Съемки «Хакеров» с Иваном Янковским и Марком Эйдельштейном начнутся в следующем году

В рамках 79-го Международного Каннского кинофестиваля на кинорынке Marché du Film состоялась презентация российского проекта «Хакеры» с Иваном Янковским и Марком Эдельштейном в главных ролях. Проект международным байерам, сейлз-компаниям и дистрибьюторам представили студия KISA FILMS и автор проекта, призер программы Cinéfondation Каннского кинофестиваля 2018 года Игорь Поплаухин, сообщает пресс-служба студии.
фото: Студия KISA FILMS
«Это история, основанная на темах, которые сегодня касаются всего мира. Цифровая безопасность, контроль над информацией, манипуляция реальностью — всё это уже не фантастика, а часть повседневной жизни. Нам важно сделать современное кино, которое говорит со зрителем о настоящем времени и его глобальных вызовах», – говорит Поплаухин.
По сюжету ложно обвиненный в организации глобальной кибератаки легендарный хакер вынужден выйти из тени после исчезновения младшего брата. Оказавшись в центре международной охоты, в которой участвуют спецслужбы разных стран и влиятельная корпорация, зарабатывающая на управляемом хаосе, герой сталкивается с выбором: сохранить свою анонимность или разрушить систему ради спасения брата.
Режиссером сериала выступит Саша Алябьев, оператором-постановщиком стал Филипп Южанин. Съемки начнутся в следующем году. Точная дата старта производства, платформа выхода, а также имя международного партнера будут объявлены дополнительно.
«Хакеры» – один из первых проектов студии KISA FILMS, которую возглавил продюсер и шоураннер сериалов «Псих», «Балет», «Happy End», «Актрисы» Алексей Киселёв. На Каннском кинорынке студия также представила линейку новых проектов, созданных совместно с кинокомпанией KINOKULT Тамары Богдановой и Игоря Поплаухина, среди которых — фильмы «Сеанс» и «Пиксельный лес», а также биографическая картина о Сергее Рахманинове к 155-летию великого композитора, которую снимет Маруся Фомина.
