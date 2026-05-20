«Ландыши» и «Подслушано в Рыбинске» стали лидерами по количеству наград премии АПКиТ

Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» взял приз в четырех номинациях: «Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)», «Лучшая оригинальная музыка к сериалу» (Владимир Юстус, Женя Трофимов, Илья Аноприев), «Лучшая работа звукорежиссера» (Ростислав Коренблит) и «Лучшая работа кастинг-директора» (Екатерина Сёмина).
Также четыре награды у «Подслушано в Рыбинске» – он получил статуэтки в номинациях «Лучший комедийный сериал», «Лучшая сценарная работа» (Иван Баранов), «Лучшая режиссерская работа» (Пётр Тодоровский) и «Лучший актер сериала» (Тимофей Трибунцев).
Три награды получил сериал «Константинополь». Он стал лучшим телесериалом (5-19 серий), а также был отмечен премией за работу художника-постановщика (Назик Каспаров) и художника по костюмам (Светлана Михаленко).
