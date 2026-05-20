Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Съемки «Хакеров» с Иваном Янковским и Марком Эйдельштейном начнутся в следующем году

20 мая
2026 год

Новости кино >>
20 мая 2026
В рамках 79-го Международного Каннского кинофестиваля на кинорынке Marché du Film состоялась презентация российского проекта «Хакеры» с Иваном Янковским и Марком Эдельштейном в главных ролях. Проект международным байерам, сейлз-компаниям и дистрибьюторам представили студия KISA FILMS и автор проекта, призер программы Cinéfondation Каннского кинофестиваля 2018 года Игорь Поплаухин, сообщает пресс-служба студии.

Съемки «Хакеров» с Иваном Янковским и Марком Эйдельштейном начнутся в следующем году
фото: Студия KISA FILMS

«Это история, основанная на темах, которые сегодня касаются всего мира. Цифровая безопасность, контроль над информацией, манипуляция реальностью — всё это уже не фантастика, а часть повседневной жизни. Нам важно сделать современное кино, которое говорит со зрителем о настоящем времени и его глобальных вызовах», – говорит Поплаухин.

По сюжету ложно обвиненный в организации глобальной кибератаки легендарный хакер вынужден выйти из тени после исчезновения младшего брата. Оказавшись в центре международной охоты, в которой участвуют спецслужбы разных стран и влиятельная корпорация, зарабатывающая на управляемом хаосе, герой сталкивается с выбором: сохранить свою анонимность или разрушить систему ради спасения брата.

Режиссером сериала выступит Саша Алябьев, оператором-постановщиком стал Филипп Южанин. Съемки начнутся в следующем году. Точная дата старта производства, платформа выхода, а также имя международного партнера будут объявлены дополнительно.

«Хакеры» – один из первых проектов студии KISA FILMS, которую возглавил продюсер и шоураннер сериалов «Псих», «Балет», «Happy End», «Актрисы» Алексей Киселёв. На Каннском кинорынке студия также представила линейку новых проектов, созданных совместно с кинокомпанией KINOKULT Тамары Богдановой и Игоря Поплаухина, среди которых — фильмы «Сеанс» и «Пиксельный лес», а также биографическая картина о Сергее Рахманинове к 155-летию великого композитора, которую снимет Маруся Фомина.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   20.05.2026 - 21:37
Тю, так съёмок ещё даже не было? Мне казалось, что скоро премьера уже, а тут только речь о съёмках в следующем году зашла. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Про майские праздники снимут фильм
Паулина Андреева показала свою старую пародию на Тину Канделаки
Невидимые герои кинопроизводства: на фестивале «Зимний» обсудили закулисную сторону кино
«Это отвал башки!»: Риналь Мухаметов и Саша Алябьев уходят в отрыв в трейлере комедии «Качели»
Слово продюсера: Какие российские сериалы победят на премии АПКиТ?
XI премия АПКиТ состоится 13 июня
Слава Копейкин, Рузиль Минекаев и Любовь Аксенова номинированы на Вторую Премию Гильдии кастинг-директоров
«Слово пацана», «Фишер» и «Лада Голд» номинированы на V Национальную премию в области веб-контента
«Слово пацана» лидирует по количеству номинаций на XI премию АПКиТ
Российские критики выбрали лучшие сериалы 2023 года
Лучшие российские сериалы 2023 года. Выбор критиков
Маруся Фомина дебютирует в режиссуре с драмой «СЛОН» о судьбе русского офицера на Соловках
Весь мир — театр. Или балет: 10 сериалов про творческое закулисье
«Балет»: Последняя сказка Руты
«Актрисы»: Вавилон Паулины Андреевой
Фильм про Игоря Талькова снимет Сангаджиев
Короли и капуста: 9 сериальных новинок с фестиваля ORIGINAL+
«Актрисы» Бондарчука выйдут на сцену 30 марта
Евгений Егоров: «Смотря фильмы Балабанова, понимаешь, что такое настоящее кино»
Светлана Ходченкова и Сергей Гилёв приступили к съемкам в драмеди Федора Бондарчука «Актрисы»
персоны
Александр АлябьевТамара Богданова (II)Алексей КиселевИгорь ПоплаухинМария ФоминаМарк ЭйдельштейнФилипп ЮжанинИван Янковский
фильмы
Happy EndАктрисыБалетПсихХакеры

анонс

День рождения >>

Леван Абашидзе
Сергей Векслер
Сергей Жуков (II)
Сергей Иванов
Юлия Мельникова
Николай Олялин
Пётр Соболевский
Анастасия Уколова
Андрей Чадов
Александр Яценко
Шарль Азнавур
Петар 'Пера' Божович
Джиннифер Гудвин
Мэгги Кью
Ги Маршан
Лоуренс Оливье
Каролина Херфурт
все родившиеся 22 мая >>

Афиша кино >>

Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
драма, мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Американский маньяк
детектив, триллер
США, 2026
Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
драма, комедия, мистика, фэнтези
Япония, 1994
Обсессия
фильм ужасов
США, 2025
Пока небо смотрит
драма, музыкальный фильм
Россия, 2026
Степные боги
драма
Россия, 2026
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Не одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Тень
драма, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2025
Хранитель камфорного дерева
драма, приключения, экранизация
Япония, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?