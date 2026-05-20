Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Ландыши» и «Подслушано в Рыбинске» стали лидерами по количеству наград премии АПКиТ

20 мая
2026 год

Новости кино >>
20 мая 2026
В Москве объявили лауреатов XIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Лидерами по количеству наград стали сериалы «Ландыши. Такая нежная любовь», «Подслушано в Рыбинске» и «Константинополь».

Подслушано в Рыбинске (2024)
фото: "Подслушано в Рыбинске"/PREMIER

Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» взял приз в четырех номинациях: «Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)», «Лучшая оригинальная музыка к сериалу» (Владимир Юстус, Женя Трофимов, Илья Аноприев), «Лучшая работа звукорежиссера» (Ростислав Коренблит) и «Лучшая работа кастинг-директора» (Екатерина Сёмина).

Также четыре награды у «Подслушано в Рыбинске» – он получил статуэтки в номинациях «Лучший комедийный сериал», «Лучшая сценарная работа» (Иван Баранов), «Лучшая режиссерская работа» (Пётр Тодоровский) и «Лучший актер сериала» (Тимофей Трибунцев).

Три награды получил сериал «Константинополь». Он стал лучшим телесериалом (5-19 серий), а также был отмечен премией за работу художника-постановщика (Назик Каспаров) и художника по костюмам (Светлана Михаленко).

Лучшим мини-сериалом на ТВ был назван «Дорогой Вилли», многосерийным телефильмом (20 и более серий) – «Эльбрус», онлайн-сериалом – «Челюскин. Первые». В анимационной категории победили «Три кота», в документальных – «Дорогой Вилли. Настоящая история» и «Брат навсегда», лучшим полнометражным игровым фильмом продюсеры назвали картину Ильи Учителя «Батя 2. Дед».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Шоковый, провокационный: 12 критиков выбирают лучших лауреатов премии АПКиТ за 12 лет
Ангелина Пахомова и Кузьма Сапрыкин проведут церемонию вручения XIII Премии АПКиТ
Валерия Астапова и Карен Арутюнов станут ведущими XIII Премии АПКиТ
«Аутсорс», «Ландыши. Такая нежная любовь» и «Подслушано в Рыбинске» номинированы на XIII Премию АПКиТ
В лонг-лист XIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения вошли свыше 160 проектов
В России готовят учебное пособие «Современное фильмопроизводство художественных фильмов и сериалов»
Церемония вручения XIII премии АПКиТ состоится 19 мая
Стартовал прием заявок на XIII премию АПКиТ
«Трасса» стала лучшим сериалом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
На «Трассу» под «Комбинацию»: номинанты на XII премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Прямую трансляцию церемонии вручения XII Премии АПКиТ проведет Пятый канал
Анастасия Уколова и Роман Евдокимов проведут вторую часть XII Премии АПКиТ
Ника Здорик и Вячеслав Чепурченко станут ведущими XII Премии АПКиТ
«Золотое дно», «Мастер и Маргарита» и «Трасса» номинированы на XII Премию АПКиТ
Сформирован лонг-лист XII Премии АПКиТ
XII Премия АПКиТ состоится 13 мая
Стартовал прием заявок на XII премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Триумфатором XI премии АПКиТ стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Слово продюсера: Какие российские сериалы победят на премии АПКиТ?
Елизавета Базыкина и Гоша Куценко станут ведущими XI премии АПКиТ
Поиск по меткам
АПКиТ
персоны
Илья АноприевИван Баранов (II)Назик КаспароваЕкатерина СёминаПётр Тодоровский (младший)Тимофей ТрибунцевЖеня ТрофимовИлья УчительВладимир Юстус
фильмы
Батя 2. ДедБрат навсегдаДорогой ВиллиДорогой Вилли. Настоящая историяКонстантинопольЛандыши. Такая нежная любовьПодслушано в РыбинскеЧелюскин. ПервыеЭльбрус

фотографии >>
"Подслушано в Рыбинске" (2024)
"Ландыши. Такая нежная любовь" (2024)
"Ландыши. Такая нежная любовь" (2024)
"Ландыши. Такая нежная любовь" (2024)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Устинов
17 мая ушёл из жизни художник-постановщик Юрий Устинов.

День рождения >>

Игорь Васильев
Олег Васильков
Юрий Горин
Алексей Гуськов
Александр Дедюшко
Дарья Екамасова
Евгений Кузнецов
Гоша Куценко
Олеся Судзиловская
Йон Гонсалес
Тимоти Олифант
Кауан Реймонд
Малка Рибовска
Луселия Сантус
Джеймс Стюарт
Шер
все родившиеся 20 мая >>

Афиша кино >>

Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
драма, мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Американский маньяк
детектив, триллер
США, 2026
Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
драма, комедия, мистика, фэнтези
Япония, 1994
Обсессия
фильм ужасов
США, 2025
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Не одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Пока небо смотрит
драма, музыкальный фильм
Россия, 2026
Степные боги
драма
Россия, 2026
Тень
драма, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2025
Хранитель камфорного дерева
драма, приключения, экранизация
Япония, 2026
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
все фильмы в прокате >>

что почитать?