корешков), подпоручик, разжалованный и сосланный в Белогорскую за дуэль. Из ревности Швабрин всеми силами старается навредить Гринёву. Тем временем Пугачёв объявляет себя императором Петром Третьим, чудом спасшимся от смерти, и собирает разношерстное войско. Восстание Пугачёва стремительно набирает силу, бунтовщики берут одну крепость за другой. Захват Белогорской крепости войском Пугачёва переворачивает судьбы Гринёва и Маши. Впереди выбор — честь или жизнь, горькое взросление и жертвы ради любви.
